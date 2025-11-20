Bigg Boss 19: अशनूर के पिता ने 'बॉडी शेमिंग' एडवांटेज बयान पर दी सफाई, बिग बॉस के मेकर्स पर लगाया आरोप!

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। फिनाले से पहले कौन सा कंटेस्टेंट बिग बॉस हाउस में रहकर कसा गेम खेल रहा है, इसके बारे में उनके परिवार से बेहतर कौन बता सकता है। इस पूरे वीक सलमान खान के शो में फैमिली वीक चलने वाला है, जहां एक के बाद एक कंटेस्टेंट्स के परिवारवाले शो में एंटर कर रहे हैं।

अशनूर कौर के पिता गुरमीत सिंह ने बिग बॉस हाउस में सबसे पहले एंट्री लेकर जहां घर का माहौल थोड़ा हल्का किया, तो वहीं सोशल मीडिया पर कुछ लोग उनके तान्या मित्तल (Tanya Mittal) और शहबाज के साथ व्यवहार को लेकर थोड़े खफा भी दिखे। हालांकि, लोगों का गुस्सा तब फूटा जब एपिसोड में ये दिखा कि गुरमीत सिंह बेटी अशनूर को 'बॉडी शेमिंग' वाले तान्या मित्तल के कमेंट का फायदा उठाने की नसीहत दे रहे हैं। अपने बयान के लिए लगातार ट्रोलिंग झेल रहे अशनूर के फादर ने अब इसका पूरा ठीकरा बिग बॉस के मेकर्स पर फोड़ दिया है।

मेरे शब्दों को गलत तरीके से पेश किया है अशनूर के पिता ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक बयान जारी करते हुए लिखा, "कल के एपिसोड के बाद, मैंने कुछ वीडियो देखी हैं, जिनमें ये कहा जा रहा है कि मैंने उसे तान्या के 'बॉडी शेमिंग' पर किए गए कमेंट का एडवांटेज उठाने की सलाह दी है। मैं ये क्लियर करना चाहता हूं कि ये बिल्कुल भी सच नहीं है और मेरी बात का पूरी तरह से गलत मतलब निकाला है"।

एक क्लिप देखकर धोखा मत खाइए अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए गुरमीत सिंह ने लिखा, "जब मैंने घर में खाना बनाया था, तो वह सबके लिए दिल से किया था। हर कोई एक साथ बैठकर टेबल पर खा रहा था। वह एक अकेला पल ही ये बताता है कि मेरी घर में सभी के साथ कैसी बॉन्डिंग बनी और वहां की वाइब कैसी थी। वहां कोई नेगेटिविटी नहीं थी, सिर्फ एक अच्छी एनर्जी और रिस्पेक्ट थी"।