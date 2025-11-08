Jana Nayagan First Song: विजय की आखिरी फिल्म का पहला गाना रिलीज, अनिरुद्ध का म्यूजिक सुनते ही थिरकने लगे पैर

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। थलपति विजय एक बार फिर पर्दे पर धूम मचाने के लिए तैयार हैं। उनकी मोस्ट अवेटेड फिल्म 'जन नायकन' का पहला सिंगल 'थलपति कचेरी' आज रिलीज हो गया है और सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा है। इसे अनिरुद्ध ने बनाया और गाया है। एक बेहतरीन डांस एंथम, इस गाने में थलपति विजय और अरिवु ने अपनी आवाज दी है, जिसमें थिरकते बीट्स और बोल हैं जो अभिनेता के रील हीरो से रियल लाइफ लीडर बनने के सफर को सलाम करते हैं।

फैंस ने बताया विजय का परफेक्ट फेवरवल गीत शेखर द्वारा कोरियोग्राफ किए गए इस म्यूजिक वीडियो में विजय के 'घिल्ली', 'थुप्पाक्की', 'मर्सल' और 'मास्टर' जैसे मशहूर गानों की झलकियां दिखाई गई हैं, जो फैंस को पुरानी यादों में ले जाती हैं और साथ ही एनर्जी को बरकरार रखती है। फैंस इसे विजय के लिए परफेक्ट फेयरवेल गीत कर रहे हैं क्योंकि वे कथित तौर पर 'जन नायकन' के बाद अभिनय से संन्यास ले लेंगे।