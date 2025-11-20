Bigg Boss 19: अशनूर के पिता ने 'बॉडी शेमिंग' एडवांटेज बयान पर दी सफाई, बिग बॉस के मेकर्स पर लगाया आरोप!
बिग बॉस 19 में फैमिली वीक की शुरुआत अशनूर कौर के पिता और कुनिका सदानंद के बेटे के साथ हुई। एपिसोड में ऐसा दिखाया गया कि अशनूर कौर के पिता उन्हें बॉडी शेमिंग कमेंट का एडवांटेज उठाने की सलाह देते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें काफी ट्रोल किया गया, जिस पर अब अशनूर के पिता ने सफाई दी है।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। फिनाले से पहले कौन सा कंटेस्टेंट बिग बॉस हाउस में रहकर कसा गेम खेल रहा है, इसके बारे में उनके परिवार से बेहतर कौन बता सकता है। इस पूरे वीक सलमान खान के शो में फैमिली वीक चलने वाला है, जहां एक के बाद एक कंटेस्टेंट्स के परिवारवाले शो में एंटर कर रहे हैं।
अशनूर कौर के पिता गुरमीत सिंह ने बिग बॉस हाउस में सबसे पहले एंट्री लेकर जहां घर का माहौल थोड़ा हल्का किया, तो वहीं सोशल मीडिया पर कुछ लोग उनके तान्या मित्तल (Tanya Mittal) और शहबाज के साथ व्यवहार को लेकर थोड़े खफा भी दिखे। हालांकि, लोगों का गुस्सा तब फूटा जब एपिसोड में ये दिखा कि गुरमीत सिंह बेटी अशनूर को 'बॉडी शेमिंग' वाले तान्या मित्तल के कमेंट का फायदा उठाने की नसीहत दे रहे हैं। अपने बयान के लिए लगातार ट्रोलिंग झेल रहे अशनूर के फादर ने अब इसका पूरा ठीकरा बिग बॉस के मेकर्स पर फोड़ दिया है।
मेरे शब्दों को गलत तरीके से पेश किया है
अशनूर के पिता ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक बयान जारी करते हुए लिखा, "कल के एपिसोड के बाद, मैंने कुछ वीडियो देखी हैं, जिनमें ये कहा जा रहा है कि मैंने उसे तान्या के 'बॉडी शेमिंग' पर किए गए कमेंट का एडवांटेज उठाने की सलाह दी है। मैं ये क्लियर करना चाहता हूं कि ये बिल्कुल भी सच नहीं है और मेरी बात का पूरी तरह से गलत मतलब निकाला है"।
उन्होंने आगे लिखा, "जब अशनूर ने मुझे तान्या को माफ करने के बारे में पूछा, तो उसका तान्या के बॉडी शेमिंग कमेंट से कुछ लेना-देना नहीं था। वह एक लाइट और फन मोमेंट था, जोकि शो के एपिसोड में नहीं दिखाया गया है। मैंने जो भी बोला उसे एडिट करके दो अलग बातों को जोड़ दिया गया। ये उन सभी के साथ अनफेयर है, जो इस कन्वर्सेशन में शामिल थे।
एक क्लिप देखकर धोखा मत खाइए
अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए गुरमीत सिंह ने लिखा, "जब मैंने घर में खाना बनाया था, तो वह सबके लिए दिल से किया था। हर कोई एक साथ बैठकर टेबल पर खा रहा था। वह एक अकेला पल ही ये बताता है कि मेरी घर में सभी के साथ कैसी बॉन्डिंग बनी और वहां की वाइब कैसी थी। वहां कोई नेगेटिविटी नहीं थी, सिर्फ एक अच्छी एनर्जी और रिस्पेक्ट थी"।
अपने बयान को खत्म करते हुए अशनूर के पिता ने गुजारिश करते हुए लिखा, "मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि एक क्लिप देखकर धोखा मत खाइए, जिससे जबरदस्ती का नेरेटिव सेट किया गया है। मैं उस घर में अशनूर की हिम्मत बढ़ाने गया था, किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं। मैं हर उस मेमोरी को सेलिब्रेट कर रहा हूं, जो मैंने कंटेस्टेंट्स के साथ बिताई, चाहे वह दिखाई हो या नहीं। मैं वहां से एक पॉजिटिव नोट पर ही बाहर भी आया। मैं सभी को आगे के गेम के लिए ऑल द बेस्ट बोलना चाहूंगा"।
