Bigg Boss 19: 'लेस्बियन है...'Kunickaa Sadanand ने मालती चाहर की सेक्सुअलिटी पर उठाया सवाल, भड़क गए यूजर्स

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बिग बॉस 19 (Bigg Boss 19) जैसे ही अपने फिनाले की ओर बढ़ रहा है हर बीतते दिन के साथ घर के अंदर का ड्रामा बढ़ता ही जा रही है। घर में दोस्ती के रिश्ते बनते बिगड़ते नजर आ रहे हैं और हर एक कंटेस्टेंट दूसरे को बेपर्दा करने पर तुला हुआ है।

हालिया एपिसोड में, कुनिका सदानंद ने अपनी साथी कंटेस्टेंट मालती चाहर के बारे में एक बड़ा दावा करके सबको चौंका दिया। यह सब तब शुरू हुआ जब तान्या मित्तल ने कुनिका से कहा कि वह टास्क के दौरान मालती से नाराज थीं क्योंकि उन्होंने उन्हें प्लेट से मारने की कोशिश की। तान्या ने जब अपना गुस्सा जाहिर किया, तो कुनिका उनके पास आईं तो उन्होंने मालती की सेक्सुअलिटी पर सवाल उठाया और दावा किया कि उन्हें शक है कि मालती लेस्बियन हैं।

This is really ridiculous . Shame on you #KunickaaSadanand Aunty .. I’m not a fan of malti & I don’t care who she is @ColorsTV @BiggBoss think about her reputation not only her,her brother’s reputation.

900 chuha kha ke aunty haj ko chali kunika mad woman #BB19 #BiggBoss19 pic.twitter.com/7vbFgwxMCx — 🍀 GEET 🍀 (@787Clips) November 15, 2025

फैंस ने निकाला अपना गुस्सा

कुनिका ने कहा कि मुझे उसका पोस्चर ऐसा लगता है और वो जिस तरह की चीजें कहती है। नोटिस किया है मैंने। हालांकि तान्या ने इस पूरे कमेंट पर रिएक्ट नहीं किया। एक यूजर ने लिखा,"मालती गलत थी जब उसने राष्ट्रीय टीवी पर बसीर की सेक्सुअलिटी पर कमेंट किया था और इस मुद्दे को वीकेंड का वॉर में उठाया था। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आज के एपिसोड में कुनिका ने मालती के बारे में जो कहा वह सही था। राष्ट्रीय टेलीविजन पर इस तरह की बातें करना वो भी किसी दूसरे के बारे में बिल्कुल गलत है। वह हो भी सकती है और नहीं भी, लेकिन यह उसे टीवी पर यह बताने का अधिकार नहीं देता है। मैं मानता हूं कि मालती फरहाना के साथ हद से ज्यादा आगे बढ़ जाती है।

