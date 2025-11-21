Language
    Bigg Boss 19 Eviction: शॉकिंग एविक्शन! सलमान ने इस कंटेस्टेंट को दिखाया बाहर का रास्ता, टूटा विनर बनने का सपना

    By Rinki Tiwari Edited By: Rinki Tiwari
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 12:32 PM (IST)

    Bigg Boss 19 Elimination: विवादित रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 19 से इस हफ्ते एक कंटेस्टेंट बाहर हो गया है। पिछले हफ्ते पूरे घरवाले नॉमिनेट हो गए थे। लास्ट वीक तो एलिमिनेशन नहीं हुआ था, लेकिन इस बार एक बाहर हो गया है। जानिए कौन एलिमिनेट हुआ। 

    बिग बॉस 19 के घर से निकला ये कंटेस्टेंट। फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। Bigg Boss 19 Eliminated Contestant: विवादित रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 19 में पिछले हफ्ते भले ही एविक्शन न हुआ हो, लेकिन इस हफ्ते एक का जाना तय हो गया है। फैमिली वीक के बाद बिग बॉस के घर से एक कंटेस्टेंट को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा और कौन बाहर होगा, उसका नाम सामने आ गया है। 

    पिछले हफ्ते शहबाज बडेशा के कैप्टन बनते ही पूरा घर नॉमिनेट हो गया था। हालांकि, लास्ट वीकेंड का वार में कोई भी एविक्ट नहीं हुआ था। उस हफ्ते रोहित शेट्टी ने शो को होस्ट किया था। मगर इस हफ्ते किसी एक का जाना तय है। कुल 9 कंटेस्टेंट्स बचे हैं, जिनमें से सिर्फ 8 बच जाएंगे।

    कौन हुआ बिग बॉस सीजन 19 से बाहर?

    इस हफ्ते बिग बॉस 19 के घर में कुल 9 कंटेस्टेंट्स बचे हैं जिनमें फरहाना भट्ट, तान्या मित्तल, गौरव खन्ना, अमाल मलिक, शहबाज बडेशा, प्रणित मोरे, अशनूर कौर, कुनिका सदानंद और मालती चाहर हैं। इस हफ्ते बिग बॉस के घर में सबसे मजबूत कंटेस्टेंट्स के रूप में गौरव, फरहाना, अमाल और प्रणित देखे जा रहे हैं।

    Malti Chahar

    रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस हफ्ते बिग बॉस के घर से जो कंटेस्टेंट आउट होने वाला है, वो मालती चाहर (Malti Chahar) होंगी। कम वोट्स पाकर वह बिग बॉस के घर से एविक्ट हो जाएंगी। हालांकि, अभी ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया गया है। मालती के साथ-साथ कुनिका सदानंद भी बॉटम लाइन में हैं। अभी तक में मालती के बाहर होने के आसार हैं, लेकिन वीकेंड क वार में ही पता चलेगा कि कौन बाहर होगा। 

    मालती चाहर के भाई की एंट्री

    बिग बॉस 19 के घर में अभी फैमिली वीक चल रहा है। बीते एपिसोड में शहबाज बडेशा के पिता और तान्या मित्तल के भाई आए थे। अब अपकमिंग एपिसोड में मालती चाहर के भाई और क्रिकेटर दीपक चाहर की एंट्री होगी। एक प्रोमो भी सामने आया जिसमें दीपक अपनी बहन के साथ मस्ती कर रहे हैं।

