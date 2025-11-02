Naagin 7: हो गया कन्फर्म! एकता कपूर के शो में नागिन बनेगी ये हसीना, अन्य स्टार कास्ट का खुला राज
Naagin 7 Cast: टीवी जगत की मशहूर निर्माता एकता कपूर (Ekta Kapoor) अपने कल्ट धारावाहिक नागिन की सातवीं किस्त जल्द लेकर आ रही हैं। इस बीच नागिन की स्टार कास्ट के राज से पर्दा उठ गया है और ये कन्फर्म हो गया है कि शो में नागिन का लीड रोल कौन सी हसीना निभाएगी।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। छोटे पर्दे के लोकप्रिय अलौकिक कहानी वाले फैंटेसी शो के बारे में जिक्र किया जाए तो उसमें नागिन का नाम जरूर शामिल होता है। पिछले 10 साल से निर्माता एकता कपूर (Ekta Kapoor) का ये धारावाहिक अलग-अलग सीजन के माध्यम से दर्शकों का भरपूर मनोरंजन करता आ रहा है। अब करीब 3 साल बाद नागिन सीजन 7 (Naagin 7) के जरिए वापसी करने जा रहा है, जिसकी चर्चा लंबे समय से चल रही है।
हालांकि, अब नागिन 7 की लीड एक्ट्रेस के नाम कन्फर्म हो गया है, साथ ही शो की अन्य स्टार कास्ट (Naagin 7 Full Cast) के राज से भी पर्दा उठ गया है। आइए इसके बारे में थोड़ा और विस्तार से जानते हैं-
क्या है नागिन 7 की फुल कास्ट?
बीती रात अपने अपकमिंग शो नागिन 7 का प्रमोशन करने के लिए एकता कपूर सुपरस्टार सलमान खान के रियलिटी शो बिग बॉस 19 के मंच पर पहुंचीं। वीकेंड का वार में एकता-सलमान के साथ मिलकर अपने शो की लीड एक्ट्रेस के नाम से आज रविवार को पर्दा उठाएंगी। लेकिन इससे पहले ही ये पता चल गया है कि नागिन 7 की नागिन कोई और नहीं बल्कि मशहूर टीवी एक्ट्रेस प्रियंका चाहर चौधरी (Priyanka Chahar Choudhary) हैं, जो तेजस्वी प्रकाश को रिप्लेस करेंगी।
सिर्फ प्रियंका ही नहीं बल्कि नागिन 7 की अन्य कास्ट के बार में भी बिग बॉस 19 के वीकेंड का वार में आज पता चल जाएगा। जिनमें इश्क का रंग सफेद फेम अभिनेत्री ईशा सिंह और अभिनेता नामिक पॉल के नाम भी शामिल रहेंगे। इस तरह से नागिन 7 को लेकर आज बिग बॉस के स्टेज पर कई राज खुलने वाले हैं।
इतना ही नहीं वीकेंड का वार में नागिन 7 का टीजर वीडियो भी रिलीज किया जाएगा। साथ ही ये भी कन्फर्म हो जाएगा कि नवंबर के महीने के किस तारीख से ये धारावाहिक कलर्स टीवी चैनल पर शुरू होने वाला है।
नागिन के 6 सीजन रहे हिट
अब तक एकता कपूर के नागिन शो के 6 सीजन को रिलीज किया जा चुका है और ये सभी हिट रहे हैं। साल 2015 में मौनी रॉय के जरिए नागिन का आगाज हुआ, इसके बाद अदा खान, तेजस्वी प्रकाश, सुरभि ज्योति, निया शर्मा, सुरभि चंदाना और अनीता हसनंदानी जैसी कई अदाकाराओं में नागिन शो में नागिन की भूमिका अदा की है।
