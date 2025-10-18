Naagin 7: बिग बॉस में की धोखेबाजी, अब नागिन बनकर एक-दूसरे को डसने को तैयार हैं ये एक्ट्रेस?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। जैसे-जैसे नागिन सीजन 7 के प्रोमो सामने आ रहे हैं, वैसे-वैसे लोगों की एक्साइटमेंट और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है। नागिन एकता कपूर की सबसे सफल टीवी सीरीज में से एक है, जिसके अब तक अलग-अलग कहानी दिखी हैं। इस बार एकता अपनी 'नागिन' के सामने बहुत बड़ा दुश्मन खड़ा करने वाली हैं।

रिपोर्ट्स की मानें तो तेजस्वी प्रकाश के बाद अब प्रियंका चाहर चौधरी एकता कपूर की नई नागिन होने वाली हैं। उनके अलावा खबर थी कि इस सीजन में ईशा सिंह भी नजर आएंगी। इन दोनों के बाद अब एक और बिग बॉस के कंटेस्टेंट एकता कपूर के सुपरनैचुरल शो में एंट्री लेने को तैयार है।

ईशा सिंह के बाद 'नागिन-7' में हुई इनकी एंट्री? ईशा सिंह को इस शो में जो ज्वाइन करने वाली हैं, वह उनकी बिग बॉस के सीजन में 18 में काफी अच्छी दोस्त थीं, लेकिन बाद में एक्ट्रेस ने उन्हीं के साथ धोखेबाजी कर दी थी। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं, अगर नहीं तो आपको बता दें कि वह एक्ट्रेस कोई और नहीं, बल्कि एलिस कौशिक हैं।

प्रियंका चाहर के अपोजिट नजर आएगा ये एक्टर इस रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया कि मेकर्स शो को इस तरह से मोड़ देंगे, जिससे लोगों को ये लगेगा कि ईशा और एलिस रियल नागिन हैं, लेकिन जब कहानी आगे बढ़ेगी तो ऑडियंस को पता चलेगा कि मुख्य नागिन प्रियंका हैं। 'उड़ान' एक्ट्रेस के नाम से पहले शो के लिए ईशा मालवीय का नाम भी सामने आया था।