खफ़ा Mridul Tiwari ने घर के बाहर आकर उगला जहर, फरहाना को 'टॉक्सिक' तो Amaal Mallik को बताया 'दोगला'

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। मृदुल तिवारी (Mridul Tiwari) के मिड-वीकएविक्शन ने बिग बॉस 19 (Bigg Boss 19) के फैंस को चौंका दिया। एविक्शन से मृदुल की नाराजगी के साथ-साथ लोगों में भी खूब गुस्सा नजर आ रहा है। इसी के साथ अब मृदुल शो के अंदर से निकलकर पब्लिक के बीच आकर घर के अंदर के कई सारे राज खोले हैं। उन्होंने शो को लेकर भी कई सारी बातें बोलीं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अमाल मलिक से अच्छी थी मृदुल की दोस्ती? मृदुल ने बताया कि घर में सबसे टॉक्सिककंटेस्टेंट कौन सा है। मृदुल ने कहा कि फरहाना बहुत ज्यादा दिक्कत पैदा करती हैं क्योंकि उनका गेम प्लान ये है कि घर के अंदर लड़ाई लड़कर लोगों की अटेंशन पाना। वहीं अमाल मलिक को मृदुल ने दोगला बताया।

क्या है फरहाना की स्ट्रेटजी? फरहाना की स्ट्रेटजी पर प्रकाश डालते हुए मृदुल ने कहा, 'अगर कोई लड़ाई होती है तो जाहिर सी बात है सारे कैमरे आपकी तरफ होंगे, आपको अटेंशन मिलेगी। वो कुछ भी प्योर नहीं करती इसलिए मुझे वोटॉक्सिक लगती है। उन्होंने बताया कि पहले ही दिन, जब काम बांटे गए, तो उन्हें और अमाल को एक साथ काम सौंपा गया, जिससे स्वाभाविक रूप से दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई। उन्होंने आगे कहा कि साथ-साथ काम करने से उनके बीच एक मजबूत रिश्ता बना।