    Bigg Boss 19 Eviction Confirm: मालती नहीं, बिग बॉस से निकला ये कंटेस्टेंट, पहले हफ्ते से खींच रहा था सबका ध्यान

    By Rinki Tiwari Edited By: Rinki Tiwari
    Updated: Sat, 22 Nov 2025 10:59 AM (IST)

    Bigg Boss 19 Eliminated Contestant: रियलिटी शो बिग बॉस 19 में नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट्स में से एक बाहर हो गया है। पहले मान जा रहा था कि मालती चाहर शो से बाहर होंगी, लेकिन कोई और मजबूत कंटेस्टेंट बाहर हो गया है। चलिए आपको उनके बारे में बताते हैं। 

    बिग बॉस 19 से आउट हुआ ये कंटेस्टेंट। फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बिग बॉस सीजन 19 धीरे-धीरे फिनाले की ओर बढ़ रहा है। एक-एक करके कंटेस्टेंट्स शो से बाहर हो रहे हैं और उनके विनर बनने का सपना टूटा। पिछले हफ्ते भले ही कोई एलिमिनेशन नहीं हुआ, लेकिन इस बार एक बाहर हो गया है।

    बिग बॉस 19 के घर में जो कंटेस्टेंट्स नॉमिनेटेड हैं, उनमें- अमाल मलिक, फरहाना भट्ट, अशनूर कौर, गौरव खन्ना, प्रणित मोरे, तान्या मित्तल और मालती चाहर हैं। पहले ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि मालती शो से एविक्ट होंगी।

    ये कंटेस्टेंट हुआ शो से बाहर

    मालती चाहर बॉटम में थीं। फैमिली वीक एपिसोड में उनके भाई सबसे लास्ट में आए थे। इसलिए लोगों को लग रहा था कि शायद इस हफ्ते मालती आउट हो जाए। मगर अब लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक, मालती नहीं बिग बॉस से निकला है, वो हैं कुनिका सदानंद। जी हां, द खबरी के मुताबिक, कुनिका इस हफ्ते बिग बॉस के घर से एलिमिनेट हो गई हैं।

    विवादों में रह चुकीं कुनिका

    बता दें कि कुनिका सदानंद शुरुआती हफ्ते से सबसे चर्चित कंटेस्टेंट रही हैं। उन्होंने हमेशा ही अपने स्ट्रॉन्ग प्वॉइन्ट ऑफ व्यू से घर में उथल-पुथल मचाई है। कई बार सलमान उन्हें फटकार भी लगा चुके हैं। यही नहीं, मेकर्स पर कई बार यह भी आरोप लगे हैं कि वे कुनिका को बचा रहे हैं।

    क्या बिग बॉस 19 में होगा डबल एविक्शन?

    खैर, अभी कुनिका सदानंद के एविक्ट होने की खबर है। उन्हें सबसे कम वोट मिले थे। हालांकि, अगर डबल एविक्शन होता है तो मालती चाहर के भी एविक्ट होने के चांसेस हैं, क्योंकि वह सेकंड लास्ट हैं। 

     

    आज वीकेंड का वार होगा, जिसे सलमान खान होस्ट करेंगे। इस बार बिग बॉस के हत्थे अमाल मलिक और शहबाज बडेशा आएंगे। इसके अलावा एक टास्क होगा- कौन बनेगा कुनिका की बहू। इसमें तान्या, अशनूर और फरहाना को खाना बनाकर टेस्ट पास करना होगा।

