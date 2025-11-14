Language
    खफ़ा Mridul Tiwari ने घर के बाहर आकर उगला जहर, फरहाना को 'टॉक्सिक' तो Amaal Mallik को बताया 'दोगला'

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 09:18 AM (IST)

    Bigg Boss 19: बिग बॉस 19 से मृदुल तिवारी के मिड-वीक एविक्शन ने फैंस को चौंका दिया। बाहर आकर मृदुल ने घर के कई राज खोले। उन्होंने फरहाना को सबसे टॉक्सिक कंटेस्टेंट बताया, जिसका गेम प्लान लड़ाई करके अटेंशन पाना है। वहीं मृदुल ने अमाल के लिए भी कड़वे बोल बोले और दोस्ती पर सवाल उठाए।

    मृदुल तिवारी ने अमाल को बताया दोगला (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। मृदुल तिवारी (Mridul Tiwari) के मिड-वीकएविक्शन ने बिग बॉस 19 (Bigg Boss 19) के फैंस को चौंका दिया। एविक्शन से मृदुल की नाराजगी के साथ-साथ लोगों में भी खूब गुस्सा नजर आ रहा है। इसी के साथ अब मृदुल शो के अंदर से निकलकर पब्लिक के बीच आकर घर के अंदर के कई सारे राज खोले हैं। उन्होंने शो को लेकर भी कई सारी बातें बोलीं।

     अमाल मलिक से अच्छी थी मृदुल की दोस्ती?

    मृदुल ने बताया कि घर में सबसे टॉक्सिककंटेस्टेंट कौन सा है। मृदुल ने कहा कि फरहाना बहुत ज्यादा दिक्कत पैदा करती हैं क्योंकि उनका गेम प्लान ये है कि घर के अंदर लड़ाई लड़कर लोगों की अटेंशन पाना। वहीं अमाल मलिक को मृदुल ने दोगला बताया।

     फरहाना ने लड़ाई को बनाया हथियार

    इस पर बात करते हुए मृदुल ने कहा- फरहाना मुझे समझ नहीं आती और काफी टॉक्सिक भी लगती है। वह बस किसी तरह से अपना काम पूरा करना जानती है लड़ाई से शुरुआत करेगी और खत्म भी लड़ाई पर होगा। अगर आपको लगता है कि मेरी तरफ से कोई कमी है तो ऐसा कुछ नहीं है। मैंने अपना ज्यादातर पहले ही दिखा दिया है और मैं इसी में खुश हूं। फरहाना ने इसे पैटर्न बना लिया है।

     क्या है फरहाना की स्ट्रेटजी?

    फरहाना की स्ट्रेटजी पर प्रकाश डालते हुए मृदुल ने कहा, 'अगर कोई लड़ाई होती है तो जाहिर सी बात है सारे कैमरे आपकी तरफ होंगे, आपको अटेंशन मिलेगी। वो कुछ भी प्योर नहीं करती इसलिए मुझे वोटॉक्सिक लगती है। उन्होंने बताया कि पहले ही दिन, जब काम बांटे गए, तो उन्हें और अमाल को एक साथ काम सौंपा गया, जिससे स्वाभाविक रूप से दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई। उन्होंने आगे कहा कि साथ-साथ काम करने से उनके बीच एक मजबूत रिश्ता बना।

    हालांकि, मृदुल ने बताया कि उनकी दोस्ती एकतरफा थी। अमाल मेरा भाई था, इसलिए मैंने उसे कभी नॉमिनेट नहीं किया। मैंने कहा था कि अगर वह मुझे भाई कहेगा, तो मैं वैसा ही रहूंगा। लेकिन जब अमाल को मौका मिला, तो उसने मुझे तुरंत नॉमिनेट कर दिया।" ये सारी बातें मृदुल पानी पूरी वाले टास्क को याद करते हुए कह रहे थे' इस बात से नाराज होकर मृदुल ने अमाल को दोगला कहा।

