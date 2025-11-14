Kaantha Twitter Review: दर्शकों को पसंद आई Dulquer Salman की फिल्म, पहले रिव्यू में जानें हिट या फ्लॉप

एंटरटेनमेंटडेस्क, नई दिल्ली। दुलकर सलमान (Dulquer Salman) की मच अवेटेडपीरियड ड्रामा कांथा सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। फिल्म की कहानी के दशक की मद्रास पृष्ठभूमि पर आधारित है। फिल्म को सोशल मीडिया पर ऑडियंस से काफी पॉजिटिव रिव्यू मिले हैं। जो दर्शक पहले दिन शे देखने गए उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया देनी भी शुरू कर दी है।

दर्शकों ने फिल्म देखकर क्या दी प्रतिक्रिया कई लोगों ने इसे दुलकर सलमान के करियर की बेस्ट फिल्म कहा। फिल्म 14 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। इस पीरियड ड्रामा में भाग्यश्री बोरसे, राणादग्गुबाती और समूथिरकानी हैं। सोशल मीडिया यूजर्स कांथा में कलाकारों के दमदार अभिनय की तारीफ कर रहे हैं। कुछ दर्शकों को कहानी में कुछ खामियां नजर आईं, लेकिन कई लोगों का मानना है कि दमदार अभिनय ने उनकी भरपाई कर दी। आइए जानते हैं क्या है जनता की राय।

#Kaantha [#ABRatings - 3.25/5]



- Good First half followed by an okish second half👍

- DulquerSalmaan, Bhagyashree & Samuthirakani, what a powerhouse of performance👏

- The film is filled with many brilliant moments as scenes👌

- The predictability factor in the second half & the… pic.twitter.com/yrvAhih3nC — AmuthaBharathi (@CinemaWithAB) November 14, 2025 एक अन्य ने लिखा, "#कांथा एक दमदार मुख्य अभिनय और तकनीकी कुशलता के साथ एक बेहतरीन अनुभव प्रदान करती है। लेकिन भावनाओं की व्यापकता, चाहे वह अहंकार हो, प्रेम हो या फिर रहस्य का पहलू, सतही स्तर पर ही रहती है। ऐसा लगता है जैसे बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन आपको यह भी लगता है कि बहुत कुछ नहीं हो रहा है।"