    Naagin 7: नेवला, चील के बाद अब ड्रैगन बरसाएगा आग के गोले, फैंस बोले- ये क्या बना डाला?

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Sat, 18 Oct 2025 07:14 PM (IST)

    पिछले सीजनों में जहां आपने नागिन को चील, उल्लू और नेवले से लड़ते देखा इस सीजन में उसके लिए नया दुश्मन आ गया है। नए सीज़न में 'आग' और 'ज़हर' के बीच एक तीव्र मुकाबला दिखाया गया है। शो में नागिन ड्रैगन से पंगा लेती नजर आएगी।

    नागिन 7 में दिखेगी ड्रैगन और नागिन की लड़ाई (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। फिल्म निर्माता एकता कपूर (Ekta Kapoor) अपने हिट सुपरनेचुरल फिक्शनल टेलीविजन शो, नागिन के नए सीजन के साथ वापसी के लिए पूरी तरह तैयार हैं। एकता ने सोशल मीडिया पर शो की घोषणा करके खूब सुर्खियां बटोरीं और तभी से ये कयास लगने शुरू हो गए कि नागिन 7 की नागिन कौन होगा?

    प्रोमो में इस्तेमाल हुआ AI

    अब आखिरकार इसका प्रोमो भी रिलीज हो गया है, जिसमें खलनायक का खुलासा हुआ है। फैंस प्रोमो से काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। हालांकि, प्रशंसक इसके कुछ सीन्स से काफी ज्यादा नाराज हैं जिसमें कहा जा रहा है कि काफी ज्यादा AI का इस्तेमाल हुआ है।

    नागिन और ड्रैगन की होगी लड़ाई

    शनिवार को बालाजी टेलीफिल्म्स ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम पेज पर नागिन 7 का प्रोमो वीडियो शेयर किया। कास्ट का खुलासा किए बिना, वीडियो में एक आग फेंकने वाला ड्रैगन दिखाया गया जो शहर भर में उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और फिर नागिन से उसका आमना-सामना होता है। कहानी में बताया गया है कि कुंभ में जहां भक्ति और आस्था का संगम होता है, एक नया दुश्मन नागिन को चुनौती देता है। कई सीन्स में काफी ज्यादा एक्शन भी देखने को मिला।

    वीडियो शेयर करते हुए मेकर्स ने लिखा,"क्या होगा जब होगा आग और जहर का आमना-सामना? बस बचे हैं कुछ ही दिन। नागिन जल्द आ रही है! इसे जल्द ही #Colors और jiohotstar पर देखें।"

    फैंस को नहीं पसंद आया प्रोमो

    एक तरफ जहां कुछ प्रशंसक नई थीम से प्रभावित हुए, वहीं कुछ ने प्रोमो की क्वालिटी की आलोचना की। एक यूजर ने कमेंट किया,"कोई कास्टिंग नहीं, सिर्फ़ AI जनरेटेड।" एक अन्य ने लिखा, "नागिन शो AI ड्रैगन शो।" एक कमेंट में लिखा था, "कृपया AI इफेक्ट्स की क्वालिटी सुधारें। यह शो के स्टैंडर्ड से मेल नहीं खाता।" एक फैन ने कमेंट किया, "हम तभी देखेंगे जब यह AI द्वारा बनाए गए कार्टून जैसा न लगे।" एक और ने कहा, "लगता है इस बार पूरा शो एनिमेटेड है।" एक ने कहा, "AI बहुत खराब लग रहा है।" एक यूज़र ने तो इसकी तुलना एक लोकप्रिय फ़ैंटेसी सीरीज से करते हुए कमेंट किया, "यह नागिन है या गेम ऑफ़ थ्रोन्स?"

