'1 घंटे का कप्तान...' स्मार्टनेस के चक्कर में Gaurav Khanna से छिनी कप्तानी? इस कंटेस्टेंट ने पलटा गेम

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बिग बॉस 19 के घर का ड्रामा आए दिन बढ़ता जा रहा है। तनाव के बीच हर बदलते दिन के साथ चीजें बड़ी तेजी से बदल रही हैं। इस वीकेंड के वॉर में अभिषेक बजाज और नीलम गिरी के जाने से हर कोई शॉक्ड था। वहीं सलमान ने तान्या मित्तल को सभी के सामने बेनकाब कर उनकी पोल खोल दी।

कैप्टेंसी खो देंगे गौरव खन्ना अब आने वाले दिनों में आपको घर के अंदर एक और ट्विस्ट देखने को मिलेगा। घर में कैप्टेंसी टास्क होने वाला है, जिसके बाद गौरव खन्ना घर के नए कैप्टन बनेंगे, लेकिन एक घंटे के भीतर ही पासा पलट जाएगा और सिंगर अपनी कैप्टेंसी खो देंगे।