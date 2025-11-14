Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Bigg Boss 19 Elimination: इस हफ्ते एविक्शन में आएगा सबसे बड़ा ट्विस्ट, 9 में से कौन होगा कुर्बान?

    By Tanya Arora Edited By: Tanya Arora
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 07:35 PM (IST)

    बिग बॉस सीजन 19 के फिनाले को बस अब तीन हफ्ते बचे हुए हैं। फरहाना भट्ट से लेकर गौरव खन्ना तक शो में बचे हुए 9 कंटेस्टेंट राजनीति के इस सीजन में एक-दूसरे के खिलाफ फिनाले से पहले पूरा षड्यंत्र रच रहे हैं। मृदुल तिवारी के बाद सबसे कम वोट्स पाने वाले शहबाज अब सुरक्षित हैं, लेकिन इस बार एलिमिनेशन इस बार उलटफेर होगा। 

    prefferd source google
    Hero Image

    बिग बॉस 19 से अब कौन होगा एलिमिनेट? / फोटो- Instagram

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बिग बॉस सीजन 19 जैसे-जैसे अपने फिनाले की ओर बढ़ रहा है, वैसे-वैसे फैंस के दिलों की धड़कने तेज होती जा रही हैं। शो में ट्विस्ट से लेकर एक-दूसरे के खिलाफ षड्यंत्र रचना, कंटेस्टेंट इस सीजन की ट्रॉफी को जीतने के लिए एड़ी से चोटी का दम लगा रहे हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मृदुल तिवारी के एविक्शन के बाद शो में जिस कंटेस्टेंट्स को सबसे कम वोट्स मिले हैं, वह शहबाज बदेशा हैं। हालांकि, इस हफ्ते वह शो के कैप्टन बन चुके हैं और इस बार के एलिमिनेशन में अब तक का सबसे बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। क्या है वह ट्विस्ट, चलिए बताते हैं:

    इस हफ्ते कौन से कंटेस्टेंट पर मंडरा रहा है खतरा?

    बीते दिन जब राशन टास्क हुआ था, तो उस दौरान ही गौरव खन्ना के फैसले के आधार पर उन्हें छोड़कर फरहाना भट्ट से लेकर तान्या मित्तल, अमाल मलिक, कुनिका सदानंद, मालती चाहर, प्रणित मोरे, अशनूर कौर और शहबाज बदेशा सभी घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट हुए थे। हालांकि, गेम पूरा 360 तब बदला जब चंद घंटे के अंदर गौरव खन्ना से उनकी कैप्टेंसी छिन गई।

    यह भी पढ़ें- Bigg Boss 19: स्क्रिप्टेड है बिग बॉस? Mridul Tiwari की बहन ने उड़ाईं शो की धज्जियां, जमकर मचा बवाल!

    बिग बॉस ने सभी को जब एसेंबली रूम में बुलाया तो वहां वोट हुए और शहबाज जीत गए, जिससे वह इस वीक घर से बेघर होने से बच गए। अब द खबरी की रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस वीकेंड के वार में कोई भी घरवाला शो से एलिमिनेट नहीं होगा। वोट्स के आधार पर शहबाज के जाने की उम्मीद थी, लेकिन मेकर्स ने कुछ समय के लिए घरवालों को राहत देने का फैसला किया है।

    bigg boss 19 contestants

    परमानेंट नहीं है फैंस की ये खुशियां

    हालांकि, फैंस की ये खुशियां परमानेंट नहीं है, क्योंकि इस रिपोर्ट में ये भी दावा किया जा रहा है कि वीकेंड के वार में भले ही कोई न जाए, लेकिन मृदुल तिवारी (Mridul Tiwari) के जाने के बाद फिर से घर में मिड वीक एविक्शन होगा और किसी एक और कंटेस्टेंट की जर्नी शो में जरूर खत्म होगा।

    [image] - 1918996

    आपको बता दें कि शहबाज खान कैप्टन बनकर बच गए, लेकिन सोशल मीडिया पर चल रही वोटिंग के आधार पर इस वीक उनके अलावा जिन तीन कंटेस्टेंट्स को सबसे कम वोट्स मिले हैं, उनमें कुनिका सदानंद, अमाल और मालती का नाम शामिल है। अब मिड वीक में इन तीनों में से किसकी जर्नी खत्म होगी, ये देखना दिलचस्प होगा।

    यह भी पढ़ें- खफ़ा Mridul Tiwari ने घर के बाहर आकर उगला जहर, फरहाना को 'टॉक्सिक' तो Amaal Mallik को बताया 'दोगला'