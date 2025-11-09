Jolly LLB 3 OTT Release: दो-दो ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कब्जा जमाएगी जॉली एलएलबी 3, कब और कहां होगी स्ट्रीम?
Jolly LLB 3 On OTT: सुपरस्टार अक्षय कुमार और अरशद वारसी की कोर्टरूम ड्रामा मूवी जॉली एलएलबी 3 ओटीटी पर रिलीज के लिए तैयार है। हैरान करने वाली बात ये है कि इस मूवी को एक नहीं बल्कि दो-दो ओटीटी प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन स्ट्रीम किया जाएगा।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। करीब दो महीने पहले सिनेमाघरों में दर्शकों का भरपूर मनोरंजन करने वाली कोर्टरूम ड्रामा कॉमेडी जॉली एलएलबी 3 की ओटीटी रिलीज की चर्चा तेजी से चल रही है। अक्षय कुमार, अरशद वारसी और सौरभ शुक्ला स्टारर इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन करके दिखाया था। अब इसकी ओटीटी रिलीज (Jolly LLB 3 OTT Release) को लेकर मेकर्स ने एक अनोखा दांव खेला है।
जिसके चलते जॉली एलएलबी 3 को एक नहीं बल्कि दो-दो ओटीटी प्लेटफॉर्म पर एक साथ ऑनलाइन स्ट्रीम किया जाएगा। आइए जानते हैं कि ये मूवी कब और कहां ओटीटी पर रिलीज की जाएगी।
ओटीटी पर कब और कहां आएगी जॉली एलएलबी 3
अक्सर देखा जाता है कि किसी भी सफल फिल्म को ओटीटी पर रिलीज के लिए 45-60 दिनों का इंतजार करना पड़ता है। ऐसा ही कुछ अब जॉली एलएलबी 3 के मामले में देखने को मिल रहा है, जो करीब 50 दिनों बाद ऑनलाइन स्ट्रीम के लिए तैयार है। माना जा रहा है कि 14 नवंबर को जॉली एलएलबी 3 को ओटीटी पर पेश कर दिया जाएगा। गौर करने वाली बात ये है कि इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स (Netflix) और जियो हॉटस्टार (Jio Hotstar) पर एक साथ रिलीज किया जा सकता है।
अगर ऐसा होता है तो आप जियो हॉस्टार और नेटफ्लिक्स पर इस मूवी का घर बैठे आनंद ले सकते हैं। अगर अभी तक आपने जॉली एलएलबी 3 को नहीं देखा है तो अब 14 नवंबर का इंतजार करिए और इस शानदार कोर्टरूम ड्रामा थ्रिलर का मजा लीजिए।
अक्षय कुमार और अरशद वारसी की जोड़ी ने जॉली एलएलबी 3 के जरिए दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया, जबकि इसकी कहानी ने ऑडियंस से लेकर क्रिटिक्स तक हर किसी को प्रभावित किया। इसके अलावा जज साहब सुंदर लाल त्रिपाठी की भूमिका में अभिनेता सौरभ शुक्ला ने हर किसी का मन मोह लिया।
बॉक्स ऑफिस पर हिट निकली जॉली एलएलबी 3
गौर किया जाए जॉली एलएलबी 3 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तरफ तो बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के अनुसार फिल्म का लाइफटाइम कलेक्शन 113 करोड़ से अधिक रहा है, जो इसकी कमर्शियल सक्सेस का गवाह है। बता दें कि जॉली एलएलबी 3 इस साल की अक्षय कुमार की चौथी फिल्म रही।
