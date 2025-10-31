Naagin 7 की चर्चा के बीच इस रियलिटी शो का हिस्सा बने Vivian Dsena, शेयर किया शूटिंग का वीडियो

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। टीवी के हार्टथ्रोब विवियन डीसेना के फैंस के लिए सेलिब्रेशन का टाइम है। लंबे समय से ये कयास लगाए जा रहे थे कि विवियन एकता कपूर के शो नागिन 7 में नजर आएंगे। सीरियल में वो ड्रैगन का करेक्टर निभाने वाले थे। अब फाइनली विवियन के रोल के बारे में पता चल गया है।

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एक्टर फाइनली एक लंबी पारी के बाद टीवी पर लौट जरूर रहे हैं लेकिन दूसरे शो के साथ। दरअसल विवियन टीवी के पॉपुलर किचन शो लाफ्टर शेफ 3 से वापसी कर रहे हैं। इस शो में कई और नई स्टार कास्ट को शामिल किया गया है।