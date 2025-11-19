Bigg Boss 19: भाई अरमान मलिक को देख फूट-फूटकर रोए Amaal Malik, ये नजारा कर देगा आपको इमोशनल

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली. बिग बॉस 19 (Bigg Boss 19) अब धीरे-धीरे अपने अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ रहा है। शो जैसे-जैसे खत्म होने की तरफ आ रहा है, वैसे ही अब दर्शकों की उत्सुकता और ज्यादा बढ़ने लगी है। फिलहाल बिग बॉस के घर में फैमिली वीक (Bigg Boss 19 Family Week) चल रहा है। फैमिली वीक में सभी कंटेस्टेंट्स के घरवाले उनसे मिलने आ रहे हैं। चर्चा थी कि घर में सिंगर अमाल मलिक (Amaal Malik) के पापा डब्बू मलिक (Daboo Malik) उनसे मिलने आएंगे लेकिन ये साफ हो गया कि वो घर में मिलने नहीं आए और घर में हुई फिर किसी और की एंट्री।

दरअसल हमने आपको बताया था कि अमाल मलिक से मिलने के लिए उनके पिता डब्बू मलिक आने वाले हैं। डब्बू मलिक इससे पहले बिग बॉस (Bigg Boss) के घर में आए थे और उस वक्त उन्होंने अमाल को खूब समझाया था लेकिन इसके बाद अमाल ने अपने ही पापा के बारे में कुछ बातें कहीं। इसके बाद अमाल से मिलने अब फैमिली वीक में उनके पापा के बजाय उनके भाई और सिंगर अरमान मलिक (Armaan Malik) आए हैं।

हाल ही में एक प्रोमो सामने आया है, जिसमें साफ दिख रहा है कि कैसे घर में अरमान के आने से अमाल मलिक फूट-फूटकर रोने लगे। प्रोमो (Bigg Boss Promo) की शुरूआत एक गाने से होती है और ये गाना अरमान मलिका का ही है। अरमान कौन तुझे यूं प्यार करेगा गाना गाते हुए एंट्री करते हैं और सीधे जाकर अमाल को गले लगा लेते हैं। भाई को देख अमाल मलिक के आंसू छलक पड़ते हैं और फिर वो खूब रोते हैं। ये नजारा देख अब फैंस भी काफी इमोशनल हो रहे हैं।

आपको बता दें कि अमाल मलिक बिग बॉस के टॉप फाइनलिस्ट माने जा रहे हैं। लोगों को उम्मीद है कि शायद वो फिनाले में जरूर जाएंगे। वहीं अमाल के भाई अरमान मलिक लगातार अपने भाई को सपोर्ट कर रहे हैं। वो सोशल मीडिया के जरिए अक्सर अपने भाई अमाल के लिए वोट्स की अपील करते रहे हैं। अब ऐसे में फैमिली वीक में अरमान की एंट्री भाई अमाल की आंखों में आंसू ले आई है और इस नजारे ने सभी को इमोशनल कर दिया है। आपको बता दें कि सलमान खान (Salman Khan) के इस रियलिटी शो का फिनाले 7 दिसंबर को हेने जा रहा है।