    OTT पर कोहराम मचाएगी ये ब्लॉकबस्टर फिल्म, रिलीज से पहले ही 160 करोड़ में बिके डिजिटल राइट्स!

    By Ankit Tomar Edited By: Ankit Tomar
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 06:17 PM (IST)

    OTT Release: इन दिनों ओटीटी पर अलग-अलग फिल्में आ रही हैं। इसी बीच अब एक ऐसी फिल्म की चर्चा है, जिसका हिस्सा दीपिका पादुकोण होने वाली थीं। इसी बीच अब उस फिल्म के डिजिटल राइट्स की डील करोड़ों में हुई है और हैरानी की बात है कि फिल्म अभी रिलीज भी नहीं हुई है और उससे पहले ही ये डील डन मानी जा रही है। 

    OTT पर धमाल मचाएगी ये ब्लॉकबस्टर फिल्म

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। पैन इंडिया स्टार बने प्रभास (Prabhas) इन दिनों अपनी बैक टू बैक फिल्मों की शूटिंग में व्यस्त चल रहे हैं। प्रभास को इस वक्त एक और बड़ी ब्लॉकबस्टर की दरकार है। हालांकि जिस तरह की बड़ी फिल्मों में प्रभास काम कर रहे हैं, उससे उम्मीद लगाई जा रही है कि प्रभास कोई ना कोई बड़ा धमाका जरूर करेंगे। डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा (Sandeep Reddy Vanga) की स्पिरिट को लेकर भी नई-नई खबरें आ रही हैं और अब इसी से जुड़ी खबर ये आई है कि इस फिल्म ने रिलीज से पहले ही एक बड़ी डील कर ली है और ये डील करोड़ों की है और इस डील का कनेक्शन OTT प्लेटफॉर्म से है।

    करोड़ों में बिके स्पिरिट के ओटीटी राइट्स

    दरअसल प्रभास इस वक्त संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म स्पिरिट (Spirit) में व्यस्त हैं। मेकर्स ने पिछले हफ्ते ही फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी है। हाल ही में हैदराबाद में फिल्म का मुहूर्त शूट हुआ, जिसमें चिरंजीवी शामिल हुए थे। एनिमल के बाद संदीप रेड्डी वांगा भी पूरी तैयारी के साथ बड़े पर्दे पर धमाका करने आ रहे हैं।

    इसी बीच अब खबर आई है कि फिल्म के ओटीटी राइट्स अच्छी खासी रकम में बिके हैं। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, एक लीडिंग स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के साथ स्पिरिट के मेकर्स की डील हुई है और ये डील करीब 160 करोड़ की बताई जा रही है। मतलब 'स्पिरिट' के डिजिटल राइट्स (Spirit OTT Rights) ₹160 करोड़ की भारी कीमत में बेचे गए हैं। हालांकि अभीतक इस पर कोई कंफर्मेशन नहीं आई है।

    स्पिरिट में दीपिका की जगह तृप्ति डिमरी

    वहीं स्पिरिट की बात करें तो फिल्म में प्रभास के पुलिस ऑफिसर के किरदार में नजर आएंगे। इसके अलावा फिल्म में प्रभास के साथ तृप्ति डिमरी (Tripti Dimri) दिखेंगीं। हालांकि तृप्ति से पहले फिल्म में दीपिका पादुकोण थीं, लेकिन दीपिका की प्रोफेशनल डिमांड्स के चलते उन्हें इस फिल्म से हाथ धोना पड़ा। इसके बाद तृप्ति अब फिल्म में प्रभास के साथ रोमांस करती दिखेंगी।

    स्पिरिट में हो सकती है काजोल की एंट्री

    उधर प्रभास के पास स्पिरिट में एक और एक्ट्रेस की एंट्री की चर्चा हो रही है। दरअसल पहले खबर आ रही थी कि फिल्म में करीना कपूर खान (Kareena Kapoor Khan) भी दिख सकती हैं। हालांकि अब खबर आई है कि फिल्म में काजोल (Kajol) नजर आएंगीं। Gulte की एक रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म में पहले करीना के नाम की चर्चा थी हालांकि बाद में करीना ने खुद इन खबरों को गलत बता दिया।

    इसके बाद अब काजोल (Kajol in Spirit) के नाम की चर्चा की जा रही है। वहीं काजोल ने अभीतक इन खबरों पर कोई चुप्पी नहीं तोड़ी है। हालांकि इससे पहले काजोल कुछ तेलगू और तमिल प्रोजेक्ट्स में काम कर चुकी हैं।

    'स्पिरिट' की बात करें तो, फिल्म में विवेक ओबेरॉय (Vivek Oberoi) भी नजर आएंगे और इस वक्त फिल्म की शूटिंग चल रही है। एनिमल के डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा इसे बड़े स्कैल पर ले जाने की तैयारी में जुटे हुए हैं।

