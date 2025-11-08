Bigg Boss 12 विनर Dipika Kakar ने बताया शो में क्या था उनका वीक प्वाइंट, बोलीं- 'मेरी शोएब के साथ बातचीत...'
'ससुराल सिमर का' फेम दीपिका कक्कड़ (Dipika Kakar) फिलहाल कैंसर जैसी बीमारी से जंग लड़ रही हैं। एक्ट्रेस को जून में स्टेज 2 का कैंसर डिटेक्ट हुआ था जिसके लिए उन्हें सर्जरी करवानी पड़ी। उन्हें टेनिस बॉल साइज का ट्यूमर था। एक्ट्रेस ने इस पर खुलकर बात की है।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अभिनेत्री दीपिका कक्कड़ (Dipika Kakar) को ससुराल सिमर का के लिए याद किया जाता है। इसके अलावा वो बिग बॉस 12 की भी विनर रही थीं। हाला ही में एक्ट्रेस भारती सिंह और हर्ष लिम्बाचिया के पॉडकास्ट में नजर आईं, जहां उन्होंने बिग बॉस में जाने के अपने फैसले पर बात की और बताया कि उन्हें इसका पछतावा है।
दीपिका को है शो में जाने का अफसोस
अभिनेत्री ने स्टेज 2 लिवर कैंसर के लिए ट्यूमर हटाने की सर्जरी के बाद अपने इलाज के बारे में भी खुलकर बात की। जब भारती ने उनसे सवाल किया कि क्या उन्हें बिग बॉस में जाने का अफसोस है? इस पर दीपिका ने कहा, नहीं ऐसा क्यों होगा, मैं अगर किसी चीज में घुसती हूं तो दूर तक का सोच के जाती हूं।
उन्होंने आगे कहा, "मुझे जब बिग बॉस पहली बार ऑफर मिला था, तो पहला सवाल ये था कि आप क्यों मन कर रही थीं। क्योंकि मैं चार साल से मना कर रही थी। फिर मैं गई थी। दीपिका ने कहा कि उस समय मेरा एक ही वीक प्वाइंट था- मेरे पति शोएब जिनसे मेरी हाल ही में शादी हुई थी।"
मुझे लड़ना नहीं पसंद - दीपिका
दीपिका ने कहा,'मेरी एकमात्र कमजोरी यह थी कि शोएब के साथ मेरी बातचीत ब्रेक हो रही थी। यही मेरी एकमात्र कमजोरी थी। मुझे और कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे कोई आके कुछ कह ले, लड़ ले, हां, मैं फिजिकल फाइट में नहीं घुसूंगी। क्योंकि जब भी बकवास कुछ होता था, तो मैं पीछे खड़ी हो जाती थी। भाई, मैं दिमाग से जितना बोलो लड़ लूंगी, लेकिन मुझे 2-3 लड़कों के बीच खींचा-तानी नहीं करनी थी। यह मेरी पर्सनालिटी नहीं है।'
बता दें कि अभिनेत्री ने जून में स्टेज 2 लिवर कैंसर के कारण हुए ट्यूमर के लिए सर्जरी करवाई थी। दीपिका ने बताया कि इस प्रक्रिया में कैंसरग्रस्त कोशिकाओं को सफलतापूर्वक हटा दिया गया और तब से वो नियमित रूप से ब्लड और ट्यूमर मार्कर टेस्ट के माध्यम से अपनी रिकवरी पर कड़ी नजर रख रही हैं।
