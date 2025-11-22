Bigg Boss 19 Eviction Confirm: मालती नहीं, बिग बॉस से निकला ये कंटेस्टेंट, पहले हफ्ते से खींच रहा था सबका ध्यान

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बिग बॉस सीजन 19 धीरे-धीरे फिनाले की ओर बढ़ रहा है। एक-एक करके कंटेस्टेंट्स शो से बाहर हो रहे हैं और उनके विनर बनने का सपना टूटा। पिछले हफ्ते भले ही कोई एलिमिनेशन नहीं हुआ, लेकिन इस बार एक बाहर हो गया है।

ये कंटेस्टेंट हुआ शो से बाहर मालती चाहर बॉटम में थीं। फैमिली वीक एपिसोड में उनके भाई सबसे लास्ट में आए थे। इसलिए लोगों को लग रहा था कि शायद इस हफ्ते मालती आउट हो जाए। मगर अब लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक, मालती नहीं बिग बॉस से निकला है, वो हैं कुनिका सदानंद। जी हां, द खबरी के मुताबिक, कुनिका इस हफ्ते बिग बॉस के घर से एलिमिनेट हो गई हैं।