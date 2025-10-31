Naagin 7 की चर्चा के बीच इस रियलिटी शो का हिस्सा बने Vivian Dsena, शेयर किया शूटिंग का वीडियो
लोकप्रिय कुकिंग रियलिटी शो लाफ्टर शेफ्स (Laughter Chefs 3) के अगले सीजन की तैयारी जोरों पर हैं। इसकी शूटिंग भी शुरू हो चुकी है। कुछ पुराने कंटेस्टेंट के साथ इस बार लिस्ट में कुछ नए चेहरों को शामिल किया गया है। खबरों के मुताबिक, नए सीजन का प्रीमियर नवंबर 2025 के अंत तक होने की उम्मीद है और इसकी शूटिंग शुरू हो चुकी है।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। टीवी के हार्टथ्रोब विवियन डीसेना के फैंस के लिए सेलिब्रेशन का टाइम है। लंबे समय से ये कयास लगाए जा रहे थे कि विवियन एकता कपूर के शो नागिन 7 में नजर आएंगे। सीरियल में वो ड्रैगन का करेक्टर निभाने वाले थे। अब फाइनली विवियन के रोल के बारे में पता चल गया है।
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एक्टर फाइनली एक लंबी पारी के बाद टीवी पर लौट जरूर रहे हैं लेकिन दूसरे शो के साथ। दरअसल विवियन टीवी के पॉपुलर किचन शो लाफ्टर शेफ 3 से वापसी कर रहे हैं। इस शो में कई और नई स्टार कास्ट को शामिल किया गया है।
विवियन ने कैमरे के लिए दिया पोज
वहीं जज के तौर पर हरपाल सिंह सोखी और होस्ट के तौर पर भारती सिंह शो में वापसी करेंगे। सीजन 3 की शूटिंग शुरू हो गई है। नवंबर 2025 से इसका टेलिकास्ट भी शुरू हो सकता है। विवियन ने इसका एक बीटीएस वीडियो भी अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है जिसमें वह अपनी वैनिटी वैन में शूटिंग के लिए तैयार होते नजर आ रहे हैं। आगे बढ़ते हुए, हम उन्हें सेट पर पहुंचते और लोकेशन पर मौजूद फोटोग्राफर्स के सामने पोज देते हुए नजर आए।
अन्य कौन से कलाकार आएंगे नजर
इसके अलावा, उन्होंने सेट पर अपने को-कंटेस्टेंट एल्विश यादव, अभिषेक कुमार, ईशा मालवीय और कृष्णा अभिषेक सहित अन्य कलाकारों से मिलते हुए देखा गया। वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा- पहले दिन के कुछ मोमेंट्स शेयर कर रहा हूं। हमेशा आप सभी का शुक्र गुजार रहूंगा।
फैंस ने जाहिर की अपनी एक्साटइमेंट
इसे देखकर फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए। कुछ ही देर में, कमेंट सेक्शन में रिएक्शन्स की बाढ़ आ गई। एक इंस्टाग्राम यूजर ने लिखा, "लाफ्टर शेफ में आपका स्वागत है... बहुत मजा आने वाला है।" एक और ने कमेंट किया, "वाह, कमाल लग रहे हो। यह हेयरस्टाइल तुम पर बहुत जंच रहा है। तुम्हारे लिए पहली बार लाफ्टर शेफ़्स देखूंगा।" एक ने लिखा, "आखिरकार, विवियन डीसेना एक नए शो में वापस आ गए हैं, मैं इसका बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं।"
