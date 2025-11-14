Bigg Boss 19: स्क्रिप्टेड है बिग बॉस? Mridul Tiwari की बहन ने उड़ाईं शो की धज्जियां, जमकर मचा बवाल!
बिग बॉस 19 (Bigg Boss 19) की चर्चा इस वक्त जमकर हो रही है। लेकिन इस बीच सवाल उठ रहा है कि, क्या वाकई में मेकर्स जानबूझकर शो में तड़का लगाने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों को निकाल रहे हैं। दरअसल ये सवाल उठ रहे हैं अब मृदुल तिवारी (Mridul Tiwari) के एविक्शन के बाद, जिस पर उनकी बहन ने जमकर भड़ास निकाली है। अब क्या है ये पूरा माजरा आइए आपको बताते हैं...
मृदुल तिवारी ने बिग बॉस पर उठाए सवाल
बिग बॉस का शो अब फिनाले के नजदीक आ रहा है। नजदीक आते ही अब शो में ट्विस्ट एंड टर्न्स भी खूब आ रहे हैं। इसी बीच हाल ही में शो से मृदुल तिवारी को एलिमिनेट किया गया है। घर से बाहर होने के बाद मृदुल तिवारी के फैंस इस वक्त काफी खफा है। हर कोई सवाल उठा रहा है कि आखिरकार मृदुल कि इतनी फैन फॉलोइंग है, फिर भी उन्हें घर से बाहर कैसे कर दिया गया। अब मृदुल तिवारी की बहन और यूट्यूबर प्रगति तिवारी ने बिग बॉस पर सवाल उठा दिया है।
प्रगति तिवारी ने सवाल उठाते हुए कहा है कि, एक वीडियो बनाया और इस वीडियो में प्रगति ने बिग बॉस और मेकर्स पर जमकर भड़ास निकाली है। प्रगति ने रोते हुए वीडियो बनाया और कहा कि आखिरकार जब चाल चलकर घर से मेरे भाई को बाहर निकालना ही था तो वोटिंग की क्या जरूरत थी। प्रगति का कहना है कि बिग बॉस को पता था कि वो मृदुल को वोटिंग में तो नहीं हरा सकते हैं तो इससे अच्छा है कि मृदुल तिवारी को घर में पेड ऑडिएंस बुलाकर वोटआउट करवा दिया जाए और फिर मेकर्स ने किया भी वही।
क्या जानबूझकर किया गया मृदुल को शो से आउट?
मृदुल तिवारी के इस शॉकिंग एविक्शन को दर्शकों ने पूरी तरह गलत बताया है और सोशल मीडिया पर जमकर भड़ास निकाली है. कई लोगों ने कहा कि वो केवल मृदुल तिवारी के लिए ही यह शो देखते थे। लेकिन इस सबके बाद बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि जानबूझकर मृदुल को शो से बाहर किया गया है और क्या वाकई में बिग बॉस जैसे शो स्क्रिप्टेड है।
खैर तमाम विवादों के बाद एक बार फिर से बिग बॉस के मेकर्स पर तीखे सवाल दागे जा रहे हैं। आम जनता से लेकर कई लोगों ने इस पर सवाल उठाया है, लेकिन फिलहाल तो मृदुल शो से आउट हो चुके हैं।
