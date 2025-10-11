कैंसर से पीड़ित Dipika Kakkar के किचन में घुसते ही निकले आंसू, कहा- मुझे बहुत बुरा लग रहा है...

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। टीवी की जानी मानी एक्ट्रेस दीपिका कक्कड़ (Deepika Kakkar) अक्सर सुर्खियों में रहती हैं। दीपिका भले ही टीवी शोज में कम नजर आती हैं लेकिन वो अपने फैंस के साथ यू-ट्यूब के जरिए जुड़ी हुई हैं। बीते दिनों ही दीपिका ने बताया कि उन्हें स्टेज 2 का लिवर कैंसर (Liver Cancer) है।

इसके बाद दीपिका के फैंस काफी परेशान हुए। लेकिन इस वक्त दीपिका का इलाज चल रहा है और वो ट्रीटमेंट के अपडेट्स अपने फैंस के साथ यू-ट्यूब व्लॉग्स के जरिए शेयर करती रहती है। हाल ही में दीपिका ने बताया कि वो अब आखिरकार किचन में लौट आईं हैं और खाना बनाना उन्होंने फिर से शुरू किया है।

दीपिका ने शुरू की फिर से कुकिंग दीपिका ने अपने यू-ट्यूब व्लॉग के जरिए इस बात की जानकारी दी है कि वो अब फिर से कुकिंग करना शुरू कर चुकी हैं। लिवर कैंसर की सर्जरी के बाद ये पहली बार है जब दीपिका ने किचन में वापसी की है और फिर से खाना बनाना शुरू किया है। दीपिका ने बताया कि वो किचन में अपनी कुकिंग को काफी मिस कर रही थी। साथ ही उन्होंने कहा कि उन्हें बहुत बुरा लगा कि सर्जरी के चलते अपने घरवालों के लिए खाना नहीं बना पा रही थीं।

घरवालों के लिए खाना बनाकर खुश हुईं दीपिका कक्कड़ आपको बता दें कि हाल ही में दीपिका और उनके पति शोएब इब्राहिम भोपाल से वापस लौटे हैं। दरअसल भोपाल शोएब का होमटाउन है, तो वहीं दीपिका अपने पति शोएब और बेटे के साथ बीते दिनों ही गईं थीं। अब वहां फैमिली के साथ वक्त गुजारने के बाद वो मुंबई वापस लौट आई हैं और मुंबई आते ही उन्होंने किचन में आकर कुकिंग करनी शुरू कर दी है।