    Bigg Boss 19: एक्स वाइफ पर कानूनी कार्रवाई करने पर बोले Abhishek Bajaj, कहा- लोग पॉपुलैरिटी का फायदा...

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Wed, 12 Nov 2025 09:05 AM (IST)

    बिग बॉस 19 (Bigg Boss) से बाहर होने के बाद, अभिनेता अभिषेक बजाज ने आखिरकार अपनी पूर्व पत्नी आकांक्षा जिंदल द्वारा रियलिटी शो के अंदर उन पर लगाए गए गंभीर आरोपों का जवाब दिया है। न्यूज़18 शोशा के साथ एक विशेष बातचीत में, अभिषेक ने बताया कि उन्होंने घर के अंदर चुप रहने का फैसला क्यों किया और अभिनेत्री डोनल बिष्ट से उन्हें जोड़ने वाली अफवाहों का भी जवाब दिया।

    अभिषेक बजजा की एक्स वाइफ आकांक्षा (फोटो- इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बिग बॉस 19 (Bigg Boss 19) धीरे-धीरे अपने फिनाले की ओर बढ़ रहा है। इस तरह से घर का माहौल भी गर्म हो गया है। हर एक कंटेस्टेंट ट्रॉफी के लिए अपनी दावेदारी पेश कर रहा है। पिछले दिनों दर्शकों के कई फेवरेट कंटेस्टेंट को घर से बेघर होना पड़ा जिससे काफी फैंस में मायूसी है।

    एक्स-वाइफ ने लगाया था धोखा देने का आरोप

    बीते सप्ताह अभिनेता अभिषेक बजाज घर से बेघर हुए। बाहर आते ही एक्टर ने अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर बातचीत की जिसपर उनकी पूर्व पत्नी ने सवाल उठाए थे। अभिषेक की पूर्व पत्नी आकांक्षा जिंदल ने दावा किया था कि अभिनेता ने शादी होने के बावजूद उन्हें धोखा दिया। इसके अलावा उन्होंने घर के अंदर उनकी को-कंटेस्टेंट अशनूर कौर के साथ बढ़ रही नजदीकियों पर भी सवाल उठाए।

    अभिषेक ने दावों को बताया झूठा

    इस मामले में एक्टर ने खुलकर बात की है और बताया कि ये सारे दावे निराधार हैं। एचटी सिटी से बात करते हुए, अभिषेक ने अपने ऊपर लगे आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि उनकी पॉपुलैरिटी का फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा,"ये दावे बेबुनियाद हैं और पहले से लगाए जा रहे हैं। जब मेरी शादी हुई थी तब मैं बहुत यंग था। सच कहूं तो मैं डरा हुआ था, लेकिन जो कुछ भी हुआ वह आपसी समझ से हुआ। मैं कभी नहीं चाहता था कि कोई अपने पर्सनल फायदे के लिए मेरी पॉपुलैरिटी का फायदा उठाए।"

    उन्होंने आगे कहा,"मैंने जिंदगी में ऐसे लोगों से दूर रहना सीख लिया है जो सोशल पैरासाइट और प्रसिद्धि के भूखे हैं।" आज मैं जहां हूं, वहां पहुंचने के लिए मैंने संघर्ष किया है और लोग मेरी मेहनत का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। आज मैं जहां हूं, वहां पहुंचने के लिए मैंने कड़ी मेहनत की है।"

    कानूनी कार्रवाई पर क्या बोले अभिषेक

    वहीं एक्स वाइफ के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की योजना पर अभिनेता ने कहा, "लोग मेरे साथ हैं। मैं अपनी सफलता पर ज़्यादा ध्यान देना पसंद करता हूं। सफलता बदला लेने का सबसे सच्चा रूप है। लोगों ने देख लिया है कि मैं असल में कौन हूं, और वे मेरे साथ हैं।"

