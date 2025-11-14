Bigg Boss 19: अमाल मलिक पर जमकर बरसे रोहित शेट्टी, सलमान खान की गैर मौजूदगी में दिखाया आईना

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बिग बॉस 19 के वीकेंड के वार पर फैंस भाईजान सलमान खान से अक्सर इस बात को लेकर खफा हो जाते हैं कि वह फरहाना भट्ट को डांटते रहते हैं, लेकिन जब बात अमाल मलिक की आती है, वह उन्हें उनकी गलतियों पर आईना दिखाने की जगह उन्हें कवर करते हैं।

हालांकि, अब फैंस के मन की इस मुराद को वीकेंड के वार में पूरा करने के लिए एक्शन डायरेक्टर रोहित शेट्टी आ रहे हैं। रिपोर्ट्स की मानें तो बिग बॉस 19 के इस वीकेंड के वार पर उन्होंने सलमान खान की गैर मौजूदगी में अमाल मलिक और शहबाज को उनके बर्ताव के लिए जमकर खरी खोटी सुनाई है। वीकेंड के वार में आपको क्या-क्या देखने को मिलेगा, चलिए बताते हैं।

अमाल मलिक पर रोहित शेट्टी का वार बीते एपिसोड में तो हम ये देख चुके थे कि गौरव खन्ना के कैप्टन बनते ही घर में काफी अफरा-तफरी मच गई। शहबाज ने बिग बॉस के मेकर्स पर काफी इल्जाम लगाए। उन्हें रोता देखकर अमाल मलिक भी खुद को रोक नहीं पाए और उन्होंने बिग बॉस के मेकर्स को बायस्ड होने से लेकर झूठा और न जाने क्या-क्या कह दिया। इसी सिलसिले में रोहित शेट्टी ने वीकेंड के वार में अमाल और शहबाज को आड़े हाथ लिया।