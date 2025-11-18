Bigg Boss 19: नहीं आए अमाल मलिक के पापा 'डब्बू', फैमिली वीक में इसे देखकर होंगे खुश या दुखी?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सलमान खान के विवादित शो के ग्रैंड फिनाले से पहले बिग बॉस 19 का ये हफ्ता टॉप 9 कंटेस्टेंट्स के लिए रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं होने वाला है। इस पूरे हफ्ते फ्रीज एंड रिलीज के गेम में एक-एक करके सभी कंटेस्टेंट्स के घरवाले बिग बॉस के घर में एंट्री करने वाले हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अभी तक कुनिका सदानंद के बेटे अयान और अशनूर कौर के पिता घर में आए हैं। उनके आते ही घर की एनर्जी बिल्कुल चेंज हो गई है। हर दिन 2 फैमिली मेंबर्स बिग बॉस में एंट्री लेंगे। हालांकि, आपको जानकर हैरानी होगी कि अमाल मलिक के पिता डब्बू मलिक फैमिली वीक में नहीं आ रहे हैं। अमाल के लिए फैमिली वीक में एक बड़ा ट्विस्ट आने वाला है।

अमाल मलिक के साथ होगा गेम? अमाल मलिक बिग बॉस 19 के सबसे चर्चित कंटेस्टेंट हैं, क्योंकि वह न सिर्फ घरवालों से लड़ते हैं, बल्कि अपने परिवार के बीच की लड़ाई को और डिप्रेशन के बारे में भी नेशनल टीवी पर खुलकर बात करते हैं। अपने पिता को फेलियर बुलाने के बाद अमाल मलिक ने ये कहा था कि फैमिली वीक में उनके पिता आएंगे। जब अरमान के बारे में पूछा गया तो अमाल ने सीधे तौर पर कहा कि वह नहीं आएगा, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि मैं भी इस गेम में आऊं।

सोशल मीडिया पर बड़ी फैंस की बेताबी सोशल मीडिया पर अमाल मलिक के गेम को लेकर वैसे तो दर्शकों की मिली जुली प्रतिक्रिया है, क्योंकि एक तरफ लोग उन्हें रियल पर्सनैलिटी बता रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग उन्हें नेपो किड कह रहे हैं। हालांकि, अरमान मलिक और अमाल मलिक को एक साथ देखने के लिए फैंस काफी एक्साइटेड हैं।