Bigg Boss 19: 'बाथरूम में जाकर रोती...', फरहाना ने वीकेंड के वार में ही मालती को लगाई लताड़, हुआ बवाल
Bigg Boss 19 Weekend Ka Vaar: आज बिग बॉस 19 में वीकेंड का वार होगा, जिसे सलमान खान नहीं बल्कि रोहित शेट्टी होस्ट करने वाले हैं। वीकेंड का वार में मालती चाहर ने फरहाना भट्ट को पोक कर दिया है जिसके बाद बड़ा हंगामा हो गया है।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। विवादित रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 19 (Bigg Boss Season 19) का वीकेंड का वार फिर से धमाकेदार होने वाला है। इस बार सिर्फ होस्ट घरवालों की क्लास नहीं लगाएंगे, बल्कि वीकेंड का वार में ही बड़ा हंगामा देखने को मिलेगा।
इस हफ्ते वीकेंड का वार रोहित शेट्टी (Rohit Shetty) होस्ट करने वाले हैं। वह तान्या मित्तल, फरहाना भट्ट, गौरव खन्ना और अमाल मलिक समेत घरवालों की क्लास लगाएंगे। वीकेंड का वार में जहां फन के साथ-साथ घरवालों को खरी-खोटी सुनाई जाएगी, वहीं दो कंटेस्टेंट्स के बीच झगड़ा होगा।
वीकेंड के वार में भिड़ीं फरहाना-मालती
जी हां, बिग बॉस 19 के वीकेंड का वार में फरहाना भट्ट (Farrhana Bhatt) और मालती चाहर (Malti Chahar) के बीच लड़ाई हो गई है जिसका प्रोमो सामने आया है। लेटेस्ट प्रोमो में देखा जा सकता है कि मालती ने फरहाना की किसी बात पर रिएक्शन दिया है जिसके बाद उनके बीच जंग छिड़ गई।
मालती ने फरहाना के बिहेवियर पर कसा तंज
फरहाना भट्ट ने मालती से कहा, "तू क्या बोल रही है मुझे। मैं कुछ भी बोलूं तो उसमें थोड़ा ऑब्जेक्शन है।" मालती ने जवाब में कहा, "मेरे बगल में आकर मत बोला कर।" फरहाना ने कहा, "तुम्हारी बातें सुनने लायक नहीं होती है तो कोई सुनता नहीं है। मैं तब बहुत विश्वास किया इस बात को लेकर, अगर मैं कुछ बोल देती ना तो बाथरूम में जाकर रोती तुम।"
मालती चाहर ने कमेंट किया, "लाइफ में क्या करती ऐसे बिहेवियर से।" फरहाना ने जवाब दिया, "तेरे जैसे नीचे लेवल पर गिरूंगी नहीं।" इस पर मालती ने कहा कि तुम ऑलरेडी हो नीचे। फरहाना ने जवाब दिया कि वह इतना नीचे गिरी हैं कि वह उठ भी नहीं पाएंगी। उन्होंने मालती को बेवकूफ भी बताया। दोनों के बीच ये तीखी बहस क्यों हुई है, ये तो वीकेंड का वार में ही पता चलेगा।
