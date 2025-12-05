Four More Shots 4 On OTT: शरारत और पागलपन से भरा 'फोर मोर शॉट्स' का फाइनल सीजन, कब और कहां देखें सीरीज?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। इंटरनेशनल एमी-नॉमिनेटेड ओरिजिनल सीरीज फोर मोर शॉट्स प्लीज! (Four More Shots Please!) का पहला सीजन साल 2019 में आया था जिसे काफी पसंद किया गया था। इसके अब तक के तीन सीजन आ चुके हैं और अब चौथा सीजन रिलीज को तैयार है।

फोर मोर शॉट्स का फाइनल सीजन तीन साल बाद रिलीज होने जा रहा है। लंबे समय से इसके फाइनल सीजन का इंतजार किया जा रहा था। अब पता चल गया है कि यह ओटीटी पर कब से स्ट्रीम होने वाली है।

फोर मोर शॉट्स के नए सीजन का एलान 5 दिसंबर को मेकर्स ने फोर मोर शॉट्स प्लीज के फाइनल सीजन की रिलीज डेट का एलान किया है। सीरीज का पोस्टर जारी किया गया है जिसमें सभी एक्ट्रेसेस अपने बोल्ड लुक में दिख री हैं। चौथे सीजन के साथ सयानी गुप्ता, कीर्ति कुल्हारी, बानी जे और मानवी गगारू ने वापसी की है।