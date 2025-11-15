कटरीना नहीं, Salman Khan ने तमन्ना के साथ की 'दिल दिया गल्लां', इंटरनेट पर नई जोड़ी को देख बेताब हुए फैंस

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अभिनेता सलमान खान (Salman Khan) इन दिनों कतर में आयोजित अपने दबंग टूर को लेकर चर्चा में हैं। इस बार कटरीना कैफ और सोनाक्षी सिन्हा दबंग टूर का हिस्सा नहीं रहीं। तमन्ना भाटिया (Tamannaah Bhatia) और जैकलीन फर्नांडिस (Jacqueline Fernandez) अभिनेता के साथ इस टूर में शामिल हुईं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

दबंग टूर से सोशल मीडिया पर सलमान खान के कई वीडियोज वायरल हो रहे हैं। इस बीच एक वीडियो सामने आया है जिसमें सल्लू मियां और तमन्ना भाटिया डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। उनका वीडियो देख लोग रिएक्शन भी दे रहे हैं।