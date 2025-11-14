Kaantha Twitter Review: दर्शकों को पसंद आई Dulquer Salman की फिल्म, पहले रिव्यू में जानें हिट या फ्लॉप
कई सालों की तैयारी और इंतजार के बाद दुलकर सलमान (Dulquer Salman) की फिल्म कांथा आखिरकार सिनेमाघरों में आ ही गई है। दुलकर सलमान अभिनीत इस ऐतिहासिक ड्रामा को सेल्वामणि सेल्वाराज ने लिखा और निर्देशित किया है। मूवी में उनके साथ राणा दग्गुबाती भी नजर आए।
एंटरटेनमेंटडेस्क, नई दिल्ली। दुलकर सलमान (Dulquer Salman) की मच अवेटेडपीरियड ड्रामा कांथा सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। फिल्म की कहानी के दशक की मद्रास पृष्ठभूमि पर आधारित है। फिल्म को सोशल मीडिया पर ऑडियंस से काफी पॉजिटिव रिव्यू मिले हैं। जो दर्शक पहले दिन शे देखने गए उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया देनी भी शुरू कर दी है।
दर्शकों ने फिल्म देखकर क्या दी प्रतिक्रिया
कई लोगों ने इसे दुलकर सलमान के करियर की बेस्ट फिल्म कहा। फिल्म 14 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। इस पीरियड ड्रामा में भाग्यश्री बोरसे, राणादग्गुबाती और समूथिरकानी हैं। सोशल मीडिया यूजर्स कांथा में कलाकारों के दमदार अभिनय की तारीफ कर रहे हैं। कुछ दर्शकों को कहानी में कुछ खामियां नजर आईं, लेकिन कई लोगों का मानना है कि दमदार अभिनय ने उनकी भरपाई कर दी। आइए जानते हैं क्या है जनता की राय।
क्राइम थ्रिलर है कांथा
एक ने लिखा, "#कांथा - धीमी और मनोरंजक क्राइम थ्रिलर। इसकी सबसे बड़ी ताकत इसके कलाकार #दुलकरसलमान #समुथिरकन्नी और #भाग्यश्रीबोरसे का अभिनय है। यह फिल्म उन दर्शकों के लिए शायद कारगर न हो जो बड़े पैमाने पर कॉमर्शियलथ्रिलर देखने के आदी हैं, लेकिन अगर आपमें कला की प्रशंसा करने का धैर्य है तो कांथा देखिए।"
#Kaantha [#ABRatings - 3.25/5]— AmuthaBharathi (@CinemaWithAB) November 14, 2025
- Good First half followed by an okish second half👍
- DulquerSalmaan, Bhagyashree & Samuthirakani, what a powerhouse of performance👏
- The film is filled with many brilliant moments as scenes👌
- The predictability factor in the second half & the… pic.twitter.com/yrvAhih3nC
एक अन्य ने लिखा, "#कांथा एक दमदार मुख्य अभिनय और तकनीकी कुशलता के साथ एक बेहतरीन अनुभव प्रदान करती है। लेकिन भावनाओं की व्यापकता, चाहे वह अहंकार हो, प्रेम हो या फिर रहस्य का पहलू, सतही स्तर पर ही रहती है। ऐसा लगता है जैसे बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन आपको यह भी लगता है कि बहुत कुछ नहीं हो रहा है।"
#Kaantha does provide an experience aided by a strong lead performance & technical finesse. But the enormity of the emotions be it ego or love or even the whodunit angle remain at a surface level. It is like too many things are happening but you also feel much isn't happening!— BHARATH VIJAYAKUMAR (@bharathvjay) November 14, 2025
#Kaantha A Classy Thriller and Great Performance from @dulQuer— Shazzam (@callmeshazzam) November 14, 2025
Loved it
वहीं एक अन्य फैन न तो दुलकर सलमान को नेशनल अवॉर्ड देने की मांग तक कर डाली। वहीं कुछ ने राणादग्गुबाती के गुस्से वाले सीन्स को नेक्स्ट लेवल बताया।
