Bigg Boss 19: कंटेस्टेंट्स की फैमिली के आने से शो में होगा बड़ा खेल, फिनाले से पहले बदलेगी एक की किस्मत?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सलमान खान के विवादित शो बिग बॉस सीजन 19 में आए हुए कंटेस्टेंट्स को लगभग 81 दिन पूरे हो चुके हैं। अब वह फिनाले से सिर्फ तीन हफ्ते दूर हैं, ऐसे में घरवालों को बस अपनी फैमिली का इंतजार है, जो उन्हें आकर उनका गेम समझा सके और सही और गलत बता सके।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

हालांकि, फैमिली वाले जब भी एंट्री लेते हैं, तो कोई न कोई ट्विस्ट मेकर्स जरूर डालते हैं। इस बार भी कुछ फैमिली वीक में ऐसा ही होगा, जहां एक घरवाले की किस्मत के दरवाजे खुलने वाले हैं। कब होंगे सदस्यों के परिवारवाले शो में एंटर और कैसे बदलेगा फैमिली वीक में पूरा खेल, नीचे पढ़ें पूरी डिटेल्स:

बिग बॉस 19 में कब होगा फैमिली वीक? बिग बॉस 19 की हर अपडेट पर पैनी नजर रखने वाले एक एक्स अकाउंट बीबी तक ने जानकारी शेयर करते हुए बताया है कि अगले हफ्ते घर में फैमिली वीक होगा। जहां तीन बैच में बचे हुए 9 कंटेस्टेंट्स के परिवारवाले घर में आएंगे। सभी के घरवाले तीन बैच में आएंगे और अपने बच्चों और फैमिली मेंबर्स के साथ तीन दिन बिताकर जाएंगे।

शो में इस वीकेंड पर नहीं होगा कोई एविक्शन ये तो हम आपको बता चुके हैं कि इस वीकेंड के वार में सलमान खान की जगह रोहित शेट्टी होंगे, क्योंकि 'सिकंदर' एक्टर इस वक्त अपने दबैंग टूर में बिजी हैं। इस वीकेंड के वार में मेकर्स नो एलिमिनेशन की प्लानिंग में है। हालांकि, मिड वीक एविक्शन घरवालों को झटका दे सकता है।