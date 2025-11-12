Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    '1 घंटे का कप्तान...' स्मार्टनेस के चक्कर में Gaurav Khanna से छिनी कप्तानी? इस कंटेस्टेंट ने पलटा गेम

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Wed, 12 Nov 2025 10:45 AM (IST)

    सलमान खान (Salman Khan) के रियलिटी शो ‘बिग बॉस 19’ में इन दिनों बड़े ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिल रहे। इसमें सबसे ज्यादा दिलचस्प कंटेस्टेंट हैं 'बिग बॉस 19' में नजर आ रहे खिलाड़ी गौरव खन्ना। गौरव इकलौते कंटेस्टेंट हैं, जो हर हफ्ते नॉमिनेट हो रहे,कैप्टेंसी के दावेदार भी बन रहे हैं लेकिन दोनों में से कुछ नहीं बन पा रहे।

    prefferd source google
    Hero Image

    गौरव खन्ना से छिनी कैप्टेंसी (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बिग बॉस 19 के घर का ड्रामा आए दिन बढ़ता जा रहा है। तनाव के बीच हर बदलते दिन के साथ चीजें बड़ी तेजी से बदल रही हैं। इस वीकेंड के वॉर में अभिषेक बजाज और नीलम गिरी के जाने से हर कोई शॉक्ड था। वहीं सलमान ने तान्या मित्तल को सभी के सामने बेनकाब कर उनकी पोल खोल दी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कैप्टेंसी खो देंगे गौरव खन्ना

    अब आने वाले दिनों में आपको घर के अंदर एक और ट्विस्ट देखने को मिलेगा। घर में कैप्टेंसी टास्क होने वाला है, जिसके बाद गौरव खन्ना घर के नए कैप्टन बनेंगे, लेकिन एक घंटे के भीतर ही पासा पलट जाएगा और सिंगर अपनी कैप्टेंसी खो देंगे।

    यह भी पढ़ें- जाते-जाते Shehnaaz Gill को बड़ी सीख दे गए सिद्धार्थ शुक्ला, जिसने बदल दी एक्ट्रेस की जिंदगी

    दरअसल एपीपी रूम के अंदर एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया जाएगा, जहां गौरव के सामने दो विकल्प रखे जाएंगे। पहले में कहा जाता है कि या तो वो घर के नए कप्तान बन जाए और पूरे घर को नॉमिनेशल लिस्ट में डाल दें और 30% राशन सुरक्षित करें या एक कंटेस्टेंट (शहबाज बदेशा) को कप्तानी दे दें और सभी के लिए 100% राशन और पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित करें।

    घरवालों की नाराजगी का करना पड़ेगा सामना

    इस पर गौरव पहला ऑप्शन चुनते हैं और घरवालों का ना सोचकर सिर्फ अपने आपको और अपनी कप्तानी को प्राथमिकता देते हैं। उनका ये फैसला सभी घरवालों को उनके खिलाफ कर देगा और अब चर्चा है कि घरवालों की इसी नाराजगी के चलते गौरव 1 ही घंटे में अपनी कप्तानी खो देंगे।

    इसके बाद, घर का माहौल तनावपूर्ण हो जाएगा, प्रतियोगी नए गठबंधन बना रहे हैं और अपनी अगली रणनीति तैयार कर रहे हैं। कॉम्पटीशन और तेज हो गया है और अब यह अनुमान लगाना मुश्किल है कि बिग बॉस आगे क्या मोड़ लाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक शहबाज बदेशा को अगला कप्तान बनाया जा सकता है।

    यह भी पढ़ें- Bigg Boss 19: एक्स वाइफ पर कानूनी कार्रवाई करने पर बोले Abhishek Bajaj, कहा- लोग पॉपुलैरिटी का फायदा...