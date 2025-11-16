Bigg Boss 19: Pranit More ने Rohit Shetty के सामने उनकी फिल्म दिलवाले का उड़ाया मजाक, खुद डायरेक्टर की छूट गई हंसी

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बिग बॉस 19 (Bigg Boss 19) में इस बार वीकेंड का वार (Weekend Ka Vaar) एपिसोड में सलमान खान (Salman Khan) नजर नहीं है। व्यस्तता के कारण एक्टर ने काम से दूरी बना ली और ऐसे में उनकी जगह ली रोहित शेट्टी (Rohit Shetty) ने। एक तरफ जहां हर वीकेंड का वार एपिसोड में होस्ट कंटेस्टेंट को रोस्ट करते हैं वहीं इस बार रोहित खुद ही पंच लाइन बन गए।

