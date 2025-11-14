Language
    'मेरी तरह रंगीन मिजाज...' जब Dharmendra ने सलमान खान को बताया था अपना तीसरा बेटा, वायरल हो रहा पुराना वीडियो

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 02:29 PM (IST)

    Salman Khan and Dharmendra Bond: धर्मेंद्र और सलमान खान के बीच गहरा रिश्ता है। धर्मेंद्र सलमान को अपना तीसरा बेटा मानते हैं। एक वायरल वीडियो में धर्मेंद्र ने कहा कि सलमान उन पर गए हैं क्योंकि वे भी उनकी तरह रंगीन मिजाज के हैं और ठुमके लगाते हैं। देखिए वीडियो।

    धर्मेंद्र के साथ सलमान खान (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। एक्टर धर्मेंद्र और सलमान खान एक बहुत ही क्लोज बॉन्ड शेयर करते हैं और ये चीज हम कई वीडियोज और तस्वीरों में देख चुके हैं। इसी तरह जब धर्मेंद्र अस्पताल में भर्ती हुए तो सलमान खान सबसे पहले उन्हें देखने के लिए पहुंचे। सलमान खान एक्टर को अपने पिता समान मानते हैं और धर्मेंद्र भी उन्हें अपना तीसरा बेटा बुलाते हैं।

     धर्मेंद्र ने सलमान को बताया अपना बेटा

    अब बिग बॉस से एक्टर का एक वीडियोवायरल हो रहा है जिसमें उनके साथ धर्मेंद्र और बॉबीदेओल नजर आ रहे हैं।क्लिप में धर्मेंद्र को सलमान के साथ अपने रिश्ते के बारे में बात करते हुए दिखाया गया है। एक्टर ने कहा- "वैसे मैं तो कहूंगा, ये मेरा बेटा है। मेरे तीन बेटे हैं - तीनों जज़्बाती

    ट्रांसपेरेंट हैं।

    दोनों में है एक ही खूबी

    फिर सलमान खान की ओर देखकर उन्होंने कहा - पर ये मुझ पर थोड़ा ज्यादा गया है। क्योंकि ये मेरी तरह रंगीन मिजाज का है और ठुमके भी लगाता है। उनकी ये बात सुनकर पास में खड़े बॉबी हंसने लग जाते हैं जैसे वो भी इस बात पर एक तरह से सहमति जता रहे हों।


     सनी देओल ने की थी शांति बनाने की गुजारिश

    धर्मेंद्र को जब ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती किया गया था तो फैंस के दिमाग में उनको लेकर काफी चिंता थी। हालांकि एक्टर को जब छुट्टी मिली तो सभी ने राहत की सांस ली। हर कोई उनके स्वास्थ की पल पल की अपडेट चाहता था। धर्मेंद्र का इलाज अब घर पर ही चल रहा है। वहीं उनके बड़े बेटे सनी देओल की टीम ने इस पर एक ऑफिशियल स्टेटमेंट भी जारी की थी। इसमें कहा गया, "धर्मेंद्र को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है और वे घर पर ही रिकवर कर रहे हैं। हम मीडिया और आम जनता से अनुरोध करते हैं कि वे आगे किसी भी तरह की अफवाहों से बचें और इस दौरान उनकी और उनके परिवार की निजता का सम्मान करें। हम उनके शीघ्र स्वस्थ होने, अच्छे स्वास्थ्य और लंबी आयु के लिए सभी के प्यार, प्रार्थनाओं और शुभकामनाओं के लिए आभारी हैं। कृपया उनका सम्मान करें क्योंकि वे आपसे प्यार करते हैं।"

