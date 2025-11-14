Bigg Boss 19 Elimination: इस हफ्ते एविक्शन में आएगा सबसे बड़ा ट्विस्ट, 9 में से कौन होगा कुर्बान?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बिग बॉस सीजन 19 जैसे-जैसे अपने फिनाले की ओर बढ़ रहा है, वैसे-वैसे फैंस के दिलों की धड़कने तेज होती जा रही हैं। शो में ट्विस्ट से लेकर एक-दूसरे के खिलाफ षड्यंत्र रचना, कंटेस्टेंट इस सीजन की ट्रॉफी को जीतने के लिए एड़ी से चोटी का दम लगा रहे हैं।

मृदुल तिवारी के एविक्शन के बाद शो में जिस कंटेस्टेंट्स को सबसे कम वोट्स मिले हैं, वह शहबाज बदेशा हैं। हालांकि, इस हफ्ते वह शो के कैप्टन बन चुके हैं और इस बार के एलिमिनेशन में अब तक का सबसे बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। क्या है वह ट्विस्ट, चलिए बताते हैं:

इस हफ्ते कौन से कंटेस्टेंट पर मंडरा रहा है खतरा? बीते दिन जब राशन टास्क हुआ था, तो उस दौरान ही गौरव खन्ना के फैसले के आधार पर उन्हें छोड़कर फरहाना भट्ट से लेकर तान्या मित्तल, अमाल मलिक, कुनिका सदानंद, मालती चाहर, प्रणित मोरे, अशनूर कौर और शहबाज बदेशा सभी घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट हुए थे। हालांकि, गेम पूरा 360 तब बदला जब चंद घंटे के अंदर गौरव खन्ना से उनकी कैप्टेंसी छिन गई।

परमानेंट नहीं है फैंस की ये खुशियां हालांकि, फैंस की ये खुशियां परमानेंट नहीं है, क्योंकि इस रिपोर्ट में ये भी दावा किया जा रहा है कि वीकेंड के वार में भले ही कोई न जाए, लेकिन मृदुल तिवारी (Mridul Tiwari) के जाने के बाद फिर से घर में मिड वीक एविक्शन होगा और किसी एक और कंटेस्टेंट की जर्नी शो में जरूर खत्म होगा।