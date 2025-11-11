जाते-जाते Shehnaaz Gill को बड़ी सीख दे गए सिद्धार्थ शुक्ला, जिसने बदल दी एक्ट्रेस की जिंदगी

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अभिनेत्री शहनाज गिल के भाई शहबाजबदेशा इस वक्त बिग बॉस 19 में नजर आ रहे हैं। उन्होंने इस शो में वाइल्ड कार्ड ली है और शो में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। जैसा कि हमें पता है कि शहनाज भी एक बिग बॉस कंटेस्टेंट रह चुकी हैं और वे शो के 13 वें सीजन में थीं जिसके विजेता सिद्धार्थ शुक्ला रहे थे। शो में शहनाज और सिद्धार्थ की दोस्ती को दर्शकों ने बहुत पसंद किया था। हाल ही में शहनाज ने 'बिग बॉस 13' में बिताए अपने समय और शो से मिली सीख को याद किया। उन्होंने यह भी बताया कि कैसे दिवंगत अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला उनकी लाइफ में बड़ा बदलाव लेकर आए।

सिद्धार्थ ने शहनाज को दी ये सीख शहनाज ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा, 'मुझे मैच्योरिटी दिखा गया वो बंदा! जब वो सब कुछ हुआ, उसके बाद में मैच्योर हुई हूं। वरना मैं वही लड़की रहती जो बिग बॉस में थी। जिसे किसी और चीज की परवाह नहीं थी'। सिद्धार्थ और शहनाज ने 'बिग बॉस 13' में एक गहरा रिश्ता बनाया और फैंस के बीच 'सिडनाज' के नाम से मशहूर हो गए। हालांकि उन्होंने कभी अपने रिश्ते की आधिकारिक पुष्टि नहीं की, लेकिन उनका रिश्ता बेजोड़ था। 2020 में रियलिटी शो जीतने वाले सिद्धार्थ का 2 सितंबर, 2021 को 40 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से दुखद निधन हो गया।