Bigg Boss 19: 'वाह रे धोखा...' मिड-वीक एविक्शन के बाद Mridul Tiwari का किस पर फूटा गुस्सा?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सलमान खान के रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 19 (Bigg Boss Season 19) से मृदुल तिवारी का पत्ता भी साफ हो गया है। तगड़ी फैन-फॉलोइंग के बावजूद मृदुल का सफर बिग बॉस के घर से साफ हो गया है। अब उन्होंने एक वीडियो शेयर करते हुए अपना गुस्सा जाहिर किया है और इसे धोखा बताया है।

बिग बॉस 19 के बीते एपिसोड में ऑडियंस घर में आई और उन्होंने अपने फेवरेट कंटेस्टेंट्स के लिए लाइव वोटिंग की। सबसे ज्यादा वोट हासिल करने वाले को कैप्टेंसी का दावेदार बनना था और कम वोट पाने वाले को घर से जाना था। सबसे ज्यादा वोट पाकर शहबाज बडेशा (Shehbaaz Badesha) और गौरव खन्ना (Gaurav Khanna) कैप्टेंसी के दावेदार बन गए, जबकि मृदुल को सबसे कम वोट मिला।