Bigg Boss 19: 'इस कंटेस्टेंट से रहना कोसों दूर', मास्टरमाइंड गौरव खन्ना क्या मानेंगे पत्नी की ये नसीहत?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। इस हफ्ते बिग बॉस 19 के घर में इमोशंस की बाढ़ आ गई। तीन महीने से दिल में छुपे कंटेस्टेंट्स के जज्बात बाहर आ गए। सलमान खान के शो में ये पूरा हफ्ता फैमिली वीक चलेगा, जहां 2-2 करके 9 कंटेस्टेंट्स के अपने बिग बॉस हाउस में एंटर होंगे।

अशनूर कौर और कुनिका सदानंद की फैमिली के बाद गौरव भी अपनी पत्नी का काफी इंतजार कर रहे थे। उनकी पत्नी की भी घर में एंट्री हुई। हालांकि, इधर-उधर की कोई भी बात किए बिना गौरव खन्ना की पत्नी ने सीधे-सीधे उन्हें गेम से जुड़ी कुछ चीजें समझाई और इसी के साथ एक कंटेस्टेंट से दूर रहने की नसीहत दी।