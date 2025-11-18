Language
    Bigg Boss 19: नहीं आए अमाल मलिक के पापा 'डब्बू', फैमिली वीक में इसे देखकर होंगे खुश या दुखी?

    By Tanya Arora Edited By: Tanya Arora
    Updated: Tue, 18 Nov 2025 03:03 PM (IST)

    Bigg Boss 19 Family Week: बिग बॉस 19 के फिनाले को अब 2 हफ्ते रह गए हैं, ऐसे में एक के बाद एक कंटेस्टेंट के परिवारवाले उनकी हिम्मत बढ़ाने और उनके गेम को सुधारने के लिए आए हैं। खबर थी कि अमाल मलिक के पिता डब्बू उनसे मिलने आएंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है। 

    बिग बॉस 19 में नहीं आएंगे अमाल मलिक के पिता/ फोटो- Instagram

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सलमान खान के विवादित शो के ग्रैंड फिनाले से पहले बिग बॉस 19 का ये हफ्ता टॉप 9 कंटेस्टेंट्स के लिए रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं होने वाला है। इस पूरे हफ्ते फ्रीज एंड रिलीज के गेम में एक-एक करके सभी कंटेस्टेंट्स के घरवाले बिग बॉस के घर में एंट्री करने वाले हैं। 

    अभी तक कुनिका सदानंद के बेटे अयान और अशनूर कौर के पिता घर में आए हैं। उनके आते ही घर की एनर्जी बिल्कुल चेंज हो गई है। हर दिन 2 फैमिली मेंबर्स बिग बॉस में एंट्री लेंगे। हालांकि, आपको जानकर हैरानी होगी कि अमाल मलिक के पिता डब्बू मलिक फैमिली वीक में नहीं आ रहे हैं। अमाल के लिए फैमिली वीक में एक बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। 

    अमाल मलिक के साथ होगा गेम? 

    अमाल मलिक बिग बॉस 19 के सबसे चर्चित कंटेस्टेंट हैं, क्योंकि वह न सिर्फ घरवालों से लड़ते हैं, बल्कि अपने परिवार के बीच की लड़ाई को और डिप्रेशन के बारे में भी नेशनल टीवी पर खुलकर बात करते हैं। अपने पिता को फेलियर बुलाने के बाद अमाल मलिक ने ये कहा था कि फैमिली वीक में उनके पिता आएंगे। जब अरमान के बारे में पूछा गया तो अमाल ने सीधे तौर पर कहा कि वह नहीं आएगा, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि मैं भी इस गेम में आऊं। 

    हालांकि, अब गेम में ट्विस्ट दर्शकों के साथ-साथ अमाल मलिक के लिए आने वाला है। बिग बॉस तक के एक एक्स अकाउंट ने डिटेल्स शेयर करते हुए बताया कि उनसे फैमिली वीक में मिलने डब्बू मलिक नहीं, बल्कि उनके भाई अरमान मलिक आने वाले हैं, जो प्रणित मोरे (Pranit More) के भाई के साथ घर में एंट्री ले चुके हैं। 

    सोशल मीडिया पर बड़ी फैंस की बेताबी 

    सोशल मीडिया पर अमाल मलिक के गेम को लेकर वैसे तो दर्शकों की मिली जुली प्रतिक्रिया है, क्योंकि एक तरफ लोग उन्हें रियल पर्सनैलिटी बता रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग उन्हें नेपो किड कह रहे हैं। हालांकि, अरमान मलिक और अमाल मलिक को एक साथ देखने के लिए फैंस काफी एक्साइटेड हैं। 

    एक यूजर ने लिखा, "अमाल एंड अरमान, अब होगा डबल ट्रबल"। दूसरे यूजर ने लिखा, "ये ही अमाल मलिक की सच्ची जीत है कि उसका भाई अरमान घर में आ रहा है। अब आप ट्रॉफी किसी को भी दो कोई फर्क नहीं पड़ता"। एक और अन्य यूजर ने लिखा, "अरमान को देखना है कि वह अमाल मलिक को क्या समझाता है"। 

