दुलकर सलमान संग बॉलीवुड में हुआ था दुर्व्यवहार, सालों बाद बोले- 'सेट पर धक्का दिया जाता था'
हिंदी और साउथ सिनेमा की डिबेट समय-समय पर सुर्खियां बटोरती रहती है। अब साउथ सुपरस्टार दुलकर सलमान ने हिंदी फिल्मों में काम करने का अनुभव साझा किया है औ ...और पढ़ें
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। मौजूदा समय में देखा जा रहा है कि साउथ सिनेमा के कलाकार हिंदी फिल्मों में अपनी किस्मत अजमा रहे हैं और बॉलीवुड के सेलेब्स साउथ की डगर चल रहे हैं। लेकिन कुछ सितारे ऐसे भी है, जो बहुत पहले ही हिंदी फिल्मों में अपने दमदार अभिनय का लोहा मनवा चुके हैं। इन कलाकारों में साउथ सुपरस्टार दुलकर सलमान का नाम भी शामिल होता है।
हाल ही में दुलकर के एक मीडिया इंटरव्यू के दौरान हिंदी सिनेमा में काम करने का अपना अनुभव साझा किया है। इस दौरान एक्टर ने बताया है कि किस तरह से सेट पर उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ करता था। आइए एक नजर दुलकर सलमान के इस बयान पर डालते हैं-
दुलकर सलमान का बड़ा बयान
कांथा फिल्म स्टार दुलकर सलमान ने हाल ही में द हॉलीवुड रिपोर्टर को एक लेटेस्ट इंटरव्यू दिया है। इस दौरान मूल रूप से मलयालम फिल्म अभिनेता से बॉलीवुड में काम करने का अनुभव पूछा गया, जिस पर उन्होंने दो टूक बयान दिया है। एक्टर ने कहा है-
''बॉलीवुड के सेट पर जो कुछ मैंने अनुभव किया, वह आज भी मेरे जहन में जिंदा है। मेरे साथ दो और लोग हुआ करते थे, जिन्हें सिर्फ सेट पर धक्का दिया जाता था। बैठने के लिए कुर्सियां भी नहीं मिलती थीं और तो और लोगों की भारी भीड़ में मॉनिटर भी देखने को नहीं मिलता था। मैंने महसूस किया कि यहां स्टारडम और सुपरस्टार का कल्चर काफी मायने रखता है।फिर मुझे एक बड़ा स्टार होने का भ्रम पैदा करना पड़ता था। जैसे बड़ी-बड़ी गाड़ियों से शूटिंग सेट पर पहुंचना और भी बहुत कुछ।''
इस तरह से दुलकर सलमान ने बॉलीवुड के वर्किंग कल्चर पर अपनी राय रखी है। मालूम हो कि दुलकर साल 2018 में अभिनेता इरफान खान की फिल्म कारवां में नजर आए थे। इस मूवी में अपनी कमाल की एक्टिंग से उन्होंने हर किसी का दिल जीता था।
इस मूवी में नजर आएंगे दुलकर सलमान
हाल ही में दुलकर सलमान को बतौर अभिनेता फिल्म कांथा में देखा गया था। गौर करें उनकी अपकमिंग मूवी की तरफ तो उसमें लोकाह- चैप्टर 2 का नाम शामिल है। खास बात ये है कि दुलकर इस मूवी के निर्माता भी हैं।
