Jana Nayagan OTT Release: थिएटर के बाद इस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम होगी Thalapathy Vijay की आखिरी फिल्म, कब और कहां देखें?
Jana Nayagan OTT Release: थलापति विजय की कथित तौर पर आखिरी फिल्म 'जन नायकन' थिएटर्स में 9 जनवरी 2026 को रिलीज होगी। थिएट्रीकल रन के बाद यह फिल्म किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी, आइए जानते हैं।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। थलपति विजय की मोस्ट अवेटेड राजनीतिक एक्शन ड्रामा जन नायकन अगले साल पोंगल के त्योहार के साथ, 9 जनवरी, 2026 को थिएटर्स में रिलीज होने के लिए पूरी तरह तैयार है। जहां फैंस बेसब्री से फिल्म का इंतजार कर रहे हैं कि विजय अपनी राजनीतिक पारी से पहले अपनी आखिरी ऑन-स्क्रीन प्रेजेंस में क्या भूमिका निभाएंगे, वहीं यह फिल्म अपने रिकॉर्ड तोड़ डिजिटल अधिकारों के सौदे के लिए पहले से ही चर्चा का विषय बनी हुई है।
ओटीटी पर कब और कहां होगी रिलीज
लेट्स सिनेमा ऑन एक्स (जिसे पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था) की एक रिपोर्ट के अनुसार, जन नायकन का प्रीमियर थिएटर में रिलीज के बाद अमेजन प्राइम वीडियो पर होगा। स्ट्रीमिंग दिग्गज ने कथित तौर पर फिल्म के डिजिटल अधिकार 110 करोड़ रुपये में हासिल कर लिए हैं, हालांकि निर्माताओं की ओर से आधिकारिक पुष्टि अभी बाकी है। अगर यह रिपोर्ट सच साबित होती है, तो यह तमिल सिनेमा के इतिहास में सबसे बड़े ओटीटी सौदों में से एक होगा, जो विजय की इस आखिरी फिल्म को लेकर लोगों की भारी उत्सुकता को दर्शाता है।
यह भी पढ़ें- बॉलीवुड पर नहीं Priyanka Chopra को भरोसा? साउथ सिनेमा से करेंगी धमाकेदार कमबैक
जन नायकन के बारे में
एच. विनोथ द्वारा निर्देशित, जन नायकन एक पॉलिटिकल एक्शन ड्रामा है जिसमें विजय एक पूर्व पुलिस अधिकारी की भूमिका निभा रहे हैं। कहानी एक्शन, इमोशन और राजनीतिक साजिशों से भरपूर है। जिसमें अभिनेता कर्तव्य और नियति के बीच फंसे एक किरदार को निभा रहे हैं। फिल्म में पूजा हेगड़े और बॉबी देओल मुख्य भूमिकाओं में हैं, जबकि ममिथा बैजू, प्रकाश राज, गौतम वासुदेव मेनन, प्रियामणि और नारायण जैसे कलाकार भी फिल्म का हिस्सा हैं। गौरतलब है कि बीस्ट (2022) के बाद पूजा हेगड़े और विजय दूसरी बार किसी फिल्म में नजर आएंगे।
थलपति कचेरी: पहला सिंगल
निर्माताओं ने हाल ही में फिल्म का पहला सिंगल, थलपति कचेरी, रिलीज किया, जिसने देखते ही देखते इंटरनेट पर धूम मचा दी। अनिरुद्ध रविचंदर द्वारा रचित, इस धमाकेदार ट्रैक को विजय ने खुद गाया है, साथ ही अनिरुद्ध और गीतकार अरिवु ने भी इसमें आवाज दी है। यह गाना विजय की तगड़ी फैन फॉलोइंग और फैंस के साथ उनके जुड़ाव को दर्शाता है। जिसमें पुरानी यादें भी जोड़ी गई हैं।
विजय का वर्कफ्रंट
जन नायकन से पहले थलपति विजय ने वेंकट प्रभु की स्पाई एक्शन ड्रामा "द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम" (द गोट) में काम किया था, जो वर्तमान में नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीमिंग कर रही है। यह फिल्म एक पूर्व खुफिया एजेंट, एमके गांधी की कहानी पर आधारित है, जिसका जीवन अपने लंबे समय से खोए बेटे से जुड़ी एक साजिश का सामना करने के बाद उथल-पुथल में बदल जाता है।
जन नायकन पहले से ही काफी चर्चा का विषय बनी हुई है, इसलिए फैंस विजय की सिल्वर स्क्रीन से शानदार विदाई की तैयारी कर रहे हैं। इसके बाद वे पूरी तरह से अपने पॉलीटिकल करियर पर फोकस करेंगे।
यह भी पढ़ें- Jana Nayagan First Song: विजय की आखिरी फिल्म का पहला गाना रिलीज, अनिरुद्ध का म्यूजिक सुनते ही थिरकने लगे पैर
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।