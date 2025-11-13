Bigg Boss 19: Farrhana Bhatt की लव लाइफ को लेकर छिड़ी कंट्रोवर्सी, इस शख्स के साथ उड़े डेटिंग रूमर्स?
बिग बॉस सीजन 19 में अगर किसी को टीआरपी क्वीन कहा जा रहा है, तो वह फरहाना भट्ट हैं। कश्मीरी ब्यूटी इस सीजन की ऐसी कंटेस्टेंट है, जो अपने दिल की बात जुबां पर लाने से नहीं कतराती हैं। हालांकि, अब उनकी लव लाइफ को लेकर सोशल मीडिया पर काफी कंट्रोवर्सी हो रही है।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। फरहाना भट्ट बिग बॉस सीजन 19 की सबसे मजबूत कंटेस्टेंट्स में से एक हैं। वह इस शो में 73 हजार फॉलोअर्स के साथ आई थीं, लेकिन अब इंस्टाग्राम पर उनकी फैन फॉलोइंग 1.4 मिलियन हो चुकी है। अगर आप पिछले सभी सीजन उठाकर भी देख लें तो किसी भी कंटेस्टेंट की फैन फॉलोइंग इतनी ज्यादा नहीं बढ़ी है।
फरहाना इस सीजन की एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं, जो अपने दिल की बात और सच्चाई लोगों के सामने लाने से बिल्कुल भी नहीं कतराती। उल्टा उनका मुंहफट अंदाज देखकर घरवाले फरहाना के सामने कुछ भी कहने से 10 बार सोचते हैं। हालांकि, बेधड़क होकर अपनी बात रखने वाली फरहाना ने फैंस से कुछ ऐसा छुपाया है, जिसे सुनकर फैंस की आंखें खुली और कान सुन्न पड़ने वाली है।
फरहाना की लव लाइफ को लेकर हुआ खुलासा
शो में 100 परसेंट कंट्रीब्यूट करने वाली फरहाना (Farrhana Bhatt) को आपने उनके इमोशन शेयर करते हुए तो देखा होगा, लेकिन अपनी फैमिली और लव लाइफ के बारे में वह ज्यादा डिस्कस करती नजर नहीं आती हैं। हालांकि, अब सोशल मीडिया पर उनकी लव लाइफ को लेकर दावे किए जा रहे हैं, जो बहुत ही चौंकाने वाले हैं। कथित तौर पर फरहाना का शो के टॉप डायरेक्टर्स में से एक के साथ काफी स्पेशल कनेक्शन है।
यह भी पढ़ें- Bigg Boss 19 के इस कंटेस्टेंट को सपोर्ट करने पर बुरी तरह ट्रोल हुए दीपिका के पति, अब एक्टर का फूटा गुस्सा
कई सोशल मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा है कि कथित तौर पर फरहाना एंडमोल के डायरेक्टर सर्वेश सिंह को डेट कर रही हैं। कई रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया है कि इसी कारण वह पहले वीक में निकलने के बाद शो में वापस आई। हालांकि, सोशल मीडिया पर विवाद तब शुरू हुआ जब ये दावा किया गया कि एंडमोल के पूर्व क्रिएटिव डायरेक्टर जो अब सेलिब्रिटी पीआर फर्म चलाते हैं, वह फरहाना के काफी क्लोज हैं। इन रूमर्स के बाद अब उनके लिए लोग फेवर और नेपो जैसे शब्दों का उपयोग कर रहे हैं।
वोटिंग अपील ने किया आग में घी का काम
दरअसल, एक इंस्टाग्राम पेज ने भास्कर का एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने ये दावा किया कि वह फरहाना भट्ट इंस्टाग्राम पर जाकर वोट्स अपील कर रहे हैं। हालांकि, सोशल मीडिया पर फरहाना की एंडमोल के शख्स के साथ डेटिंग रूमर्स की खबरें सच हैं या नहीं, इसकी पुष्टि दैनिक जागरण नहीं करता है।
View this post on Instagram
इस पर अब तक फरहाना की टीम की तरफ से भी कोई बयान जारी नहीं किया गया है। अगर, फरहाना के गेम प्लान की बात की जाए तो कल की लाइव वोटिंग में भी फैंस उन्हें काफी प्यार लुटाकर गए हैं, जिसके बाद गौरव खन्ना से लेकर अमाल मलिक तक उन्हें छेड़ते दिखाई दिए।
यह भी पढ़ें- Bigg Boss 19: 'वाह रे धोखा...' मिड-वीक एविक्शन के बाद Mridul Tiwari का किस पर फूटा गुस्सा?
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।