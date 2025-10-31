Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Naagin 7 की चर्चा के बीच इस रियलिटी शो का हिस्सा बने Vivian Dsena, शेयर किया शूटिंग का वीडियो

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Fri, 31 Oct 2025 04:22 PM (IST)

    लोकप्रिय कुकिंग रियलिटी शो लाफ्टर शेफ्स (Laughter Chefs 3) के अगले सीजन की तैयारी जोरों पर हैं। इसकी शूटिंग भी शुरू हो चुकी है। कुछ पुराने कंटेस्टेंट के साथ इस बार लिस्ट में कुछ नए चेहरों को शामिल किया गया है। खबरों के मुताबिक, नए सीजन का प्रीमियर नवंबर 2025 के अंत तक होने की उम्मीद है और इसकी शूटिंग शुरू हो चुकी है।

    prefferd source google
    Hero Image

    लाफ्टर सेफ 3 में विवियन डीसेना (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। टीवी के हार्टथ्रोब विवियन डीसेना के फैंस के लिए सेलिब्रेशन का टाइम है। लंबे समय से ये कयास लगाए जा रहे थे कि विवियन एकता कपूर के शो नागिन 7 में नजर आएंगे। सीरियल में वो ड्रैगन का करेक्टर निभाने वाले थे। अब फाइनली विवियन के रोल के बारे में पता चल गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एक्टर फाइनली एक लंबी पारी के बाद टीवी पर लौट जरूर रहे हैं लेकिन दूसरे शो के साथ। दरअसल विवियन टीवी के पॉपुलर किचन शो लाफ्टर शेफ 3 से वापसी कर रहे हैं। इस शो में कई और नई स्टार कास्ट को शामिल किया गया है।

    विवियन ने कैमरे के लिए दिया पोज

    वहीं जज के तौर पर हरपाल सिंह सोखी और होस्ट के तौर पर भारती सिंह शो में वापसी करेंगे। सीजन 3 की शूटिंग शुरू हो गई है। नवंबर 2025 से इसका टेलिकास्ट भी शुरू हो सकता है। विवियन ने इसका एक बीटीएस वीडियो भी अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है जिसमें वह अपनी वैनिटी वैन में शूटिंग के लिए तैयार होते नजर आ रहे हैं। आगे बढ़ते हुए, हम उन्हें सेट पर पहुंचते और लोकेशन पर मौजूद फोटोग्राफर्स के सामने पोज देते हुए नजर आए।

    यह भी पढ़ें- मशहूर ब्लॉगर की होगी Laughter Chefs 3 में एंट्री ? टीवी कई अन्य सितारे होंगे इसका हिस्सा

     
     
     
    View this post on Instagram

    A post shared by Vivian Dsena (@viviandsena)

    अन्य कौन से कलाकार आएंगे नजर

    इसके अलावा, उन्होंने सेट पर अपने को-कंटेस्टेंट एल्विश यादव, अभिषेक कुमार, ईशा मालवीय और कृष्णा अभिषेक सहित अन्य कलाकारों से मिलते हुए देखा गया। वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा- पहले दिन के कुछ मोमेंट्स शेयर कर रहा हूं। हमेशा आप सभी का शुक्र गुजार रहूंगा।

    फैंस ने जाहिर की अपनी एक्साटइमेंट

    इसे देखकर फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए। कुछ ही देर में, कमेंट सेक्शन में रिएक्शन्स की बाढ़ आ गई। एक इंस्टाग्राम यूजर ने लिखा, "लाफ्टर शेफ में आपका स्वागत है... बहुत मजा आने वाला है।" एक और ने कमेंट किया, "वाह, कमाल लग रहे हो। यह हेयरस्टाइल तुम पर बहुत जंच रहा है। तुम्हारे लिए पहली बार लाफ्टर शेफ़्स देखूंगा।" एक ने लिखा, "आखिरकार, विवियन डीसेना एक नए शो में वापस आ गए हैं, मैं इसका बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं।"

    यह भी पढ़ें- Ankita Lokhande हैं प्रेग्नेंट! Abhishek Kumar ने एक्ट्रेस की प्रेग्नेंसी पर कहा- 'वो शो का...'