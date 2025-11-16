Bigg Boss 19: तान्या मित्तल का भाई तो फरहाना की मां लेंगी घर में एंट्री, पढ़ें Family Week में किसके घर से आएगा कौन?

Language
    Bigg Boss 19: तान्या मित्तल का भाई तो फरहाना की मां लेंगे घर में एंट्री, पढ़ें Family Week में किसके घर से आएगा कौन?

    By Ekta Gupta Edited By: Ekta Gupta
    Updated: Sun, 16 Nov 2025 02:42 PM (IST)

    Bigg Boss 19 Family Week: 80 दिनों से ज्यादा बिग बॉस के घर में बिताने वाले कंटेस्टेंट के लिए अब फाइनली वो घड़ी आने वाली है जिसका वे बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं- फैमिली वीक। आइए जानते हैं कब होगा फैमिली वीक और किसके घर से कौन आएगा?

    फैमिली वीक में आएंगे कंटेस्टेंट के घरवाले

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बिग बॉस 19 के फिनाले में अब सिर्फ 3 हफ्ते बचे हैं, उससे पहले घरवालों को अगर किसी चीज का सबसे ज्यादा इंतजार है तो वो है फैमिली वीक। जिसमें सभी कंटेस्टेंट के घर से कोई ना कोई घर में आएगा। आइए जानते हैं किसके घर से कौन बिग बॉस हाउस में आने वाला है।

    कब होगा फैमिली वीक?

    बिग बॉस 19 की पल-पल की खबर देने वाले बीबी तक ने जानकारी दी कि अगले हफ्ते फैमिली वीक होगा। जिसमें घर में बचे हुए टॉप 9 कंटेस्टेंट के घरवाले बिग बॉस हाउस में आने वाले हैं। इस खबर के अनुसार कंटेस्टेंट के फैमिली वाले तीन बैच में आएंगे और उनके साथ तीन दिन बिताकर जाएंगे।

    यह फैमिली वीक तीन दिन तक चलेगा और इसमें मेकर्स जरूर कोई ना कोई ट्विस्ट डालेंगे। बिग बॉस या तो उन्हें किसी को एलिमिनेट या फिर सेफ करने की पावर दे सकते हैं। हालांकि पूरी तरह तय नहीं है क्या होने वाला है लेकिन कुछ ना कुछ ट्विस्ट आएगा ये जरूर तय है।

    किसके घर से कौन आएगा ?

    सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट इस बात की है कि आखिर किस कंटेस्टेंट के घर से कौन सा मेंबर आएगा। तो इस बात का खुलासा भी बिग बॉस की अपडेट देने वाले पेज बिग बॉस खबरी ने साझा कर दी है। जिसके मुताबिक शहबाज के घर से उनकी बहन शहनाज, मालती चहर के घर से उनके भाई और क्रिकेटर दीपक चहर, फरहाना अशनूर के घर से उनका भाई रोहन मेहरा, कुनिका के घर से उनका बेटा अयान, प्रणीत के घर से उनके भाई, तान्या मित्तल के घर से उनका भाई, फरहाना भट्ट के घर से उनकी मां और अमाल मलिक के घर से उनकी वाइफ आकांक्षा फैमिली वीक में आएंगे।

    रोहित शेट्टी ने कर रहे वीकेंड का वार होस्ट

    इस बार के वीकेंड का वार को सलमान खान नहीं बल्कि रोहित शेट्टी होस्ट कर रहे हैं। शनिवार को उन्होंने अशनूर कौर, मालती चहर और प्रणीत मोरे को रियलिटी चेक दिया वहीं फरहाना भट्ट की तारीफ करते हुए उन्हें अपने शब्दों पर कंट्रोल रखने की सलाह दी। आज रविवार को भी रोहित शेट्टी ही शो को होस्ट करेंगे।

    कब होगा फिनाले

    पहले खबरें आ रही थीं कि बिग बॉस 19 के फिनाले को आगे बढ़ाया जा रहा है हालांकि ऐसा नहीं है क्योंकि दिसंबर में ही इस सीजन का फिनाले होगा। 7 दिसंबर 2025 को बिग बॉस 19 को विनर मिल जाएगा। बिग बॉस 19 अगस्त 24 से जियो हॉटस्टार और कलर्स टीवी पर प्रीमियर हो रहा है।

