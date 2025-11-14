Language
    59 साल की उम्र में Salman Khan की फिटनेस देख भन्नाया फैंस का दिमाग, बोले- 'भाईजान का जलवा...'

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 10:17 AM (IST)

    बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान (Salman Khan) गुरुवार दोपहर दोहा पहुंचे। एक्टर यहां अपने मच अवेटेड लाइव शो, द-बंग: द टूर रीलोडेड के लिए आए हैं जोकि 14 नवंबर, 2025 को होने वाला है। वहीं एक्टर इससे पहले फैंस के साथ कई सारी बीटीएस फोटोज शेयर करके फैंस को वहां की झलकियां दे रहे हैं।

    Hero Image

    सलमान खान की फिटनेस देख चौंके फैंस (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड आइकन सलमान खान (Salman Khan) इस समय अपने मच अवेटेड द-बंग: द टूररीलोडेड (Da-Bangg: The Tour Reloaded) शो के लिए कतर में हैं। एक्टर पहले से ही प्रशंसकों को पर्दे के पीछे की मजेदार झलकियां दिखा रहे हैं। 14 नवंबर को एक्टर ने जो अपनी लेटेस्ट तस्वीर शेयर की उसने फैंस को चौंका दिया है।

     फोटो के साथ लिखा मजेदार कैप्शन

    इस तस्वीर को भाईजान की आलोचना करने वाले लोगों के मुंह पर एक तमाचा माना जा रहा है। 59 साल की उम्र में स्ट्रेचिंग करते हुए एक्टर की तस्वीर ने सोशल मीडिया पर हंगामा बरपा दिया है। फैंस जमकर उनकी फिटनेस की तारीफ कर रहे हैं। सलमान ने जो फोटो शेयर की है उसमें वोग्रेटी-शर्ट और काली जींस पहने सलमान ने अपना बायां पैर एक आदमी के कंधे पर रखा हुआ है। बैकस्टेज की इस तस्वीर को एक मजेदार कैप्शन के साथ शेयर करते हुए सलमान ने लिखा, 'आहहहह... '

    Salman (61)

     फैंस ने की सलमान की तारीफ

    वहीं फैंस भी सलमान खान की इस फोटो पर खूब कमेंट कर रहे हैं। कुछ फैन्स फायर इमोजी बनाकर इस पर रिएक्ट कर रहे हैं तो कुछ कमेंट में इसे भाई का जलवा बताया। एक यूजर ने कमेंट किया बॉलीवुड का एक ही किंग है। तो वहीं दूसरे ने कमेंट किया- 'सलमान खान भाई आग लगा रहे हो' एक ने लिखा है शेर हो भाई आप शेर। एक बहुत ही मजेदार कमेंट आया है कि शिकार तो सब करते हैं लेकिन टाइगर से बेहतर शिकार कोई नहीं करता।

     
     
     
     कब है दबंग टूर?

    इस साल दबंग टूर 14 नवंबर को कतर के एशियन टाउन एम्फीथिएटर में आयोजित होगा। सलमान के साथ परफॉर्म करने वाले अन्य सेलेब्स में तमन्ना भाटिया, सुनील ग्रोवर, मनीष पॉल, प्रभु देवा, स्टेबिनबेन और जैकलीनफर्नांडीज शामिल हैं। वहीं वर्कफ्रंट की बात करें तो सलमान आने वाले समय में बैटल ऑफ गलवान में दिखाई देंगे। उन्हें आखिरी बार सिकंदर में देखा गया। फिल्म की कमाई बॉक्स ऑफिस पर औसत थी।

