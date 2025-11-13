Kaantha: रिलीज से पहले विदेशों में छाई दुलकर सलमान की कांथा, कर डाली बंपर कमाई

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। Kaantha Worldwide Collection: साउथ सिनेमा के सुपरस्टार दुलकर सलमान (Dulquer Salmaan) इन दिनों अपनी लेटेस्ट फिल्म कांथा को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। इस ड्रामा पीरियड मूवी का ट्रेलर देखने को बाद फैंस की एक्साइटमेंट काफी हाई है और विदेशों में कांथा के प्रीमियर शोज भी चालू हो गए हैं। इस दौरान कमाई के मामले में वर्ल्डवाइड दुलकर की कांथा ने धमाकेदार प्रदर्शन करके दिखाया है।

फिल्म की कमाई के ताजा आंकड़े जानकार आपको हैरानी होगी। आइए जानते हैं कि प्रीमियर शोज के जरिए देश के बाहर कांथा ने कितना कारोबार कर लिया है। अमेरिका में कांथा ने की बंपर कमाई शुक्रवार 14 नवंबर को कांथा को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा। इससे पहले अमेरिका में दुलकर सलमान स्टारर इस मूवी के प्रीमियर शोज रिलीज से पहले रखे गए हैं। वर्ल्डवाइड कलेक्शन के मामले में कांथा ने अपनी छाप छोड़ी है और जबरदस्त कमाई करके दिखाई है।

अनुमान लगाया जा रहा है कि जिस तरह से अमेरिका में कांथा को लेकर दर्शकों में क्रेज देखने को मिल रहा है, उस हिसाब से ये मूवी प्रोपर रिलीज के बाद वर्ल्डवाइड धुआंधार कमाई करती हुई दिखाई दे सकती है। मालूम हो कि कांथा में दुलकर सलमान के अलावा बाहुबली फेम अभिनेता राणा दग्गुबाती भी अहम भूमिका में मौजूद हैं।