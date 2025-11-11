जाते-जाते Shehnaaz Gill को बड़ी सीख दे गए सिद्धार्थ शुक्ला, जिसने बदल दी एक्ट्रेस की जिंदगी
Shehnaaz Gill About Sidharth Shukla: अभिनेत्री शहनाज गिल ने 'बिग बॉस 13' में अपने अनुभवों और दिवंगत सिद्धार्थ शुक्ला के साथ अपने रिश्ते के बारे में खुलकर बात की। उन्होंने बताया कि कैसे सिद्धार्थ की वजह से उनकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आया।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अभिनेत्री शहनाज गिल के भाई शहबाजबदेशा इस वक्त बिग बॉस 19 में नजर आ रहे हैं। उन्होंने इस शो में वाइल्ड कार्ड ली है और शो में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। जैसा कि हमें पता है कि शहनाज भी एक बिग बॉस कंटेस्टेंट रह चुकी हैं और वे शो के 13 वें सीजन में थीं जिसके विजेता सिद्धार्थ शुक्ला रहे थे। शो में शहनाज और सिद्धार्थ की दोस्ती को दर्शकों ने बहुत पसंद किया था। हाल ही में शहनाज ने 'बिग बॉस 13' में बिताए अपने समय और शो से मिली सीख को याद किया। उन्होंने यह भी बताया कि कैसे दिवंगत अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला उनकी लाइफ में बड़ा बदलाव लेकर आए।
सिद्धार्थ ने शहनाज को दी ये सीख
शहनाज ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा, 'मुझे मैच्योरिटी दिखा गया वो बंदा! जब वो सब कुछ हुआ, उसके बाद में मैच्योर हुई हूं। वरना मैं वही लड़की रहती जो बिग बॉस में थी। जिसे किसी और चीज की परवाह नहीं थी'। सिद्धार्थ और शहनाज ने 'बिग बॉस 13' में एक गहरा रिश्ता बनाया और फैंस के बीच 'सिडनाज' के नाम से मशहूर हो गए। हालांकि उन्होंने कभी अपने रिश्ते की आधिकारिक पुष्टि नहीं की, लेकिन उनका रिश्ता बेजोड़ था। 2020 में रियलिटी शो जीतने वाले सिद्धार्थ का 2 सितंबर, 2021 को 40 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से दुखद निधन हो गया।
सिद्धार्थ के निधन के बाद, शहनाज ने 'तू यहीं है' टाइटल से एक भावपूर्ण संगीत वीडियो श्रद्धांजलि जारी की। वह बिग बॉस 15 सीजन के फिनाले के सेट पर भी दिखाई दीं और उन्हें एक स्पेशल श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने हिंदी फिल्म 'थैंकयूफॉरकमिंग' में भी काम किया, जिसमें भूमि पेडनेकर, डॉली सिंह, कुशा कपिला और शिबानीबेदी भी थीं।
शहनाज ने हाल ही में रिलीज हुई पंजाबी फिल्म 'इक कुड़ी' में मुख्य भूमिका निभाई। अमरजीतसरोन द्वारा निर्देशित यह फिल्म एक साधारण लड़की की कहानी है जिसके माता-पिता उसकी शादी कराने के लिए उत्सुक हैं। जब एक रिश्ता तय हो जाता है, तो वह अपने होने वाले दूल्हे को परखने का फैसला करती है, जिससे उसके और उसके परिवार के सामने कई मजेदार और दिल को छू लेने वाली घटनाएं होती हैं। 'इक्क कुड़ी' 31 अक्टूबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई।
