'1 घंटे का कप्तान...' स्मार्टनेस के चक्कर में Gaurav Khanna से छिनी कप्तानी? इस कंटेस्टेंट ने पलटा गेम
सलमान खान (Salman Khan) के रियलिटी शो ‘बिग बॉस 19’ में इन दिनों बड़े ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिल रहे। इसमें सबसे ज्यादा दिलचस्प कंटेस्टेंट हैं 'बिग बॉस 19' में नजर आ रहे खिलाड़ी गौरव खन्ना। गौरव इकलौते कंटेस्टेंट हैं, जो हर हफ्ते नॉमिनेट हो रहे,कैप्टेंसी के दावेदार भी बन रहे हैं लेकिन दोनों में से कुछ नहीं बन पा रहे।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बिग बॉस 19 के घर का ड्रामा आए दिन बढ़ता जा रहा है। तनाव के बीच हर बदलते दिन के साथ चीजें बड़ी तेजी से बदल रही हैं। इस वीकेंड के वॉर में अभिषेक बजाज और नीलम गिरी के जाने से हर कोई शॉक्ड था। वहीं सलमान ने तान्या मित्तल को सभी के सामने बेनकाब कर उनकी पोल खोल दी।
कैप्टेंसी खो देंगे गौरव खन्ना
अब आने वाले दिनों में आपको घर के अंदर एक और ट्विस्ट देखने को मिलेगा। घर में कैप्टेंसी टास्क होने वाला है, जिसके बाद गौरव खन्ना घर के नए कैप्टन बनेंगे, लेकिन एक घंटे के भीतर ही पासा पलट जाएगा और सिंगर अपनी कैप्टेंसी खो देंगे।
यह भी पढ़ें- जाते-जाते Shehnaaz Gill को बड़ी सीख दे गए सिद्धार्थ शुक्ला, जिसने बदल दी एक्ट्रेस की जिंदगी
दरअसल एपीपी रूम के अंदर एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया जाएगा, जहां गौरव के सामने दो विकल्प रखे जाएंगे। पहले में कहा जाता है कि या तो वो घर के नए कप्तान बन जाए और पूरे घर को नॉमिनेशल लिस्ट में डाल दें और 30% राशन सुरक्षित करें या एक कंटेस्टेंट (शहबाज बदेशा) को कप्तानी दे दें और सभी के लिए 100% राशन और पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित करें।
🚨 SHOCKING TWIST! Gaurav Khanna's Captaincy remained only for an hour in the house and now Shehbaaz Badesha became the new captain of the house after the assembly voting task via HMs. 😱😱— BBTak (@BiggBoss_Tak) November 11, 2025
घरवालों की नाराजगी का करना पड़ेगा सामना
इस पर गौरव पहला ऑप्शन चुनते हैं और घरवालों का ना सोचकर सिर्फ अपने आपको और अपनी कप्तानी को प्राथमिकता देते हैं। उनका ये फैसला सभी घरवालों को उनके खिलाफ कर देगा और अब चर्चा है कि घरवालों की इसी नाराजगी के चलते गौरव 1 ही घंटे में अपनी कप्तानी खो देंगे।
इसके बाद, घर का माहौल तनावपूर्ण हो जाएगा, प्रतियोगी नए गठबंधन बना रहे हैं और अपनी अगली रणनीति तैयार कर रहे हैं। कॉम्पटीशन और तेज हो गया है और अब यह अनुमान लगाना मुश्किल है कि बिग बॉस आगे क्या मोड़ लाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक शहबाज बदेशा को अगला कप्तान बनाया जा सकता है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।