Bigg Boss 19: तान्या मित्तल का भाई तो फरहाना की मां लेंगी घर में एंट्री, पढ़ें Family Week में किसके घर से आएगा कौन?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बिग बॉस 19 के फिनाले में अब सिर्फ 3 हफ्ते बचे हैं, उससे पहले घरवालों को अगर किसी चीज का सबसे ज्यादा इंतजार है तो वो है फैमिली वीक। जिसमें सभी कंटेस्टेंट के घर से कोई ना कोई घर में आएगा। आइए जानते हैं किसके घर से कौन बिग बॉस हाउस में आने वाला है।

कब होगा फैमिली वीक? बिग बॉस 19 की पल-पल की खबर देने वाले बीबी तक ने जानकारी दी कि अगले हफ्ते फैमिली वीक होगा। जिसमें घर में बचे हुए टॉप 9 कंटेस्टेंट के घरवाले बिग बॉस हाउस में आने वाले हैं। इस खबर के अनुसार कंटेस्टेंट के फैमिली वाले तीन बैच में आएंगे और उनके साथ तीन दिन बिताकर जाएंगे।

किसके घर से कौन आएगा ? सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट इस बात की है कि आखिर किस कंटेस्टेंट के घर से कौन सा मेंबर आएगा। तो इस बात का खुलासा भी बिग बॉस की अपडेट देने वाले पेज बिग बॉस खबरी ने साझा कर दी है। जिसके मुताबिक शहबाज के घर से उनकी बहन शहनाज, मालती चहर के घर से उनके भाई और क्रिकेटर दीपक चहर, फरहाना अशनूर के घर से उनका भाई रोहन मेहरा, कुनिका के घर से उनका बेटा अयान, प्रणीत के घर से उनके भाई, तान्या मित्तल के घर से उनका भाई, फरहाना भट्ट के घर से उनकी मां और अमाल मलिक के घर से उनकी वाइफ आकांक्षा फैमिली वीक में आएंगे।

रोहित शेट्टी ने कर रहे वीकेंड का वार होस्ट इस बार के वीकेंड का वार को सलमान खान नहीं बल्कि रोहित शेट्टी होस्ट कर रहे हैं। शनिवार को उन्होंने अशनूर कौर, मालती चहर और प्रणीत मोरे को रियलिटी चेक दिया वहीं फरहाना भट्ट की तारीफ करते हुए उन्हें अपने शब्दों पर कंट्रोल रखने की सलाह दी। आज रविवार को भी रोहित शेट्टी ही शो को होस्ट करेंगे।