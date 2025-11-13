Bigg Boss 19: Farrhana Bhatt की लव लाइफ को लेकर छिड़ी कंट्रोवर्सी, इस शख्स के साथ उड़े डेटिंग रूमर्स?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। फरहाना भट्ट बिग बॉस सीजन 19 की सबसे मजबूत कंटेस्टेंट्स में से एक हैं। वह इस शो में 73 हजार फॉलोअर्स के साथ आई थीं, लेकिन अब इंस्टाग्राम पर उनकी फैन फॉलोइंग 1.4 मिलियन हो चुकी है। अगर आप पिछले सभी सीजन उठाकर भी देख लें तो किसी भी कंटेस्टेंट की फैन फॉलोइंग इतनी ज्यादा नहीं बढ़ी है।

फरहाना इस सीजन की एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं, जो अपने दिल की बात और सच्चाई लोगों के सामने लाने से बिल्कुल भी नहीं कतराती। उल्टा उनका मुंहफट अंदाज देखकर घरवाले फरहाना के सामने कुछ भी कहने से 10 बार सोचते हैं। हालांकि, बेधड़क होकर अपनी बात रखने वाली फरहाना ने फैंस से कुछ ऐसा छुपाया है, जिसे सुनकर फैंस की आंखें खुली और कान सुन्न पड़ने वाली है।

फरहाना की लव लाइफ को लेकर हुआ खुलासा शो में 100 परसेंट कंट्रीब्यूट करने वाली फरहाना (Farrhana Bhatt) को आपने उनके इमोशन शेयर करते हुए तो देखा होगा, लेकिन अपनी फैमिली और लव लाइफ के बारे में वह ज्यादा डिस्कस करती नजर नहीं आती हैं। हालांकि, अब सोशल मीडिया पर उनकी लव लाइफ को लेकर दावे किए जा रहे हैं, जो बहुत ही चौंकाने वाले हैं। कथित तौर पर फरहाना का शो के टॉप डायरेक्टर्स में से एक के साथ काफी स्पेशल कनेक्शन है।