    Bigg Boss 19: कंटेस्टेंट्स की फैमिली के आने से शो में होगा बड़ा खेल, फिनाले से पहले बदलेगी एक की किस्मत?

    By Tanya Arora Edited By: Tanya Arora
    Updated: Sat, 15 Nov 2025 02:32 PM (IST)

    Bigg Boss 19: बिग बॉस 19 के घर में कंटेस्टेंट्स को फैमिली वीक का बेसब्री से इंतजार रहता है। अब फिनाले से दूर वह पल आने वाला है, जब सभी सदस्यों के परिवारवाले घर में एंट्री लेने वाले हैं। कंटेस्टेंट्स के परिवारवाले किसी एक सदस्य की किस्मत चमकाकर घर से जाएंगे। जब होगा फैमिली वीक, पढ़ें डिटेल्स: 

    बिग बॉस 19 में कब होगा फैमिली वीक/ फोटो- Instagram

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सलमान खान के विवादित शो बिग बॉस सीजन 19 में आए हुए कंटेस्टेंट्स को लगभग 81 दिन पूरे हो चुके हैं। अब वह फिनाले से सिर्फ तीन हफ्ते दूर हैं, ऐसे में घरवालों को बस अपनी फैमिली का इंतजार है, जो उन्हें आकर उनका गेम समझा सके और सही और गलत बता सके। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हालांकि, फैमिली वाले जब भी एंट्री लेते हैं, तो कोई न कोई ट्विस्ट मेकर्स जरूर डालते हैं। इस बार भी कुछ फैमिली वीक में ऐसा ही होगा, जहां एक घरवाले की किस्मत के दरवाजे खुलने वाले हैं। कब होंगे सदस्यों के परिवारवाले शो में एंटर और कैसे बदलेगा फैमिली वीक में पूरा खेल, नीचे पढ़ें पूरी डिटेल्स: 

    बिग बॉस 19 में कब होगा फैमिली वीक? 

    बिग बॉस 19 की हर अपडेट पर पैनी नजर रखने वाले एक एक्स अकाउंट बीबी तक ने जानकारी शेयर करते हुए बताया है कि अगले हफ्ते घर में फैमिली वीक होगा। जहां तीन बैच में बचे हुए 9 कंटेस्टेंट्स के परिवारवाले घर में आएंगे। सभी के घरवाले तीन बैच में आएंगे और अपने बच्चों और फैमिली मेंबर्स के साथ तीन दिन बिताकर जाएंगे। 

    तीन दिन तक ये 'फैमिली वीक' चलेगा। अब फैमिली है तो ट्विस्ट भी होगा। रिपोर्ट्स की मानें तो, सभी के परिवारवालों को बिग बॉस या तो घर के किसी एक सदस्य को अगले वीक का कैप्टन बनाने, या फिर किसी को एविक्शन से बचाने का अधिकार देंगे। ये भी हो सकता है कि बिग बॉस सभी की फैमिली को आपसी डिसीजन लेकर एक कंटेस्टेंट को 'टिकट टू फिनाले' की कंटेंनडरशिप दिला दें। मेकर्स ऑडियंस के लिए फैमिली वीक में ट्विस्ट एंड टर्न लाने की पूरी कोशिश में जुटे हुए हैं। 

    शो में इस वीकेंड पर नहीं होगा कोई एविक्शन

    ये तो हम आपको बता चुके हैं कि इस वीकेंड के वार में सलमान खान की जगह रोहित शेट्टी होंगे, क्योंकि 'सिकंदर' एक्टर इस वक्त अपने दबैंग टूर में बिजी हैं। इस वीकेंड के वार में मेकर्स नो एलिमिनेशन की प्लानिंग में है। हालांकि, मिड वीक एविक्शन घरवालों को झटका दे सकता है। 

    बिग बॉस 19 के वीकेंड के वार की बात करें तो इस बार रोहित शेट्टी किसी भी घरवाले को बख्शने के मूड में नजर नहीं आ रहे हैं। उन्होंने अमाल मलिक से लेकर गौरव खन्ना, फरहाना भट्ट और कुनिका सदानंद तक की क्लास लगाई। 

