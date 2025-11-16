Language
    Bigg Boss 19: Pranit More ने Rohit Shetty के सामने उनकी फिल्म दिलवाले का उड़ाया मजाक, खुद डायरेक्टर की छूट गई हंसी

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Sun, 16 Nov 2025 09:32 AM (IST)

    बिग बॉस 19 (Bigg Boss 19 ) के वीकेंड का वार में सलमान खान की अनुपस्थिति में रोहित शेट्टी ने स्टेज संभाला। उन्होंने प्रणित मोरे (Pranit More) को कॉमेडी एक्ट के लिए आमंत्रित किया, जहां प्रणित ने रोहित की फिल्म 'दिलवाले' और पुलिस पर केंद्रित फिल्मों का मजाक उड़ाया। रोहित शेट्टी ने भी इस मजेदार रोस्ट के खूब मजे लिए।  

    बिग बॉस 19 में नजर आए रोहित शेट्टी (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बिग बॉस 19 (Bigg Boss 19) में इस बार वीकेंड का वार (Weekend Ka Vaar) एपिसोड में सलमान खान (Salman Khan) नजर नहीं है। व्यस्तता के कारण एक्टर ने काम से दूरी बना ली और ऐसे में उनकी जगह ली रोहित शेट्टी (Rohit Shetty) ने। एक तरफ जहां हर वीकेंड का वार एपिसोड में होस्ट कंटेस्टेंट को रोस्ट करते हैं वहीं इस बार रोहित खुद ही पंच लाइन बन गए।

    रोहित ने किया प्रणित को इनवाइट

    शो पर आकर रोहित शेट्टी ने प्रणित मोरे को मौका दिया कि वो स्टेज संभालने और अन्य कंटेस्टेंट को अपने जोक से हंसाए और उनका मनोरंजन करें। ये सेशन इतना जबरदस्त रहा कि खुद रोहित भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। जियो हॉटस्टार ने इसका नया प्रोमो शेयर किया है। प्रोमो में रोहित, प्रणित को वही करने के लिए आमंत्रित करते हुए दिखाई दे रहे हैं जो प्रशंसक उन्हें सलमान खान और अजय देवगन के साथ उनके कॉमेडी एक्ट के दौरान करते हुए देख चुके हैं। इस बार, रोहित खुद हॉट सीट पर बैठे, और उन्होंने जरा भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई।

    फिल्म दिलवाले का प्रणित ने उड़ाया मजाक

    प्रणित ने अपने सेट की शुरुआत एक ऐसी लाइन से की जिसने घर में तहलका मचा दिया। कॉमेडियन ने कहा,  "रोहित सर बहुत टेलेंटेड हैं। खतरों के खिलाड़ी के होस्ट बनकर जब वो आए तो उनपर बहुत सूट किया। वो चलती कार से कूद जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ा खतरा तो दिलवाले पर 100 करोड़ रुपये खर्च करना था।" इस पर रोहित हंसते हुए तुरंत उन्हें ठीक करते हैं कि 150 करोड़ रुपये।

     
     
     
    कॉमेडियन यहीं नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा, "वह पुलिस का इतना सम्मान करते हैं कि अपनी सभी फिल्मों में उन्हें केंद्र में रखते हैं। बदले में पुलिस भी उनका इतना सम्मान करती है कि जब कोई चेकपॉइंट होता है, तो रोहित सर ही उनकी गाड़ियों की चेकिंग करते हैं, और पुलिस उनसे कहती है, 'चलो सर, हमें जाने दो।'" इस दौरान सेट पर फिल्म निर्माता और प्रतियोगी हंसते रहे।

