Farhana ने Shehbaz Badhesha को बुलाया 'गेंडा', खौल गया उनकी गर्लफ्रेंड का खून, बोलीं- डांट खाकर...

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बिग बॉस 19 में बॉडी शेमिंग एक बड़ा मुद्दा बन गया है। पहले अशनूर कौर इसका शिकार हुई थीं और अब शहबाज बदेशा लपेटे में आ गए। फरहाना ने शहबाज बदेशा को बहुत ही गलत शब्द कहे। आइए जानते हैं कहा से शुरू हुआ पूरा मामला?

फरहाना से हुई शहबाज की बहस दरअसल फरहाना अपनी ड्यूटी करने से इनकार देती हैं। इस पर शहबाज कहते हैं कि उन्हें अपनी ड्यूटी करनी चाहिए। इस पर फरहाना भड़क जाती हैं और बात बढ़ जाती है। शहबाज इसके बाद दावा करते हैं कि अगर वो कप्तान होते तो तान्या मित्तल और फरहाना को उनकी जगह दिखा देते। इसके जवाब में फरहाना उन्हें फेक बताते हुए कहती हैं कि तू फेक है, तेरे सिर पर बाल नहीं हैं। गेंडा है तू गेंडा।

यह भी पढ़ें- Bigg Boss 19: एक्स वाइफ पर कानूनी कार्रवाई करने पर बोले Abhishek Bajaj, कहा- लोग पॉपुलैरिटी का फायदा... सोशल मीडिया पर लिखा लंबा-चौड़ा पोस्ट ये सब सुनकर शहबाज के सपोर्टर्स काफी ज्यादा भड़क गए। वहीं अपने पार्ट्नर की इस तरह बेईज्जती देख शहबाज की गर्लफ्रेंड भी उसमें कूद पड़ीं। इंस्टा स्टोरी में उन्होंने लिखा, "सभी बॉडी शेमिंग के ऊपर खूब बोलते हैं, स्टैंड लेते है, पर आज जब शहबाज की बॉडी शेमिंग हो रही थी, बाल नकली, गेंडा ये सब बुलाया गया तब उसपर कोई स्टैंड नहीं लेगा? वैसे तो शहबाज मजबूत है जवाब देने के लिए, लेकिन मैं अनुरोध करती हूं बिग बॉस और सलमान सर से कि वीकेंड का वार पर इस सो कॉल्ड 'पीस एक्टिविस्ट' को इस चीज के लिए जरूर टोकें। सलमान सर की डांट खाकर भी कोई बदलाव नहीं आया है इसमें। शर्म आनी चाहिए तुम्हें हमेशा शो में हदें पार करने के लिए।"