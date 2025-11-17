मृदुल के बाद Bigg Boss 19 से कटेगा इस कंटेस्टेंट का पत्ता, मेकर्स की प्लानिंग पर फिरेगा पानी?
Bigg Boss 19 Elimination: विवादित रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 19 अब फिनाले के करीब है और एक कंटेस्टेंट का विनर बनने का सपना टूट जाएगा। पिछले हफ्ते भले ही कोई एलिमिनेशन नहीं होगा, लेकिन इस हफ्ते एक बाहर होने वाला है।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 19 (Bigg Boss Season 19) में पिछले हफ्ते पूरा नॉमिनेट हो गया था। शहबाज बडेशा की कैप्टेंसी का खामियाजा पूरे घरवालों को भुगतना पड़ा था। हालांकि, बीते वीकेंड का वार में भले ही कोई कंटेस्टेंट एविक्ट न हुआ है, लेकिन इस हफ्ते एक का जाना तय है।
पिछले हफ्ते पूरे 9 कंटेस्टेंट्स नॉमिनेटेड थे, लेकिन किसी का भी एलिमिनेशन नहीं हुआ। मगर रोहित शेट्टी ने रिवील किया था कि यह नॉमिनेशन जारी रहेगा। इसका मतलब इस हफ्ते भी पूरे घरवाले नॉमिनेट रहेंगे।
इस हफ्ते भी पूरा घर नॉमिनेटेड
अभी बिग बॉस 19 के घर में फैमिली वीक चल रहा है तो शायद इसी दौरान कोई एक बाहर हो या फिर अगले वीकेंड का वार में किसी एक का एलिमिनेशन हो। इस एक वोटिंग लिस्ट सामने आई है जिसमें सबसे कम जिसे वोट मिला है, उसके चांसेस बाहर जाने के ज्यादा हैं।
वोटिंग में सबसे पीछे ये कंटेस्टेंट
दरअसल, बिग बॉस वोट साइट के मुताबिक, 12वें हफ्ते जिस कंटेस्टेंट को सबसे ज्यादा वोट मिले हैं, वो टीवी एक्टर गौरव खन्ना (Gaurav Khanna) हैं। गौरव के बाद दूसरे नंबर पर प्रणित मोरे और फरहाना भट्ट हैं। वहीं जिसे सबसे कम वोट मिला है, वो हैं कुनिका सदानंद। इस हफ्ते टॉप 5 में तान्या मित्तल और अशनूर कौर हैं, लेकिन अमाल, मालती चाहर और शहबाज बडेशा पीछे चल रहे हैं।
- गौरव खन्ना- 195659 वोट
- प्रणित मोरे- 103616 वोट
- फरहाना भट्ट- 69084 वोट
- अशनूर कौर- 33197 वोट
- तान्या मित्तल- 27207 वोट
- अमाल मलिक- 14763 वोट
- मालती चाहर- 13090 वोट
- शहबाज बडेशा- 9825 वोट
- कुनिका सदानंद- 4124 वोट
मेकर्स पर कुनिका को बचाने का लगा है आरोप
इस लिहाज से कुनिका सदानंद के शो से बाहर जाने के चांसेस हैं। अगर डबल एविक्शन होता है तो शहबाज बडेशा या फिर मालती चाहर भी बाहर हो सकते हैं। गौर फरमाने वाली बात यह है कि पिछले काफी समय से मेकर्स पर कुनिका सदानंद को सेव करने का आरोप लगता आया है। जब भी कुनिका नॉमिनेट हुई हैं, एविक्शन कैंसिल कर दिया जाता है। अब देखते हैं कि इस बार क्या होगा।
