Four More Shots 4 On OTT: शरारत और पागलपन से भरा 'फोर मोर शॉट्स' का फाइनल सीजन, कब और कहां देखें सीरीज?
Four More Shots 4 OTT Release Date: ओटीटी प्लेटफॉर्म की हिट वेब सीरीज फोर मोर शॉट्स प्लीज का नया सीजन जल्द ही रिलीज होने वाला है। अभी तक इसके तीन सीजन ...और पढ़ें
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। इंटरनेशनल एमी-नॉमिनेटेड ओरिजिनल सीरीज फोर मोर शॉट्स प्लीज! (Four More Shots Please!) का पहला सीजन साल 2019 में आया था जिसे काफी पसंद किया गया था। इसके अब तक के तीन सीजन आ चुके हैं और अब चौथा सीजन रिलीज को तैयार है।
फोर मोर शॉट्स का फाइनल सीजन तीन साल बाद रिलीज होने जा रहा है। लंबे समय से इसके फाइनल सीजन का इंतजार किया जा रहा था। अब पता चल गया है कि यह ओटीटी पर कब से स्ट्रीम होने वाली है।
फोर मोर शॉट्स के नए सीजन का एलान
5 दिसंबर को मेकर्स ने फोर मोर शॉट्स प्लीज के फाइनल सीजन की रिलीज डेट का एलान किया है। सीरीज का पोस्टर जारी किया गया है जिसमें सभी एक्ट्रेसेस अपने बोल्ड लुक में दिख री हैं। चौथे सीजन के साथ सयानी गुप्ता, कीर्ति कुल्हारी, बानी जे और मानवी गगारू ने वापसी की है।
कब और कहां देखें फोर मोर शॉट्स सीजन 4
इनके अलावा सीरीज में प्रतीक स्मिता पाटिल, मिलिंद सोमन, राजीव सिद्धार्थ, लीजा रे और अंकुर राठी जैसे कलाकार भी नजर आएंगे। यह वेब सीरीज ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो (Amazon Prime Video) पर 19 दिसंबर से स्ट्रीम होगी। यह सीरीज प्रितीश नंदी कम्युनिकेशंस ने बनाई है, जिसे रंगिता प्रितीश नंदी और इशिता प्रितीश नंदी ने क्रिएट किया है। फोर मोर शॉट्स प्लीज़ सीजन 4 का निर्देशन अरुणिमा शर्मा और नेहा पार्टी मत्यानी ने किया है।
फोर मोर शॉट्स प्लीज सीजन 4 की कहानी
अपने आखिरी पड़ाव में फोर मोर शॉट्स प्लीज फिर वही हंगामा लेकर लौट रही है। सीरीज में फिर से असली दोस्ती, बिन झिझक आजादी और औरतों की कशमकश के इर्द-गिर्द घूमेगी। फिर से चारों लड़कियों अपने पागलपन और शरारत भरी चीजों से दर्शकों का दिल चुराएंगी। ट्रेवल गोल्स के साथ चारों की दोस्ती भी टेस्ट की जाएगी। कुल मिलाकर इसमें सस्पेंस और ड्रामा कूट-कूटकर भरा होने वाला है।
