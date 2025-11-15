Bigg Boss 19: 'बाथरूम में जाकर रोती...', फरहाना ने वीकेंड के वार में ही मालती को लगाई लताड़, हुआ बवाल

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। विवादित रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 19 (Bigg Boss Season 19) का वीकेंड का वार फिर से धमाकेदार होने वाला है। इस बार सिर्फ होस्ट घरवालों की क्लास नहीं लगाएंगे, बल्कि वीकेंड का वार में ही बड़ा हंगामा देखने को मिलेगा।

इस हफ्ते वीकेंड का वार रोहित शेट्टी (Rohit Shetty) होस्ट करने वाले हैं। वह तान्या मित्तल, फरहाना भट्ट, गौरव खन्ना और अमाल मलिक समेत घरवालों की क्लास लगाएंगे। वीकेंड का वार में जहां फन के साथ-साथ घरवालों को खरी-खोटी सुनाई जाएगी, वहीं दो कंटेस्टेंट्स के बीच झगड़ा होगा।