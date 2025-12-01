Upcoming Releases: हाउसफुल रहेगा दिसंबर का पहला हफ्ता, थिएटर्स से लेकर OTT तक रिलीज होंगे ये नए थ्रिलर

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। Weekly New Releases: मनोरंजन जगत के लिए हर सप्ताह कुछ न कुछ खास लेकर आता है। दिसंबर के इस पहले सप्ताह में सिने प्रेमियों को फुल ऑन एंटरटेनमेंट मिलने वाला है। क्योंकि 1 से लेकर 7 दिसंबर के बीच सिनेमाघरों से लेकर ओटीटी प्लेटफॉर्म तक एक से बढ़कर एक नई फिल्म और वेब सीरीज को रिलीज किया जाएगा। ऐसे में आइए जानते हैं कि इस वीक अपकमिंग लेटेस्ट रिलीज की लिस्ट में क्या-क्या स्पेशल रहने वाला है।

ट्रॉल 2(Troll 2) अगर आप एडवेंचर थ्रिलर देखने के शौकीन हैं, तो इस वीक का आगाज नॉर्वेजियन मॉन्स्टर फिल्म ट्रॉल 2 से होगा। 1 दिसंबर से आपको ये रोमांचिक मूवी ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स (Netflix) पर देखने को मिल जाएगी। थामा (Thamma) दिसंबर के पहले सप्ताह की शुरुआत धमाकेदार रहने वाली है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2 दिसंबर को ओटीटी प्लेटफॉर्म अमजेन प्राइम वीडियो पर अभिनेता आयुष्मान खुराना की हॉरर कॉमेडी फिल्म थामा को ऑनलाइन स्ट्रीम किया जाएगा। हालांकि, ये मूवी अभी प्राइम वीडियो (Amazon Prime Video) पर रेंट फॉर्मेट में देखने को मिलेगी।

द एबंडन्स ( The Abandons) हॉलीवुड की मोस्ट अवेटेड एक्शन ड्रामा मूवी द एबंडन्स की रिलीज का हर कोई बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा है। 4 दिसंबर को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर आपको हॉलीवुड लेडी सुपरस्टार लीना हेडी स्टारर ये नई फिल्म आसानी से देखने को मिलेगी।

डायस इरा ( Dies Irae) इस साल की सबसे बेहतरीन हॉरर थ्रिलर के तौर पर फिल्म डायस इरा के बारे में खूब चर्चा हुई है। सिनेमाघरों में धूम मचाने के बाद अब ये मूवी ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार (Jio Hotstar) पर रिलीज के लिए तैयार है, जो 5 दिसंबर से स्ट्रीम की जाएगी। मालूम हो कि डायस इरा में साउथ सुपरस्टार मोहनलाल के बेटे प्रणव मोहनलाल ने अहम भूमिका को अदा किया है।

स्टीफन (Stephen) साइकोलॉजिकल थ्रिलर के तौर पर ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स फिल्म स्टीफन को लेकर आ रहा है, जो रियल लाइफ मर्डर मिस्ट्री पर आधारित है। 5 दिसंबर से इसे ऑनलाइन स्ट्रीम किया जाएगा। धुरंधर (Dhurandhar) इस सप्ताह की मोस्ट अवेटेड थिएटर रिलीज के बारे में जिक्र किया जाए तो उसमें रणवीर सिंह स्टारर फिल्म धुरंधर का नाम शामिल रहेगा। 5 दिसंबर शुक्रवार को इस मूवी को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा।

द राजा साहब (The Raja Saab) हॉरर कॉमेडी फिल्म के दीवाने तैयार हो जाएं, क्योंकि धुरंधर को थिएटर में टक्कर देने के लिए साउथ सुपरस्टार प्रभास की मोस्ट अवेटेड मूवी द राजा साहब को 5 दिसंबर को बड़े पर्दे पर रिलीज किया जाएगा।