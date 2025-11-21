Bigg Boss 19 Eviction: शॉकिंग एविक्शन! सलमान ने इस कंटेस्टेंट को दिखाया बाहर का रास्ता, टूटा विनर बनने का सपना

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। Bigg Boss 19 Eliminated Contestant: विवादित रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 19 में पिछले हफ्ते भले ही एविक्शन न हुआ हो, लेकिन इस हफ्ते एक का जाना तय हो गया है। फैमिली वीक के बाद बिग बॉस के घर से एक कंटेस्टेंट को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा और कौन बाहर होगा, उसका नाम सामने आ गया है।

पिछले हफ्ते शहबाज बडेशा के कैप्टन बनते ही पूरा घर नॉमिनेट हो गया था। हालांकि, लास्ट वीकेंड का वार में कोई भी एविक्ट नहीं हुआ था। उस हफ्ते रोहित शेट्टी ने शो को होस्ट किया था। मगर इस हफ्ते किसी एक का जाना तय है। कुल 9 कंटेस्टेंट्स बचे हैं, जिनमें से सिर्फ 8 बच जाएंगे।

कौन हुआ बिग बॉस सीजन 19 से बाहर? इस हफ्ते बिग बॉस 19 के घर में कुल 9 कंटेस्टेंट्स बचे हैं जिनमें फरहाना भट्ट, तान्या मित्तल, गौरव खन्ना, अमाल मलिक, शहबाज बडेशा, प्रणित मोरे, अशनूर कौर, कुनिका सदानंद और मालती चाहर हैं। इस हफ्ते बिग बॉस के घर में सबसे मजबूत कंटेस्टेंट्स के रूप में गौरव, फरहाना, अमाल और प्रणित देखे जा रहे हैं।