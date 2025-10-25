मशहूर ब्लॉगर की होगी Laughter Chefs 3 में एंट्री ? टीवी कई अन्य सितारे होंगे इसका हिस्सा
एक्ट्रेस संभावना सेठ (Sambhavna Seth) को ज्यादातर भोजपुरी गानों में उनके आइटम सॉन्ग्स के लिए जाना जाता है। एक्ट्रेस काफी समय से छोटे पर्दे से दूर हैं और ब्लॉगिंग के जरिए फैंस के बीच बनी हुई हैं। अब खबर है कि वो बहुत जल्द कुकिंग रियलिटी शो का हिस्सा बन सकती हैं।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। खाने, मस्ती और हंसी ठिठोली से भरा पॉपुलर कुकिंग कॉमेडी रियलिटी शो लाफ्टर शेफ्स, कलर्स टीवी पर अपने तीसरे सीजन के साथ वापसी के लिए तैयार है। आने वाला सीजन और भी ज्यादा मनोरंजक होने वाला है। पॉपुलर सेलेब्रिटी कपल्स को इस बार और भी अनोखा चैलेंज मिलने वाला है।
नए सीजन में नजर आ सकती हैं एक्ट्रेस
इस घोषणा के बाद से ही दर्शक इस शो में शामिल होने वाले कपल्स के बारे में जानने के लिए उत्सुक हैं। इस बीच कई लोकप्रिय जोड़ियों के इस रियलिटी शो के तीसरे सीजन में शामिल होने की अफवाहें उड़ रही हैं। अब, ऐसी खबर है कि लोकप्रिय अभिनेत्री और यूट्यूबर संभावना सेठ नए सीजन में शामिल हो सकती हैं।
यह भी पढ़ें- Laughter Chef 2 Winner: कॉमेडी नहीं कुकिंग में भी ये कंटेस्टेंट निकला बाप, सबसे ज्यादा स्टार्स जीतकर बना विनर
अपने बोल्ड व्यक्तित्व और अद्भुत ऊर्जा के लिए जानी जाने वाली संभावना सेठ इस किचन-कॉमेडी शो में अपनी एनर्जी का तड़का और हंसी का मसाला लगाती नजर आएंगी।
View this post on Instagram
होस्ट के तौर पर नजर आएंगी भारती
संभावना के अलावा जैस्मीन भसीन, तेजस्वी प्रकाश, ईशा मालविया और ये है मोहब्बतें फेम करण पटेल, साथ निभाना साथिया फेम देवोलीना भट्टाचार्जी और जन्नत जुबैर सहित टेलीविजन जगत के कई जाने-माने चेहरे भी कथित तौर पर निर्माताओं के साथ चर्चा में हैं। भारती सिंह हमेशा की तरह होस्ट के रूप में वापसी करेंगी और शेफ हरपाल सिंह सोखी कंटेस्टेंट की पाक कला को जज करते नजर आएंगे।
पिछले सीजन में नजर आए ये सितारे
इससे पहले कुकिंग प्रतियोगिता में रूबीना दिलैक, अंकिता लोखंडे, विक्की जैन, राहुल वैद्य, रीम शेख, एली गोनी, एल्विश यादव, कृष्णा अभिषेक, कश्मीरा शाह, समर्थ जुरेल और सुदेश लहरी नजर आए थे। पहले शो में अब्दु रोज़िक और मन्नारा चोपड़ा नजर आए लेकिन बाद में करण कुंद्रा और निया शर्मा को दोबारा से शो में लिया गया ताकि इसमें और एक्साइटमेंट जोड़ी जा सके।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।