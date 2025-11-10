Language
    Upcoming Releases: हफ्तेभर मिलेगा मनोरंजन का महा डोज, थिएटर्स से लेकर OTT तक रिलीज होंगे ये थ्रिलर

    By Ashish Rajendra Edited By: Ashish Rajendra
    Updated: Mon, 10 Nov 2025 12:40 PM (IST)

    New Theatre-OTT Release: नवंबर महीने का दूसरा सप्ताह आज से शुरू हो गया है। ऐसे में हम आपके इस वीक थिएटर्स से लेकर ओटीटी तक रिलीज होने वाली नई फिल्में और वेब सीरीज की डिटेल्स बताने जा रहे हैं। 

    इस वीक रिलीज होगीं ये नए थ्रिलर (फोटो क्रेडिट- जागरण)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हर सप्ताह की तरह इस बार भी सिनेमा जगत सिनेप्रेमियों के लिए नई फिल्मों की बहार लेकर आ रहा है। इस वीक भी बड़े पर्दे से लेकर ओटीटी प्लेटफॉर्म पर मनोरंजन का महा डोज मिलने की पूरी तैयारी है। ऐसे में हम आपको बताने जा रहे हैं कि 10 नवंबर से लेकर 16 नवंबर के बीच सिनेमाघरों से लेकर ओटीटी तक कौन-कौन सी नई फिल्में और वेब सीरीज रिलीज की जाएंगी। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ए मेरी लिटिल एक्स-मास (A Merry Little Ex-Mas)

    हॉलीवुड की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म ए मेरी लिटिल एक्स-मास को इसी वीक 12 नवंबर को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर नेटफ्लिक्स (Netflix) पर ऑनलाइन स्ट्रीम की जाएगी। क्रिसमस सेलिब्रेशन को मद्देनदर रखते हुए निर्देशक स्टीव कार (Steve Carr) ने इस मूवी का तैयार किया है। 

    बींग ऐडी (Being Eddie)

    अंग्रेजी सिनेमा के लोकप्रिय कॉमेडियन कलाकार ऐडी मर्फी की बायोपिक डॉक्युमेंट्री बींग ऐडी को बुधवार 12 नवंबर को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया जाएगा। इस डाक्युमेंट्री में उनकी निजी जिंदगी की कहानी को विस्तार से दिखाया जाएगा। 

    दिल्ली क्राइम 3 (Delhi Crime Season 3)

    अभिनेत्री शेफाली शाह स्टारर वेब सीरीज दिल्ली क्राइम अपने नए सीजन के साथ वापसी करने के लिए तैयार है। 13 नवंबर को दिल्ली क्राइम सीजन 3 को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम किया जाएगा। 

    अविहितम (Avihitham)

    इस साल मलयालम सिनेमा ने दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया है। इस कड़ी में अब एक और नई फिल्म को हिंदी भाषा में ओटीटी पर रिलीज किया जाएगा जिसका नाम अविहितम है। इस ब्लैक कॉमेडी थ्रिलर को ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार पर 14 नवंबर से देखने को मिल जाएगी। 

    दे दे प्यार दे 2 (De De Pyaar De 2)

    बॉलीवुड सुपरस्टार अजय देवगन की सुपरहिट फिल्म दे दे प्यार दे का सीक्वल भी इस सप्ताह आ रहा है। दे दे प्यार दे 2 को 14 नवंबर शुक्रवार को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा। 

    कांथा (Kaantha)

    तमिल सिनेमा के दमदार अभिनेता दुलकर सलमान की मोस्ट अवेटेड मूवी कांथा का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। 14 नवंबर को थिएटर्स में इसे रिलीज किया जाएगा और बॉक्स ऑफिस पर दे दे प्यार दे 2 से इसका क्लैश देखने को मिलेगा।

    ड्यूड (Dude) 

    सिनेमाघरों में दर्शकों का भरपूर मनोरंजन करने के बाद तमिल सिनेमा की रोम-कॉम मूवी ड्यूड को भी 14 नवंबर को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया जाएगा। 

    जॉली एलएलबी 3 (Jolly LLB 3)

    बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने वाली अभिनेता अक्षय कुमार और अरशद वारसी की हिट फिल्म जॉली एलएलबी 3 अब ओटीटी पर आने के लिए रेडी है। 14 नवंबर फ्राइडे को इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार और नेटफ्लिक्स पर दोनों पर एक साथ ऑनलाइन स्ट्रीम किया जाएगा। 

    जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ (Jurassic World: Rebirth)

    हॉलीवुड सुपरस्टार स्कार्लेट जॉनसन स्टारर फिल्म जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ भी बड़े पर्दे के बाद ओटीटी पर दस्तक देने के लिए तैयार है। 14 नवंबर को इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार (Jio Hotstar) पर पेश किया जाएगा। 

    निशानची (Nishaanchi)

    निर्देशक अनुराग कश्यप की क्राइम ड्रामा फिल्म निशानची भी थिएटर्स के बाद अब ओटीटी पर ऑडियंस को एंटरटेन करने के लिए आ रही है। 14 नवंबर 2025 को इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो (Prime Video) पर ऑनलाइन रिलीज किया जाएगा। 

