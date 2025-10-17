Naagin 7 में अहम रोल में नजर आएगी ये एक्ट्रेस, नमिक पॉल संग आएगी नजर

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। नागिन 7 (Naagin 7) टीवी के मोस्ट अवेटेड शोज़ में से एक है। पहले की रिपोर्ट्स के मुताबिक खबर थी कि इसमें प्रियंका चाहर चौधरी मुख्य भूमिका में हैं और चांदनी शर्मा उनके साथ सामांतर भूमिका में नजर आएंगी। लेकिन शो में कुछ तबदीली की खबरें आ रही हैं।

अपने किरदार में फिट बैठती हैं एक्ट्रेस टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार, ईशा सिंह (Esha Singh) भी एकता कपूर के शो की कास्ट में शामिल हो गई हैं। मिली जानकारी के अनुसार जानकारी मिली है कि नए सीजन में उत्साह बनाए रखने के लिए धीरे-धीरे कलाकारों की सूची जारी करने की योजना बनाई जा रही है। ईशा सिंह इस सीरीज में नई सदस्य हैं और वह अपने किरदार में बिल्कुल फिट बैठती हैं। वह इस सीरीज़ में अपना आकर्षण और गहराई लेकर आएंगी।"