Naagin 7: हो गया कन्फर्म! एकता कपूर के शो में नागिन बनेगी ये हसीना, अन्य स्टार कास्ट का खुला राज

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। छोटे पर्दे के लोकप्रिय अलौकिक कहानी वाले फैंटेसी शो के बारे में जिक्र किया जाए तो उसमें नागिन का नाम जरूर शामिल होता है। पिछले 10 साल से निर्माता एकता कपूर (Ekta Kapoor) का ये धारावाहिक अलग-अलग सीजन के माध्यम से दर्शकों का भरपूर मनोरंजन करता आ रहा है। अब करीब 3 साल बाद नागिन सीजन 7 (Naagin 7) के जरिए वापसी करने जा रहा है, जिसकी चर्चा लंबे समय से चल रही है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

हालांकि, अब नागिन 7 की लीड एक्ट्रेस के नाम कन्फर्म हो गया है, साथ ही शो की अन्य स्टार कास्ट (Naagin 7 Full Cast) के राज से भी पर्दा उठ गया है। आइए इसके बारे में थोड़ा और विस्तार से जानते हैं-

क्या है नागिन 7 की फुल कास्ट? बीती रात अपने अपकमिंग शो नागिन 7 का प्रमोशन करने के लिए एकता कपूर सुपरस्टार सलमान खान के रियलिटी शो बिग बॉस 19 के मंच पर पहुंचीं। वीकेंड का वार में एकता-सलमान के साथ मिलकर अपने शो की लीड एक्ट्रेस के नाम से आज रविवार को पर्दा उठाएंगी। लेकिन इससे पहले ही ये पता चल गया है कि नागिन 7 की नागिन कोई और नहीं बल्कि मशहूर टीवी एक्ट्रेस प्रियंका चाहर चौधरी (Priyanka Chahar Choudhary) हैं, जो तेजस्वी प्रकाश को रिप्लेस करेंगी।

इतना ही नहीं वीकेंड का वार में नागिन 7 का टीजर वीडियो भी रिलीज किया जाएगा। साथ ही ये भी कन्फर्म हो जाएगा कि नवंबर के महीने के किस तारीख से ये धारावाहिक कलर्स टीवी चैनल पर शुरू होने वाला है।