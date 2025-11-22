Bigg boss 19: 'मुख्य द्वार खोल..' Amaal Mallik पर बरसे सलमान खान, वीकेंड का वार में शहबाज को कहा 'चमचा'
फैमिली वीक के Bigg Boss 19 का वीकेंड का वार काफी मजेदार होने वाला है। इसके साथ ही Salman Khan कंटेस्टेंट्स की जमकर क्लास भी लगाने वाले हैं जिनमें सबसे ज्यादा अमाल और शहबाज की।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बिग बॉस 19 में यह हफ्ता इमोशनल और एंटरटेनिंग दोनों था क्योंकि कंटेस्टेंट्स के परिवार वाले घर में आए और एक हफ्ते तक उनके साथ रहे। कंटेस्टेंट्स को थोड़ी राहत मिलने के बाद, सलमान खान के साथ वीकेंड का वार आ गया है। नए प्रोमो में सलमान अमाल मलिक और शहबाज बदेशा को उनके बर्ताव और बिग बॉस को बायस्ड कहने के लिए डांटते हुए दिख रहे हैं।
अमाल मलिक पर जमकर बरसे सलमान खान
वीडियो में, सलमान ने अमाल के मालती चाहर के प्रति व्यवहार और लोगों की पीठ पीछे बोलने की आदत पर सवाल उठाते हुए कहा, “अमाल, मालती चाहर के लिए तुम्हारा व्यवहार बहुत ही अपमानजनक है। अमाल मजबूत लोगों से टकराएगा नहीं, बस उनके पीछे उनकी बुराई करेगा। गौरव खन्ना, प्रणित मोरे और फरहाना भट्ट को आपने कभी आमने-सामने नहीं किया।”
शहबाज को कहा चमचा
जब अमाल अपना बचाव करने की कोशिश करता है और कहता है, “ऐसा नहीं हो सकता,” तो सलमान उसे चुप कराते हैं, कहते हैं, “सुना है तो सुनो, नहीं तो मैं चुप बैठ जाता हूं और कई बार आपके पंगे हो जाते हैं आपके एक दोस्त की वजह से- शहबाज। शहबाज़, तुम्हें अभी तक एहसास नहीं हुआ है कि तुम अमाल को लेकर कितने पजेसिव हो गए हो। जिस दिन से तुम घर में आए हो, तुम चमचा बन गए हो और कई बार, तुम्हारे एक दोस्त शहबाज की वजह से तुम्हारे लिए दिक्कतें खड़ी हो जाती हैं।
उन्होंने बिग बॉस को बायस्ड कहने के लिए शहबाज और अमाल दोनों को फटकार लगाते हुए कहा, “जो हंगामा आप दोनों ने किया था कि बिग बॉस बायस्ड है, अगर मैं यहां होता, तो मैं मुख्य द्वार खुलवा देता और आपको कोई ऑप्शन भी नहीं देता।”
बता दें अमाल और शहबाज ने बिग बॉस पर गौरव खन्ना को कैप्टेंसी देने के लिए बायस्ड और गलत होने का आरोप लगाया था। इसके बाद रोहित शेट्टी ने पिछले वीकेंड का वार में अमाल को समझाने की कोशिश की कि वह गलत था, लेकिन अमाल उनसे बहस करते दिखे। अब सलमान होस्ट के तौर पर वापस आ गए हैं और उन्होंने दोनों को उनके बर्ताव के लिए डांटा है।
इस वीकेंड के वार में रवि दुबे और सरगुन मेहता भी सलमान खान के साथ स्टेज शेयर करेंगे और कंटेस्टेंट्स से बातचीत करेंगे। पिछले वीकेंड के वार से ही फैंस सलमान की होस्ट के तौर पर वापसी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। यह शो JioHotstar पर रात 9 बजे और Colours TV पर रात 10:30 बजे देखा प्रीमियर होता है।
