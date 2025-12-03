Kaantha OTT Release: थिएटर्स के बाद ओटीटी पर कब्जा जमाएगी कांथा, कब और कहां होगी स्ट्रीम?
Kaantha On OTT: साउथ सिनेमा के सुपरस्टार दुलकर सलमान की लेटेस्ट फिल्म कांथा बड़े पर्दे के बाद अब ओटीटी पर दस्तक देने के लिए तैयार है। ऐसे में आइए जानत ...और पढ़ें
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। Kaantha OTT Release When And Where: 1950 के मद्रास प्रेसीडेंसी के सेट पर आधारित तमिल भाषा की ड्रामा पीरियड फिल्म कांथा को 20 दिन पहले सिनेमाघरोंम में रिलीज किया गया था। क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से दुलकर सलमान स्टारर इस मूवी को ठीकठाक रिस्पॉन्स मिला है। अब ये मूवी बड़े पर्दे के बाद ओटीटी पर दस्तक देने के लिए पूरी तरह से कमर कस चुकी है।
ऐसे में आइए जानते हैं कि साउथ सुपरस्टार दुलकर सलमान की कांथा का ऑनलाइन कब और कहां स्ट्रीम किया जाएगा।
ओटीटी पर कब आएगी कांथा
फिल्म का निर्देशन साउथ सिनेमा के मशहूर डायरेक्टर सेल्वमणि सेल्वराज ने किया है। फिल्म की पृष्ठभूमि को उन्होंने बखूबी पुराने दौर के सेट पर तैयार किया है, जो देखने में काफी रोचक लगती है। थिएटर्स में दर्शकों का भरपूर मनोरंजन करने के बाद अब कांथा को ओटीटी पर पेश किया जाएगा। ओटीटी प्ले प्रीमियम की रिपोर्ट्स के अनुसार दुलकर सलमान की कांथा 12 दिसंबर को ऑनलाइन स्ट्रीम किया जाएगा।
ये ड्रामा पीरियड थ्रिलर आपको फेमस ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स (Netflix) पर देखने को मिलेगी। दरअसल रिलीज से पहले कांथा के डिजिटल राइट्स नेटफ्लिक्स ने खरीद लिए थे। इसी आधार पर आपको ये मूवी इसी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेगी। इस लिहाज से करीब एक महीने के बाद कांथा ओटीटी पर आएगी।
हालांकि, अभी मेकर्स की तरफ से कांथा की ओटीटी रिलीज की ऑफिशियल अनाउंसमेंट होना बाकी है। गौर करें इस तमिल फिल्म की कहानी की तरफ तो ये एक फिल्म निर्माण के दौरान निर्देशक और अभिनेता के आपसी टकराव के इर्द-गिर्द घूमती है। मूवी में आपको दुलकर सलमान, राणा दग्गुबाती, भाग्यश्री बोरसे, और समुथिरकानी जैसे साउथ कलाकार अहम भूमिकाओं में मौजूद हैं।
इस सुपरस्टार की कहानी कांथा
दरअसल दुलकर सलमान की कांथा तमिल सिनेमा के पहले सुपरस्टार एम. के. त्यागराज भागवतर के जीवन से प्रेरित है।भागवतर के बारे में कहा जाता है कि उनका स्टारडम इतना बड़ा था कि वह सोने की थाली में खाना खाते थे। आजादी से पहले वह तमिल सिनेमा में बैक टू बैक हिट फिल्में देने के लिए काफी मशहूर हुए थे, लेकिन एक फिल्म पत्रकार की हत्या के आरोप में उन्हें जेल की हवा खानी पड़ी थी। हालांकि, बाद में उनपर लगे मर्डर का आरोप झूठा निकला था।
