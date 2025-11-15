Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Bigg Boss 19: 'बाथरूम में जाकर रोती...', फरहाना ने वीकेंड के वार में ही मालती को लगाई लताड़, हुआ बवाल

    By Rinki Tiwari Edited By: Rinki Tiwari
    Updated: Sat, 15 Nov 2025 05:51 PM (IST)

    Bigg Boss 19 Weekend Ka Vaar: आज बिग बॉस 19 में वीकेंड का वार होगा, जिसे सलमान खान नहीं बल्कि रोहित शेट्टी होस्ट करने वाले हैं। वीकेंड का वार में मालती चाहर ने फरहाना भट्ट को पोक कर दिया है जिसके बाद बड़ा हंगामा हो गया है। 

    prefferd source google
    Hero Image

    वीकेंड का वार में फरहाना और मालती के बीच झगड़ा। फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। विवादित रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 19 (Bigg Boss Season 19) का वीकेंड का वार फिर से धमाकेदार होने वाला है। इस बार सिर्फ होस्ट घरवालों की क्लास नहीं लगाएंगे, बल्कि वीकेंड का वार में ही बड़ा हंगामा देखने को मिलेगा। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस हफ्ते वीकेंड का वार रोहित शेट्टी (Rohit Shetty) होस्ट करने वाले हैं। वह तान्या मित्तल, फरहाना भट्ट, गौरव खन्ना और अमाल मलिक समेत घरवालों की क्लास लगाएंगे। वीकेंड का वार में जहां फन के साथ-साथ घरवालों को खरी-खोटी सुनाई जाएगी, वहीं दो कंटेस्टेंट्स के बीच झगड़ा होगा।

    वीकेंड के वार में भिड़ीं फरहाना-मालती

    जी हां, बिग बॉस 19 के वीकेंड का वार में फरहाना भट्ट (Farrhana Bhatt) और मालती चाहर (Malti Chahar) के बीच लड़ाई हो गई है जिसका प्रोमो सामने आया है। लेटेस्ट प्रोमो में देखा जा सकता है कि मालती ने फरहाना की किसी बात पर रिएक्शन दिया है जिसके बाद उनके बीच जंग छिड़ गई। 

    यह भी पढ़ें- Bigg Boss 19: 'लेस्बियन है...'Kunickaa Sadanand ने मालती चाहर की सेक्सुअलिटी पर उठाया सवाल, भड़क गए यूजर्स

    मालती ने फरहाना के बिहेवियर पर कसा तंज

    फरहाना भट्ट ने मालती से कहा, "तू क्या बोल रही है मुझे। मैं कुछ भी बोलूं तो उसमें थोड़ा ऑब्जेक्शन है।" मालती ने जवाब में कहा, "मेरे बगल में आकर मत बोला कर।" फरहाना ने कहा, "तुम्हारी बातें सुनने लायक नहीं होती है तो कोई सुनता नहीं है। मैं तब बहुत विश्वास किया इस बात को लेकर, अगर मैं कुछ बोल देती ना तो बाथरूम में जाकर रोती तुम।"

     

     
     
     
    View this post on Instagram

    A post shared by JioHotstar Reality (@jiohotstarreality)

    मालती चाहर ने कमेंट किया, "लाइफ में क्या करती ऐसे बिहेवियर से।" फरहाना ने जवाब दिया, "तेरे जैसे नीचे लेवल पर गिरूंगी नहीं।" इस पर मालती ने कहा कि तुम ऑलरेडी हो नीचे। फरहाना ने जवाब दिया कि वह इतना नीचे गिरी हैं कि वह उठ भी नहीं पाएंगी। उन्होंने मालती को बेवकूफ भी बताया। दोनों के बीच ये तीखी बहस क्यों हुई है, ये तो वीकेंड का वार में ही पता चलेगा। 

    यह भी पढ़ें- Bigg Boss 19: कंटेस्टेंट्स की फैमिली के आने से शो में होगा बड़ा खेल, फिनाले से पहले बदलेगी एक की किस्मत?