साउथ और हिंदी सिनेमा में अंतर पर एक्ट्रेस Samyuktha Hegde का बेबाक बयान, बोलीं- बड़ा स्टार हो छोटा...
मशहूर अभिनेत्री संयुक्ता हेगड़े ने बहुत कम समय में सिनेमा जगत में अपनी खास पहचान बनाई है। वेब सीरीज पंच बीट के जरिए लोकप्रियता हासिल करने वालीं संयुक्ता ने हाल ही में दैनिक जागरण से खास बातचीत में साउथ सिनेमा और हिंदी सिनेमा के बीच अंतर को लेकर खुलकर बात की है।
एंटरटेनमेंट डेस्क, मुंबई। कन्नड़, तमिल और तेलुगु में कई फिल्में कर चुकीं अभिनेत्री संयुक्ता हेगड़े ने साल 2021 में प्रदर्शित वेब सीरीज ‘पंच बीट’ सीजन 2 के लिए पहली बार हिंदी सिनेमा में काम किया था। हालांकि, यहां के कलाकारों की कुछ अनियमितताएं उन्हें रास नहीं आईं। ‘किरिक पार्टी’ और ‘वाचमैन’ जैसी दक्षिण भारतीय फिल्मों की अभिनेत्री संयुक्ता का कहना है, ‘अभी मैं साउथ की फिल्में ही कर रही हूं।
वहां मैं बहुत खुश हूं। अभी तो हिंदी में आने का कोई इरादा नहीं है। हां, अगर कभी किसी अच्छी टीम के साथ काम करने का मौका मिलता है तो निश्चित तौर पर करना चाहूंगी। मुझे लगता है साउथ और हिंदी सिनेमा के काम करने के तरीके में बहुत अंतर है। हिंदी में मैंने एकता कपूर के लिए वेब सीरीज ‘पंच बीट’ के दूसरे सीजन में काम किया था। उसमें मैं निगेटिव भूमिका में थी। वो मेरे लिए मजेदार अनुभव था।
साउथ और हिंदी सिनेमा में अंतर
मैंने देखा कि दोनों सिनेमा (हिंदी और साउथ) के काम करने की नैतिकताओं में भी बहुत अंतर है। यहां एक्टर्स अक्सर देर से आते हैं। जबकि, साउथ में मैंने ऐसा नहीं देखा है। साउथ में तो समय ही पैसा होता है। वहां कोई बड़ा स्टार हो या छोटा, हर कोई समय का बहुत सम्मान करता है।
ये भी पढ़ें- ये एक्ट्रेस बिकिनी पहन दे रही थीं गर्मी को मात या बढ़ा रही थीं तापमान, दिल थाम के देखें तस्वीरें
जबकि मैं यहां (हिंदी) पर जब भी काम करने आई हूं, मैंने देखा है कि यहां पर समय के सम्मान की कमी है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मुझे सर या मैम बुलाते हो या नहीं, लेकिन अगर देरी से सेट पर पहुंच रहे हो तो सर या मैम बुलाने का कोई मतलब नहीं है।’
डांस से जुड़ा रोचक किस्सा
अभिनय के साथ-साथ डांस में भी रुचि रखने वाली संयुक्ता अभिनेता, कोरियोग्राफर और फिल्मकार प्रभु देवा को अपना आदर्श मानती हैं। वह प्रभु देवा का एक किस्सा बताती हैं, ‘एक्टर बनने से पहले मैं डांसर हूं। मैं 14 अलग-अलग शैलियों के डांस कर सकती हूं। प्रभु देवा को मैं बचपन से ही डांस करते हुए देखती आई हूं और वह मेरे आदर्श हैं। उनके साथ मुझे तमिल फिल्म ‘तील’ करने का मौका मिला था।
इस फिल्म के एक गाने में हम दोनों को साथ नाचना था। गाने में उनके डांस सीन बहुत कम थे, लेकिन फिर भी मेरी सहजता को देखते हुए उन्होंने उस गाने में डांस करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि अरे वह अच्छा डांस कर तो रही है। मैं बैकग्राउंड में सिर्फ चिल करूंगा। उन्होंने वैसा ही किया। इस फिल्म में एक डांस नंबर भी था। उस गाने को शूट करते समय मैंने देखा कि वह परफेक्शनिस्ट हैं।’ संयुक्ता आगामी दिनों में दो और तमिल फिल्में कर रही हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।