कैंसर से पीड़ित Dipika Kakkar के किचन में घुसते ही निकले आंसू, कहा- मुझे बहुत बुरा लग रहा है...
ससुराल सिमर की एक्ट्रेस दीपिका कक्कड़ लिवर कैंसर के सेकंड स्टेज से लड़ रही हैं। बीते दिनों ही उनकी सर्जरी हुई थी, जिसके बाद वह भोपाल गईं और वेकेशन मनाया। हालांकि, वह जैसे ही मुंबई अपने किचन में गईं तुरंत फफक-फफक कर रोने लगीं। क्यों उनकी आंखों में आए आंसू, चलिए जानते हैं:
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। टीवी की जानी मानी एक्ट्रेस दीपिका कक्कड़ (Deepika Kakkar) अक्सर सुर्खियों में रहती हैं। दीपिका भले ही टीवी शोज में कम नजर आती हैं लेकिन वो अपने फैंस के साथ यू-ट्यूब के जरिए जुड़ी हुई हैं। बीते दिनों ही दीपिका ने बताया कि उन्हें स्टेज 2 का लिवर कैंसर (Liver Cancer) है।
इसके बाद दीपिका के फैंस काफी परेशान हुए। लेकिन इस वक्त दीपिका का इलाज चल रहा है और वो ट्रीटमेंट के अपडेट्स अपने फैंस के साथ यू-ट्यूब व्लॉग्स के जरिए शेयर करती रहती है। हाल ही में दीपिका ने बताया कि वो अब आखिरकार किचन में लौट आईं हैं और खाना बनाना उन्होंने फिर से शुरू किया है।
दीपिका ने शुरू की फिर से कुकिंग
दीपिका ने अपने यू-ट्यूब व्लॉग के जरिए इस बात की जानकारी दी है कि वो अब फिर से कुकिंग करना शुरू कर चुकी हैं। लिवर कैंसर की सर्जरी के बाद ये पहली बार है जब दीपिका ने किचन में वापसी की है और फिर से खाना बनाना शुरू किया है। दीपिका ने बताया कि वो किचन में अपनी कुकिंग को काफी मिस कर रही थी। साथ ही उन्होंने कहा कि उन्हें बहुत बुरा लगा कि सर्जरी के चलते अपने घरवालों के लिए खाना नहीं बना पा रही थीं।
यह भी पढ़ें- 'मेरा स्ट्रॉन्ग बच्चा...'Dipika Kakkar ने बेटे रुहान के बर्थडे पर पोस्ट किया क्यूट सा वीडियो, बेटे के लिए की दुआ
दीपिका ने व्लॉग में बताया कि, 'मैं इतनी ठीक हो गई हूं कि कुछ कुक कर पाऊं। आज फिर मैं चिकन बना रही हूं पूरी फैमिली के लिए'। वहीं पास में खड़े उनके पति शोएब इब्राहिम (Shoaib Ibrahim) ने मजाकिया अंदाज में कहा कि, 'हां लेकिन ये रोज-रोज नहीं चलेगा'। इसके बाद दीपिका ने अपनी आंखों से आंसू पोछे और कहा 'मैं बता नहीं सकती हूं कि आज मैं कितनी खुश हूं। क्योंकि मैं इस दिन का इंतजार कर रही थी कि कब मैं अपनी किचन में वापस जाऊं।'
घरवालों के लिए खाना बनाकर खुश हुईं दीपिका कक्कड़
आपको बता दें कि हाल ही में दीपिका और उनके पति शोएब इब्राहिम भोपाल से वापस लौटे हैं। दरअसल भोपाल शोएब का होमटाउन है, तो वहीं दीपिका अपने पति शोएब और बेटे के साथ बीते दिनों ही गईं थीं। अब वहां फैमिली के साथ वक्त गुजारने के बाद वो मुंबई वापस लौट आई हैं और मुंबई आते ही उन्होंने किचन में आकर कुकिंग करनी शुरू कर दी है।
उनके इस वीडियो पर जहां कुछ फैंस खूब प्यार लुटा रहे हैं, तो वहीं कुछ उन्हें ड्रामा क्वीन भी बता रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, "आपको कुकिंग करते हुए देखकर मैं बहुत खुश हूं..अल्लाह आपको जल्दी ठीक कर दे"। दूसरे यूजर ने लिखा, "वाह क्या ड्रामा कर रही है"।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।