फरहाना नहीं, Bigg Boss 19 की इस कंटेस्टेंट को बहू बनाना चाहती हैं कुनिका सदानंद, शर्म से लाल हुए अयान

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 19 के घर में इस हफ्ते फैमिली वीक एपिसोड दिखाया जाएगा। शो में कंटेस्टेंट्स के घरवाले एंट्री कर रहे हैं। सबसे पहले कुनिका सदानंद (Kunickaa Sadanand) के बेटे अयान आए। अयान को देखते ही कुनिका पहले इमोशनल हो गईं और फिर बताया कि उन्होंने बहू ढूंढ ली है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कुनिका सदानंद के बेटे अयान पहले भी बिग बॉस में आ चुके हैं। उस वक्त वह कुनिका को सपोर्ट करने के लिए वीकेंड का वार में आए थे और उन्होंने फरहाना भट्ट के साथ छोटी चिट-चैट की थी जिसके बाद लोग उन्हें एक साथ देखने के लिए काफी बेताब थे। मगर अयान की मां ने तो अपने बेटे के लिए कुछ और ही सोच रखा है।