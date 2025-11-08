Jana Nayagan First Song: विजय की आखिरी फिल्म का पहला गाना रिलीज, अनिरुद्ध का म्यूजिक सुनते ही थिरकने लगे पैर
Thalapathy Kacheri Song: विजय की अपकमिंग फिल्म 'जन नायकन' का पहला सिंगल 'थलपति कचेरी' रिलीज हो गया है, जिसमें अनिरुद्ध का एक जबरदस्त फैन एंथम भी शामिल है। इस फिल्म में विजय बतौर अभिनेता आखिरी बार नजर आएंगे, क्योंकि इसके बाद वे अपने पॉलीटिकल करियर पर ध्यान देंगे।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। थलपति विजय एक बार फिर पर्दे पर धूम मचाने के लिए तैयार हैं। उनकी मोस्ट अवेटेड फिल्म 'जन नायकन' का पहला सिंगल 'थलपति कचेरी' आज रिलीज हो गया है और सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा है। इसे अनिरुद्ध ने बनाया और गाया है। एक बेहतरीन डांस एंथम, इस गाने में थलपति विजय और अरिवु ने अपनी आवाज दी है, जिसमें थिरकते बीट्स और बोल हैं जो अभिनेता के रील हीरो से रियल लाइफ लीडर बनने के सफर को सलाम करते हैं।
फैंस ने बताया विजय का परफेक्ट फेवरवल गीत
शेखर द्वारा कोरियोग्राफ किए गए इस म्यूजिक वीडियो में विजय के 'घिल्ली', 'थुप्पाक्की', 'मर्सल' और 'मास्टर' जैसे मशहूर गानों की झलकियां दिखाई गई हैं, जो फैंस को पुरानी यादों में ले जाती हैं और साथ ही एनर्जी को बरकरार रखती है। फैंस इसे विजय के लिए परफेक्ट फेयरवेल गीत कर रहे हैं क्योंकि वे कथित तौर पर 'जन नायकन' के बाद अभिनय से संन्यास ले लेंगे।
विजय की आखिरी फिल्म होगी जन नायकन
रिलीज के कुछ ही मिनटों बाद सोशल मीडिया पर इसकी धूम मच गई और #ThalapathyKacheri और #JanaNayagan जैसे हैशटैग देशभर में ट्रेंड करने लगे। फैंस इस गाने को विजय के लिए "एक बेहतरीन विदाई गान" कह रहे हैं, जो कथित तौर पर जन नायकन के बाद अभिनय से संन्यास लेकर अपनी राजनीतिक यात्रा पर ध्यान केंद्रित करने वाले हैं।
इस दिन रिलीज होगी फिल्म
एच विनोथ द्वारा निर्देशित और केवीएन प्रोडक्शंस द्वारा निर्मित, जन नायकगन विजय के करियर का एक महत्वपूर्ण अध्याय है - एक अभिनेता के रूप में उनका अंतिम गीत। इस फिल्म में बॉबी देओल, ममिता बैजू और पूजा हेगड़े मुख्य भूमिकाओं में हैं और यह 9 जनवरी, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।
