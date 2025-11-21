Bigg Boss 19 WKV: इन 2 कंटेस्टेंट की सलमान ने की खटिया खड़ी, फरहाना भट्ट की मां को लेकर बोली ऐसी बात
Bigg Boss 19 Weekend Ka Vaar: सलमान खान को यूजर्स कितना भी बायस्ड और खरी खोटी सुना ले, लेकिन वीकेंड के वार में उनके ही आने का इंतजार दर्शकों को सबसे ज्यादा रहता है। अपना कमिटमेंट पूरा करने के बाद इस वीक सलमान खान ने वीकेंड के वार में आते ही शनिवार को दो कंटेस्टेंट की क्लास लगा दी। नीचे पढ़ें वीकेंड के वार की अपडेट:
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बिग बॉस 19 में जिस तरह से वीकेंड के वार में कंटेस्टेंट्स एक-दूसरे से लड़ते हैं, उसे देखकर रोहित शेट्टी से लेकर फराह खान तक हाथ जोड़ लेते हैं। सलमान खान के प्यार, उनकी मस्ती और फटकार के बिना कहीं न कहीं इस शो के दर्शकों को भी अधूरा सा लगता है। फैंस सोशल मीडिया पर कमेंट कर उन्हें ही वापस बुलाते हैं।
बीते हफ्ते सलमान खान अपने कमिटमेंट की वजह से वीकेंड का वार होस्ट नहीं कर पाए थे। हालांकि, इस वीकेंड के वार वह लौट रहे हैं, जिसकी शूटिंग फिलहाल चल रही है। शनिवार के वार में सलमान खान ने किन दो कंटेस्टेंट की क्लास लगाई, पढ़ें वीकेंड के वार की हर अपडेट
सलमान खान ने इन 2 कंटेस्टेंट को किया इग्नोर
ये पूरा हफ्ता बिग बॉस के घर में फैमिली वीक चला है, जहां अधिकतर कंटेस्टेंट्स ने खुद को ठीक रखने की कोशिश की। मालती चाहर सहित जिन्होंने जबरन पोकिंग गेम खेला, उनकी तो क्लास सलमान वीकेंड के वार में लेंगे ही, लेकिन उससे पहले उन्होंने अमाल मलिक और शहबाज बदेशा को जमकर सुनाया। बिग बॉस की हर अपडेट पर नजर रखने वाले एक्स अकाउंट पेज ने वीकेंड के वार का अपडेट देते हुए बताया कि सलमान खान ने पहले तो एपिसोड शुरू होते ही अमाल मलिक और शहबाज को इगनोर किया, लेकिन उसके बाद उन्होंने दोनों को खरी-खोटी सुनाई।
दरअसल, अमाल और शहबाज ने गौरव के कैप्टन बनने के बाद बिग बॉस को अनफेयर बताया था और बड़ा बखेड़ा किया था। उसी बात को लेकर सलमान खान ने उन्हें सुनाते हुए कहा, "तुम दोनों लकी हो कि लास्ट वीकेंड के वार में मैं नहीं था और रोहित ने उस सिचुएशन को प्यार से हैंडल किया। इसी के साथ ही अमाल पर गुस्सा होते हुए सलमान खान ने सीधा कहा कि मुझसे बात मत करना।
सलमान खान ने की फरहाना की खिंचाई
एक तरफ जहां अमाल-शहबाज को डांट पड़ी, तो वहीं दूसरी तरफ सलमान खान फैमिली वीक को लेकर फरहाना भट्ट की खिंचाई करते हुए नजर आए। उन्होंने फरहाना को कहा कि आपकी मां आपके बिल्कुल ही अपोजिट हैं। वहीं अशनूर कौर, तान्या मित्तल और फरहाना भट्ट में से कौन उनकी बहू बनेगी इस पर भी सलमान खान ने ढेर सारी मस्ती की।
आपको बता दें कि 3 हफ्ते बाद 7 दिसंबर को इस शो का फिनाले होगा। फिलहाल घर में 9 कंटेस्टेंट्स हैं और रिपोर्ट्स की मानें तो कम वोट्स पाकर मालती चहर (Malti Chahar) इस वीकेंड के वार में घर से बाहर हो जाएंगी।
