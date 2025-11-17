मृदुल के बाद Bigg Boss 19 से कटेगा इस कंटेस्टेंट का पत्ता, मेकर्स की प्लानिंग पर फिरेगा पानी?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 19 (Bigg Boss Season 19) में पिछले हफ्ते पूरा नॉमिनेट हो गया था। शहबाज बडेशा की कैप्टेंसी का खामियाजा पूरे घरवालों को भुगतना पड़ा था। हालांकि, बीते वीकेंड का वार में भले ही कोई कंटेस्टेंट एविक्ट न हुआ है, लेकिन इस हफ्ते एक का जाना तय है।

पिछले हफ्ते पूरे 9 कंटेस्टेंट्स नॉमिनेटेड थे, लेकिन किसी का भी एलिमिनेशन नहीं हुआ। मगर रोहित शेट्टी ने रिवील किया था कि यह नॉमिनेशन जारी रहेगा। इसका मतलब इस हफ्ते भी पूरे घरवाले नॉमिनेट रहेंगे। इस हफ्ते भी पूरा घर नॉमिनेटेड अभी बिग बॉस 19 के घर में फैमिली वीक चल रहा है तो शायद इसी दौरान कोई एक बाहर हो या फिर अगले वीकेंड का वार में किसी एक का एलिमिनेशन हो। इस एक वोटिंग लिस्ट सामने आई है जिसमें सबसे कम जिसे वोट मिला है, उसके चांसेस बाहर जाने के ज्यादा हैं।