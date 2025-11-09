Salman Khan ने कटरीना कैफ और विक्की कौशल की बेबी अनाउंसमेंट पोस्ट पर किया रिएक्ट? बोले- 'प्राइवेट चीजें मत...'
विक्की कौशल और कटरीना कैफ ने साल 2021 में शादी की थी। कपल को बी-टाउन के पॉवर कपल में से एक माना जाता है। अब शादी के 4 साल बाद कपल ने अपनी लाइफ का नया चैप्टर शुरू किया। कटरीना ने 7 नवंबर को एक बेबी ब्वॉय को जन्म दिया। इस पोस्ट पर सलमान ने कमेंट किया है।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। एक्ट्रेस और पावर कपल कटरीना कैफ (Katrina Kaif) और विक्की कौशल (Vicky Kaushal) 7 नवंबर को पेरेंट्स बन गए। कटरीना ने एक प्यारे से बेबी ब्वॉय को जन्म दिया। कई बॉलीवुड हस्तियों ने सोशल मीडिया पर उन्हें बधाई दी। ऐसे में सोशल मीडिया पर एक स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है जिसमें कटरीना कैफ के एक्स ब्वॉयफ्रेंड सुपरस्टार सलमान खान का कमेंट नजर आ रहा है।
यह भी पढ़ें- नाती को देखने अस्पताल पहुंचीं Katrina Kaif की मां, नानी मां ने अपने लाड़ले पर लुटाया खूब प्यार
सलमान खान ने किया कमेंट
वायरल हुए स्क्रीनशॉट में दिखाई दे रहा है कि सलमान ने विक्की कौशल के पोस्ट पर कमेंट किया जिसमें उन्होंने लिखा,"ये सब प्राइवेट चीज इंटरनेट पर मत डालो यार।" हालांकि, गौर से देखने पर पता चलता है कि वायरल पोस्ट पूरी तरह से फर्जी है। अभिनेता ने ऐसा कोई टिप्पणी नहीं की।
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा स्क्रीनशॉट
सोशल मीडिया पर बहुत जल्द ये स्क्रीनशॉट वायरल होने लगा। हालांकि ये देखने में बिल्कुल असली लग रहा है। कपल ने एक ज्वाइंट पोस्ट के जरिए बेबी की अनाउंसमेंट की थी। उन्होंने लिखा,"हम खुशी और कृतज्ञता से भरे दिलों के साथ अपने जीवन का सबसे अच्छा चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। बेबी व्वॉय, विक्की-कटरीना"
November 8, 2025
साल 2021 में की थी शादी
कटरीना ने सितंबर में एक पोलेरॉइड इमेज के साथ प्रेग्नेंसी की घोषणा की थी। फोटो में कटरीना व्हाइट कलर की बॉडीकान ड्रेस में काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही थीं। दिसंबर 2021 में राजस्थान के फोर्ट बरवाड़ा स्थित सिक्स सेंसेस रिजॉर्ट में कपल ने शादी कर ली थी। एक साल डेटिंग करने के दौरान कपल ने अपना रिश्ता बहुत प्राइवेट रखा और शादी करके सबको चौंका दिया था।
यह भी पढ़ें- ऐश्वर्या राय के भाई बनने वाले थे Salman Khan, इस डायरेक्टर की वजह से बचे थे बाल-बाल
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।