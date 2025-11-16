Kaantha Collection Day 2: बॉक्स ऑफिस पर कांथा का कब्जा, दो दिन में साउथ फिल्म की कमाई रही असरदार

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। इस शुक्रवार को दो मूवीज के बॉक्स ऑफिस क्लैश देखने को मिला। एक तरफ हिंदी सिनेमा की फिल्म दे दे प्यार दे 2 थी और दूसरी साउथ सिनेमा की नई फिल्म कांथा। इस दौरान साउथ सुपरस्टार दुलकर सलमान की कांथा ने अपनी शानदार कहानी से हर किसी को प्रभावित किया है।

ड्रामा पीरियड प्लॉट पर बनी कांथा ने बॉक्स ऑफिस पर कमाई के मामले में अपनी मजबूत दावेदारी पेश करने की कोशिश की है। इस आधार पर हम आपको बताने जा रहे हैं कि रिलीज के दो दिन भीतर कांथा ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर कितने करोड़ का कारोबार किया है।