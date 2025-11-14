Bigg Boss 19: स्क्रिप्टेड है बिग बॉस? Mridul Tiwari की बहन ने उड़ाईं शो की धज्जियां, जमकर मचा बवाल!

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली. बिग बॉस 19 (Bigg Boss 19) की चर्चा इस वक्त जमकर हो रही है। हर कोई सिर्फ इस शो की ही बात कर रहा है, लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या वाकई में बिग बॉस जैसा शो स्क्रिप्टेड हो सकता है। क्या वाकई में मेकर्स जानबूझकर शो में तड़का लगाने की कोशिश करते हैं। दरअसल ये सवाल उठ रहे हैं अब मृदुल तिवारी (Mridul Tiwari) के एविक्शन के बाद। अब क्या है ये पूरा माजरा आइए आपको बताते हैं...

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मृदुल तिवारी ने बिग बॉस पर उठाए सवाल

बिग बॉस का शो अब फिनाले के नजदीक आ रहा है। नजदीक आते ही अब शो में ट्विस्ट एंड टर्न्स भी खूब आ रहे हैं। इसी बीच हाल ही में शो से मृदुल तिवारी को एलिमिनेट किया गया है। घर से बाहर होने के बाद मृदुल तिवारी के फैंस इस वक्त काफी खफा है। हर कोई सवाल उठा रहा है कि आखिरकार मृदुल कि इतनी फैन फॉलोइंग है, फिर भी उन्हें घर से बाहर कैसे कर दिया गया। अब मृदुल तिवारी की बहन और यूट्यूबर प्रगति तिवारी ने बिग बॉस पर सवाल उठा दिया है।

यह भी पढ़ें- Bigg Boss 19: 'वाह रे धोखा...' मिड-वीक एविक्शन के बाद Mridul Tiwari का किस पर फूटा गुस्सा? प्रगति तिवारी ने सवाल उठाते हुए कहा है कि, एक वीडियो बनाया और इस वीडियो में प्रगति ने बिग बॉस और मेकर्स पर जमकर भड़ास निकाली है। प्रगति ने रोते हुए वीडियो बनाया और कहा कि आखिरकार जब चाल चलकर घर से मेरे भाई को बाहर निकालना ही था तो वोटिंग की क्या जरूरत थी। प्रगति का कहना है कि बिग बॉस को पता था कि वो मृदुल को वोटिंग में तो नहीं हरा सकते हैं तो इससे अच्छा है कि मृदुल तिवारी को घर में पेड ऑडिएंस बुलाकर वोटआउट करवा दिया जाए और फिर मेकर्स ने किया भी वही।