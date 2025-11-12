Bigg Boss 19: एक्स वाइफ पर कानूनी कार्रवाई करने पर बोले Abhishek Bajaj, कहा- लोग पॉपुलैरिटी का फायदा...

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बिग बॉस 19 (Bigg Boss 19) धीरे-धीरे अपने फिनाले की ओर बढ़ रहा है। इस तरह से घर का माहौल भी गर्म हो गया है। हर एक कंटेस्टेंट ट्रॉफी के लिए अपनी दावेदारी पेश कर रहा है। पिछले दिनों दर्शकों के कई फेवरेट कंटेस्टेंट को घर से बेघर होना पड़ा जिससे काफी फैंस में मायूसी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

एक्स-वाइफ ने लगाया था धोखा देने का आरोप बीते सप्ताह अभिनेता अभिषेक बजाज घर से बेघर हुए। बाहर आते ही एक्टर ने अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर बातचीत की जिसपर उनकी पूर्व पत्नी ने सवाल उठाए थे। अभिषेक की पूर्व पत्नी आकांक्षा जिंदल ने दावा किया था कि अभिनेता ने शादी होने के बावजूद उन्हें धोखा दिया। इसके अलावा उन्होंने घर के अंदर उनकी को-कंटेस्टेंट अशनूर कौर के साथ बढ़ रही नजदीकियों पर भी सवाल उठाए।

उन्होंने आगे कहा,"मैंने जिंदगी में ऐसे लोगों से दूर रहना सीख लिया है जो सोशल पैरासाइट और प्रसिद्धि के भूखे हैं।" आज मैं जहां हूं, वहां पहुंचने के लिए मैंने संघर्ष किया है और लोग मेरी मेहनत का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। आज मैं जहां हूं, वहां पहुंचने के लिए मैंने कड़ी मेहनत की है।"