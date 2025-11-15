कटरीना नहीं, Salman Khan ने तमन्ना के साथ की 'दिल दिया गल्लां', इंटरनेट पर नई जोड़ी को देख बेताब हुए फैंस
अभिनेता सलमान खान (Salman Khan) इन दिनों अपने दबंग टूर (Dabangg Tour) पर हैं। सोशल मीडिया पर दबंग टूर से एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वह तमन्ना भाटिया के साथ रोमांटिक गाने पर डांस करते हुए नजर आए।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अभिनेता सलमान खान (Salman Khan) इन दिनों कतर में आयोजित अपने दबंग टूर को लेकर चर्चा में हैं। इस बार कटरीना कैफ और सोनाक्षी सिन्हा दबंग टूर का हिस्सा नहीं रहीं। तमन्ना भाटिया (Tamannaah Bhatia) और जैकलीन फर्नांडिस (Jacqueline Fernandez) अभिनेता के साथ इस टूर में शामिल हुईं।
दबंग टूर से सोशल मीडिया पर सलमान खान के कई वीडियोज वायरल हो रहे हैं। इस बीच एक वीडियो सामने आया है जिसमें सल्लू मियां और तमन्ना भाटिया डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। उनका वीडियो देख लोग रिएक्शन भी दे रहे हैं।
तमन्ना संग जमी सलमान की जोड़ी
दरअसल, कतर के दोहा में आयोजित दबंग टूर में 14 नवंबर को सलमान खान और तमन्ना भाटिया ने एक साथ शानदार परफॉर्मेंस दी। दोनों 'टाइगर जिंदा है' के गाने दिल दिया गल्लां पर झूमते हुए नजर आए। सलमान और तमन्ना ने अपने रोमांटिक डांस से महफिल में चार-चांद लगा दी। ब्लैक सूट-बूट में 59 साल के सलमान खान बहुत हैंडसम लग रहे थे। वहीं, तमन्ना ने रेड आउटफिट में कहर बरपाया।
तमन्ना-सलमान को साथ देख खुश हुए फैंस
सलमान खान और तमन्ना का ये वीडियो देख लोग अब रिएक्शन दे रहे हैं। फैंस को उनकी केमिस्ट्री पसंद आई। एक यूजर ने तारीफ में कहा, "सलमान और तमन्ना की बेस्ट जोड़ी।" एक और ने कहा कि उनकी जोड़ी अच्छी है। सलमान खान का एक और वीडियो सामने आया है जिसमें अभिनेता स्टेज पर गिटार लेकर डांस कर रहे हैं। लोग उनकी तारीफों के पुल बांध रहे हैं।
सलमान खान की आगामी फिल्म
दबंग टूर के बाद सलमान खान बिग बॉस 19 की होस्टिंग कुर्सी पर वापसी लौटेंगे। साथ ही वह इस बीच अपनी आगामी फिल्म बैटल ऑफ गलवान मूवी की भी शूटिंग कर रहे हैं। अपूर्व लखिया निर्देशित फिल्म में अभिनेता रियल लाइफ हीरो शहीद कर्नल बी संतोष बाबू का किरदार निभाएंगे।
